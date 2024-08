Ex ministro de comunicación de Venezuela: "Es imposible que Maduro presente actas falsas"

El ex ministro de Chávez y Maduro, Andrés Izarra, alertó sobre la grave situación que está viviendo Venezuela después de las elecciones del pasado 28 de julio y afirmó que hubo “fraude electoral” por parte de Nicolás Maduro. “Venezuela está sufriendo una represión que no se veía desde el golpe que dio Pinochet en Chile”, lamentó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Andrés Guillermo Izarra García es político, periodista venezolano y se desempeñó como ministro de comunicación e información intermitentemente durante el gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2012, así como ministro de Turismo del gobierno de Nicolas Maduro entre 2013 y 2015.

¿Qué opinión le merece los sucedido en la selecciones de Venezuela y cómo están repercutiendo las consecuencias posteriores hoy en día?

En Venezuela hubo un fraude electoral, el gobierno de Nicolás Maduro está tratando de afianzar una dictadura a través de este fraude electoral basado en su control de la fuerza armada y buscando legitimarlo por la via de la propaganda, y sobre todo una precisión muy brutal, la arremetida en cuanto a los sectores populares ha sido bárbara, llevamos 1200 personas detenidas en las últimas 48 horas, hay mas de 70 niños que han sido detenidos, inclusive una niña de 13 años fue presentada ante los tribunales por terrorismo.

Están yendo tras los testigos de las mesas y los líderes populares. Las zonas populares de Venezuela están sufriendo una represión que no se veía desde el golpe que dio Pinochet en Chile. Realmente brutal y muy violenta la forma en la que el gobierno de Maduro está tratando de imponer un gobierno que no cuenta con la legitimidad de la base de la soberanía popular.

¿Qué va a pasar con Corina Machado? ¿Cree que van a detener a los líderes de la fórmula opositora?

Ella es la líder opositora, el candidato que ha ganado la elección de acuerdo a las actas que han sido publicadas por la oposición y que pueden ser consultadas en internet, es Edmundo González Urrutia. No creo que Maduro se atreva a detenerlos, a ir en contra de ellos, significa un riesgo que no tiene por qué tomar.

Lo que más me preocupa es la reacción de las zonas populares en contra de un gobierno que les ha arrebatado todo. El salario no vale nada, la economía ha caído un 80% en los últimos nueve años. El único derecho que le quedaba al venzolano era el derecho de otorgarse el gobierno que le da la gana a través del voto, y ese derecho está siendo conculcado por Maduro, y por eso la reacción popular.

La gente está defendiendo no tener que irse del país a buscar la vida en otro destino, sino poder construir un país en base a un sistema democrático, y es lo que Maduro está impidiendo, la expresión de voluntad popular, esa es la alerta que le queremos hacer a todos los pueblos y apelar a la solidaridad internacional por la brutal arremetida en especial de la última noche, en contra de todos los sectores populares venezolanos en todo el país.

¿Cómo termina esto? ¿Con Maduro o con quienes verdaderamente ganaron las elecciones en el exilio?

Eso es lo que está en disputa, no lo sé. Es una cuestión de fuerza cómo se determina para poder avanzar, creo que las estrategias para determinar la salida están en el liderazgo que está conduciendo la oposición en este momento. Desde el análisis, creo que deberíamos pasar a una fase de resistencia pacífica.

Déjeme hacer una conjetura con la liviandad de la distancia y la ignorancia: Maduro presenta actas apócrifas en las que demuestra que es el ganador, ¿que hacen?

Eso es imposible, porque cada acta tiene un código QR que es único. El sistema electoral venezolano es muy robusto.

Entonces, si él no puede mostrar las actas, evidentemente, va a terminar con el no reconocimiento de casi todos los países de la región.

Bueno, pero ya Maduro vivió una situación similar cuando se trató de acercar a Venezuela con toda la iniciativa de Guaidó. Maduro sabe sortear esas aguas. Esta situación es mucho más grave. Estoy seguro de que la reacción de los países latinoamericanos va a ser muy fuerte, pero mientras él se consolide en el poder, está muriendo gente, están sufriendo personas. Hay una tragedia proyecto de una represión que no se veía en América Latina desde que Pinochet intentó consolidar su golpe contra Salvador Allende.

