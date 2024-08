Venezuela: reclaman por la liberación de una trabajadora humanitaria retenida hace 72 horas

La politóloga y trabajadora humanitaria venezolana Edni López lleva ya 72 horas privada de su libertad tras ser detenida por autoridades del Estado. Su aprehensión ocurrió cuando se disponía a tomar un vuelo desde Maiquetía hasta Buenos Aires con el objetivo de visitar a su mejor amiga.

"Ella va al aeropuerto el 4 de agosto. A las 10 de la mañana 09:58hs en Venezuela, me avisa que le quitaron el pasaporte porque en el sistema de migraciones le aparecía como vencido", comenzó a relatar Cristina Ramírez, amiga de López, en diálogo con PERFIL.

Tras ser demorada por las autoridades venezolanas en el aeropuerto, la politóloga le comentó el incidente a su amiga, sin saber que esta sería la última comunicación entre ambas.

"Ella me dice 'que mala suerte, imagínate que no pueda viajar por un problema técnico'. Y ese fue el último mensaje que tuvimos de ella", señaló Ramírez, quien expresó que le había regalado el pasaje a su amiga "para que tenga un cambio de aire porque viene teniendo un año difícil".

Luego, amplió: "Estuvo desaparecida muchas horas hasta el lunes, cuando confirman que está en un lugar recluida pero hasta el momento no la hemos podido ver". "Nos indicaron que la trasladaron a unos Tribunales en La Guaira, que es la jurisdicción del aeropuerto, y ahora no están avisando que la van a devolver al lugar de reclusión inicial", detalló.

"Mi hija iba viajar, muy emocionada por reencontrarse con su compañera. Eso fue el día domingo, como a las 09:30 o 10 horas perdimos el contacto con ella, que el último mensaje que pudo enviar fue que su pasaporte había sido retenido por estar vencido o anulado", reiteró por su parte Ninoska Barrios, madre de López, en diálogo con la prensa local.

Al respecto, la mujer lamentó: "Desde ese momento no supimos nada más de mi hija. Fuimos al aeropuerto, nadie nos dio una razón, solo pudimos saber que no había volado y me dispuse a buscarla con una amiga por todos lados".

"Fui a la Defensoría del Pueblo. No sabíamos nada de ella. Nos decían que no sabían nada, que yo no tenía razón. Ayer nuevamente busqué a su amiga, ella me llevó y pudimos conseguirla, al menos me dijeron que estaba allí", indicó y aseveró: "No puedo decirles dónde está, pero por lo menos me dijeron que estaba allí".

"Solamente pude verla cuando la trasladaban a Tribunales, hacia La Guaira. La vi de lejos. Les comenté que tiene una condición de salud, que tiene sus medicamentos, me dijeron que se los dieron. Independientemente de eso, ¿quién puede estar bien privado de su libertad?", reprochó.

Visiblemente afectada por la situación, la mujer expresó: "Mi hija no es nada más un número de cédula. Mi hija es una persona honorable, quiero que se lleven eso ante cualquier cosa que la acusen, es inocente.

"Quiero a mi hija y la quiero libre porque es inocente, sin condiciones, por favor, devuélvanme a mi hija. La detienen, nadie informa, nadie dice nada, si no me pongo a buscarla no la consigo, nadie me ha dado una razón, eso no se le hace a nadie. No tienen idea del dolor que uno siente", manifestó.

Sobre la detención de la trabajadora humanitaria, considerando el contexto de crisis que se vive en Venezuela, Ramírez destacó que esta "nunca estuvo ni está relacionada con nada político" y que es la primera vez que se enfrenta a una situación de este tipo.

"Por eso es tan inexplicable todo y por eso ella se disponía a salir del país tan tranquila. Incluso cuando nos avisa que le están chequeando el pasaporte lo hace diciendo 'ojalá no me perjudique un problema técnico'. Jamás nos hubiéramos imaginado nada más", concluyó.

Quién es Edni López

Edni López, quien lleva ya 72 horas retenida por las autoridades venezolanas, es una politóloga, graduada de la Universidad Central de Venezuela, trabajadora humanitaria, profesora universitaria y poeta, que incluso fue reconocida por la Embajada de Países Bajos como una de las 100 protagonistas, un reconocimiento otorgado por su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

"Como trabajadora humanitaria trabaja para zonas desfavorecidas en Venezuela, como asentamientos indígenas, dando capacitaciones en general. No es defensora de Derechos Humanos, eso no es así, es una desinformación total", aclaró su amiga.

Luego, su madre añadió: "Mi hija es una profesional, se graduó con mucho esfuerzo en la Universidad Central de Venezuela, hizo su maestría, trabaja con los programas sociales humanitarios para las personas más vulnerables, es poeta, es una persona alegre. Es una buena persona".

