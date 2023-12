El referente de Patria Grande, Juan Grabois, se hizo presente en la marcha de la CGT en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica anunciado por Javier Milei y cuestionó la ausencia de otros dirigentes de Unión por la Patria (UxP), haciendo especial mención al exministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa y al exmandatario Alberto Fernández.

"Yo veo al movimiento obrero movilizado, a los movimientos sociales y a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) movilizados... ¿Y la política dónde está? ¿Dónde están los partidos de Unión por la Patria? ¿Dónde están nuestros dirigentes?", cuestionó Grabois en declaraciones a la prensa, mientras algunos de los presentes gritaban en respuesta "están dormidos".

En esa línea, el dirigente social hizo hincapié en Sergio Massa y Alberto Fernández: "¿Dónde está el presidente del PJ, expresidente de la Nación? ¿Dónde está nuestro candidato al que yo voté, Sergio Massa?". Asimismo, apuntó contra los senadores y diputados de UxP "que tienen que venir a poner la cara acá junto a los trabajadores, estar junto con la multisectorial".

Sin embargo, aclaró que "hacía una excepción" con la exvicepresidente Cristina Kirchner ya que a ella "le metieron una pistola en la cabeza". "A mí no me metieron la pistola en la cabeza, entonces puedo caminar por acá. Vine solito en transporte público, me bajo y camino con mis compañeros, a ella le pusieron una pistola en la cabeza", remarcó.

Sumado a esto, subrayó que es uno de los "representantes del 46% de los votos en la Argentina", quienes además se opusieron a Milei. "Yo soy uno solo. Yo quiero ver a toda la dirigencia de UxP poniendo el cuerpo junto al pueblo trabajador porque después el cuerpo, la sangre y el dolor lo ponen los trabajadores y los pobres y el mate se lo toma la casta", reclamó, a la par que incitó a sus pares del espacio político a "ponerse las pilas".

"Esto fue una movilización de la CGT acompañada de los movimientos populares y los felicito por el reflejo. Lamento que no haya el mismo nivel de conciencia en la dirigencia política para plantear una multipartidaria contra un decreto que barre las conquistas de la democracia argentina", añadió.

También apuntó contra el presidente, a quien acusó de no cumplir su promesa de enfrentar a la casta. "Milei prometió que iba a enfrentar a la casta, que se supone que eran los jueces, los legisladores, los funcionarios... están todos cómodos, no les tocaron un peso, ni siquiera les bajaron el sueldo", argumentó.

En ese sentido, denunció que "a quienes le bajaron el sueldo es al laburante formal e informal, que va al almacén o al mercado, que ya venía con una inflación del 10% mensual y ahora le clavaron el 30% mensual". "Cuando vayan a tener que comprar la carpeta del nene, las hojas, iniciar el año escolar, ¿cómo lo va a resolver? No hay ni dólares, ni vouchers, ni frenó la inflación. Lo único que hay es decretos antidemocráticos de las corporaciones escandalosos", concluyó.

MB / Gi