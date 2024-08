Estela de Carlotto llamó "dictador" a Nicolás Maduro: "Se ve claramente que está trampeando"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se sumó a las críticas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y consideró que "ha trampeado" las elecciones en su país, por las que el poder electoral venezolano lo declaró como ganador. "No tiene las boletas, no tiene nada", lanzó.

Al ser consultada sobre si había escuchado las recientes declaraciones de la expresidenta Cristina Kirchner, que pidió que el líder chavista mostrara las actas electorales, Carlotto expresó: "Sí, lo que ha pasado con el país hermano de Venezuela ojalá que se resuelva, porque no es fácil la situación".

“Es un país donde tiene de arrastre lo que fue el fundador de ese partido político", señaló en referencia a Hugo Chávez, y en línea a los dichos de la también ex vicepresidenta, agregó: Y a este hombre (Maduro) yo no tengo palabras para juzgarlo, no puedo hablar de lo que no sé. En esto tienen que estar los políticos, pero los países también, porque están condenando para que presente las actas”.

En ese sentido, manifestó que "se ve claramente" que el actual mandatario venezolano "ha trampeado" los comicios, en los que la oposición de la nación caribeña asegura que el ganador es Edmundo González Urrutia. "Será un dictador. De toda forma los ha habido y los habrá. Y algunos están votados pero son dictadores también", añadió.

Por este motivo, Carlotto dijo que Maduro “está ofendiendo” a la memoria de Chávez, al sostener que hace trampa y no tiene “cómo” justificar la victoria electoral que le adjudicó adjudicó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. “No tiene las boletas, no tiene nada”, advirtió.

“Estoy siguiendo el tema porque lógicamente a uno le interesan los países de Latinoamérica. Tenemos que defendernos entre los latinoamericanos. La mayoría tuvimos dictaduras en el mismo momento, y todos perdieron familias”, planteó la referente de derechos humanos.

Al participar de un encuentro sobre la realidad política y electoral de América Latina, en México, Cristina Kirchner le había pedido a Maduro por “el legado de Chávez que publique las actas”, en medio de la controversia internacional a raíz de los resultados.

Ante esta declaración, el número dos del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, le contestó, pero sin mencionarla directamente. "Al fascista de Milei le hace la fiesta Alberto Fernández. ¿Por qué está Milei en Argentina? Por la tibieza de Alberto Fernández, ellos sí traicionaron el legado de Kirchner, de Perón, ellos traicionaron al pueblo, a su propio pueblo", comentó en declaraciones televisivas.

