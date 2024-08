La Cámpora cuenta con un protocolo para sancionar abusos contra mujeres y echó a 30 miiltantes

Uno de los casos más rimbombantes de abuso dentro de La Cámpora fue el de "el Loco" Jorge Romero, quien confesó haber actuado contra mujeres. Había sido denunciado por una compañera en 2018. "Soy un varón criado en una sociedad patriarcal, tuve prácticas machistas que en ese momento parecían naturales. Por todo esto, he decidido dar un paso al costado en mis responsabilidades políticas para someterme a los procesos que determine la aplicación del protocolo de mi organización", había declarado.

Romero era amigo de Máximo Kirchner y el "Cuervo" Larroque y fue legislador bonaerense. Su compañera Stephanie Calo lo acusó de encerrarla en un baño y abusar de ella. "Me empujó hasta el baño, cerró con llave la puerta y me quiso obligar a chuparle... practicarle sexo oral", contó Calo ante la prensa y aseguró que no era el único caso de abuso en La Cámpora.

El militante fue uno de los primeros en ser expulsado de la organización al aplicarle el protocolo, creado luego de que se incrementaran las denuncias internas. Desde que se implementó el protocolo desvincularon a 30 personas.

"Es verdad que las autoridades de La Cámpora se vieron obligados a crear el protocolo por la cantidad de casos de violencia de género que empezaron a surgir contra integrantes de La Orga. Siempre sucedieron este tipo de situaciones, pero antes las mujeres, en general muy jovencitas, no se animaban a denunciar. Todos tuvimos que ir aprendiendo sobre la importancia de reconocer los derechos de las mujeres", dijo a Clarín un viejo cuadro de La Cámpora militante del Conurbano bonaerense.

Stephanie Calo

Es cierto que desde el auge del "Ni una menos", cada espacio se analizó a sí mismo, de acuerdo al grado de simpatía con las cuestiones de género. Al mismo tiempo, las mujeres también iban adquiriendo herramientas para poner en palabras situaciones de abuso y atreverse a denunciar. Las organizaciones políticas se componen con las mismas problemáticas que existen en la sociedad y la diferencia está en poder generar espacios seguros donde estas cuestiones se sancionen y en las que se pueda plantear lo que sucede.

Dentro de La Cámpora hay quienes minimizan la existencia de situaciones de abuso o violencia de género por tener presentes los códigos militaristas de la agrupación Montoneros, a principios de los 70. Sin embargo, en aquellos años las organizaciones armadas también reproducían conductas patriarcales, mantenían jerarquías de orden militar y, en la mayoría de los casos, las cúpulas eran hombres. Una organización que, además, condenaba la homosexualidad.

Otros integrantes de La Cámpora que fueron denunciados y se conocieron en los medios fueron Julián Eyzaguirre y Nicolás Roó, acusados por acoso y abuso a mujeres militantes. También fueron expulsados dirigentes de municipios del Gran Buenos Aires. Como Gustavo Matías, en Vicente López, Pablo Gallardo en Claypole o Pablo Ramos, expresidente del Concejo Deliberante de Escobar

"No solo es una cuestión de violencia de género, que es un delito, sino cuestiones de códigos entre compañeros, como salir con parejas o exparejas de otros integrantes", sumó el militante de La Cámpora, que habló con Clarín. "Vean con quienes salieron o salen los jefes del Gobierno de la provincia de Buenos Aires como Martín Rodríguez, Manu Santalla o Facu Pignanelli. Son swinger. Todos contra todos. Ahí entra también Mayra Mendoza o Luana Volnovich. Solo para nombrar algunos casos, pero la lista es larga y están casi todos", concluyó el activista kirchnerista.



