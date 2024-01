Estela de Carlotto: "Todo es una amenaza permanente"

La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se refirió a su presencia ayer martes en el plenario de comisiones donde los diputados analizan el proyecto de "Ley ómnibus" y señaló que "el Estado tiene que respetarnos y querernos, no amenazarnos".

"Nos hicimos presentes para reclamar respetuosamente que se considere la situación de nuestro país, para reclamar el respeto a los Derechos Humanos, para recordar que las Fuerzas Armadas nos tienen que proteger, no otra cosa", indicó Estela de Carlotto en diálogo con Ari Lijalad y el equipo de #HabráConsecuencias2024 en la mañana de El Destape. Al mismo tiempo remarcó que su exposición que hizo ante los legisladores en el plenario de comisiones, de forma virtual, fue un pedido “suave”.



"Todo es una amenaza permanente", señaló. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, haciendo alusión al artículo que limitaba reuniones de tres o más personas, mencionó que este le hizo recordar a “momentos espantosos” de la vida.

Estela en busca de visibilidad para su lucha, junto con otras abuelas que buscaban a los hijos que la dictadura argentina había hecho desaparecer tras asesinar a sus padres, comenzó a acudir a la Plaza de Mayo de Buenos Aires. En ese marco, señala: “Me acuerdo el miedo que me dio la primera vez que fui. Era impresionante ver al uniformado armado apuntandonos con armas, que detenía gente y se las llevaba a la comisaría”.

Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de que el Estado debe “protegernos, ayudarnos y entendernos” y tener una “ciudadanía feliz”.

Consultada por quienes se sienten amenazados por el gobierno ante la protesta social, dijo: "Son amenazas del gobierno, sobre todo la señora Bullrich quien está acostumbrada a esto de que tienen que pagar aquellos que obligaron al Estado a movilizar a los uniformados. ¿Cómo van a decir que hay que pagar por hacer una movilización? Esto va a tener un término. Espero que sea tranquilo".

“Lo que dije ayer fue una cosa posible. No fue una denuncia fuerte, simplemente dije que el Estado está para protegernos, no para filmarnos, ofendernos, insultarnos y todas esas cosas que se ven cotidianamente en las personas que están en el Gobierno”, indicó Estela de Carlotto.

Además, agregó: "Las Fuerzas Armadas tienen una misión hace años en nuestra democracia".



Y sobre el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, comentó: "Todavía no conocimos al señor nombrado en la ex ESMA. Ya he hablado con él muy amablemente, además todos están diciendo que es una persona criteriosa y con voluntad para cumplir con su trabajo. Vamos a tener una reunión con él, con el Gobierno y con las Fuerzas Armadas, para que no acepten hacer cosas que no corresponden, como reprimir".