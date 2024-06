Andrés "Cuervo" Larroque: "El programa de Sturzenegger más que call es curro"

El ex secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, señaló que el peronismo "sigue teniendo vitalidad" y destacó la figura de Axel Kicillof como "uno de los pilares de un espacio que tiene que reconstruirse". "Hoy creo que dentro del mismo género musical, por llamarlo de alguna manera, quizás lo que haya que hacer es retocar algunos acordes para que esa melodía pueda volver a tener repercusión en amplios sectores de la sociedad", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Andrés “Cuervo” Larroque es ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, desde el año 2020. Fue secretario general de La Cámpora entre 2008 y 2023, diputado nacional en 2019, subsecretario para la reforma institucional y el fortalecimiento de la democracia en 2010.

Después de que el gobernador de PBA, Axel Kicillof, dijera que el peronismo debe comenzar a escribir nuevas canciones, su ministro de Desarrollo aboca sus días a cumplir con sus deseos.

¿Qué le resuena del triunfo de oficialista de López Obrador en México?

Me parece la consolidación de un dirigente que siempre hizo política de cara al pueblo, que tuvo una forma de comunicar muy particular. Ustedes conocerán “las mañaneras”, que él dedicaba todas las mañanas, y eran casi dos horas prácticamente de conferencia de prensa o de intervención pública donde explicaba y contaba la gestión de gobierno. Me parece que es un fenómeno muy interesante, porque creo que a veces los gobiernos o los proyectos populares pueden tener alguna dificultad a la hora de expresarse o de comunicar.

Creo que, evidentemente complementariamente a toda la acción del Gobierno, está claro, encontró un mecanismo muy original de comunicación política que le ha dado resultado.

Se decía que, en México, el PRI era como el peronismo, el partido del siglo XX que ganaba todas las elecciones, y el PRD, el partido inicial de AMLO, estaba más a la izquierda. ¿Hay algún punto de contacto entre el PRI, el ocaso del peronismo, y las nuevas canciones que planteaba Kicillof?

Yo al PRI lo vi siempre más contemporáneo al radicalismo, porque creo que en términos de proceso político lo vincularía más a aquella experiencia. De hecho, el PRI surge a través de una primera etapa de acciones revolucionarias, como lo fue el radicalismo, hasta llegar a la posibilidad del triunfo electoral de Yrigoyen. Al peronismo lo describo en otro fenómeno, un fenómeno de carácter más movimientista, asociado a la justicia social como bandera.

Por ahí puede haber una coincidencia en términos de capacidad de ejercicio del poder de ambas estructuras. Lo que yo planteo siempre es que el peronismo no puede ser considerado solamente como una maquinaria de poder o una maquinaria electoral, sino que justamente tiene una concepción que plantea la política y el poder con un carácter instrumental, con un medio para lograr los objetivos, que por supuesto son la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación.

Yo creo y considero que el peronismo sigue teniendo vitalidad, como la tenía en la crisis del 2001-2002 cuando también se pensaba que era ya parte del pasado y Néstor Kirchner pudo revitalizarlo. Hoy creo que dentro del mismo género musical, por llamarlo de alguna manera, quizás lo que haya que hacer es retocar algunos acordes para que esa melodía pueda volver a tener repercusión en amplios sectores de la sociedad.

Fue secretario general de La Cámpora entre 2008 y 2023. ¿Qué hay de aquella Cámpora del comienzo en esta de hoy?

Bueno, cambiaron muchas cosas, tanto en la coyuntura política como en el funcionamiento interno.

¿Envejeció?

Creo que cuando uno se acerca a instancias de poder, es imposible que esas dinámicas ilógicas no permeen, pero bueno, por eso siempre hay que resignificarse.

Mi idea, por ahí mi distancia o mi alejamiento, tiene que ver con que creo que habíamos llegado a una etapa donde la estructura se había cerrado mucho, que eso obedecía a circunstancias que las afrontamos como pudimos en aquel momento, y pasada esa coyuntura teníamos que revisarlas. Creo que este es un momento de apertura, de construcción movimientista, dinámica y me parece que las estructuras cerradas tienden a quitarle dinámica al espacio político. A grandes rasgos es ese el planteo.

Después sí, naturalmente una estructura que transita un tiempo determinado por supuesto puede enfrentarse a dificultades de funcionamiento interno que hay que ser ágiles para sobrellevar, saldar o sortear, porque muchas veces pueden conspirar contra los objetivos originales.

¿Puede ser que esté intrínseco el problema de que nace como un sector que representa a la juventud de un campo político, y que inevitablemente la juventud tiene un fin?

La cuestión etaria juega, por supuesto. Nosotros cuando iniciamos la construcción éramos jóvenes y ahora eso ya ha quedado atrás. Pero sí, hay una realimentación permanente de sectores juveniles, eso no se ha perdido. Y además, diría que en el espíritu de un espacio, la mayoría de la militancia puede ser ajena a este tipo de situaciones.

Pero bueno, después finalmente hay un sector que es el que toma las decisiones y por supuesto que eso es lo que termina definiendo. Yo siempre rescato, diría, al 99% de la militancia y uno como fundador tiene un aprecio y un amor por esa organización. Lo que pasa es que creo que hoy tenemos que abordar otro conjunto de tareas, nos corre el tiempo y la situación de la Argentina es muy compleja.

A la cuestión generacional agrego el mantenimiento de la misma persona que lo conduce, ¿eso no termina siendo finalmente un problema? Me refiero a Máximo Kirchner.

En mi caso, entendía hacía bastante que mi ciclo estaba cumplido. Yo te diría que para cuando llega el macrismo al gobierno, en esos tiempos preliminares 2014-2015, mi ciclo estaba cumplido porque, lógicamente, la organización va creciendo, se diversifican las tareas y los desafíos. Lo que pasa es que al haber ganado Macri también consideramos, o consideré, que no era bueno correrse en un momento de esas características, con la complejidad y la crisis que nos tocaba atravesar como espacio y que había que dar la pelea.

Después volvimos al gobierno, se abrió una etapa también con su grado de complejidad, y en el transcurso del periodo anterior planteé con toda claridad que el ciclo para mí estaba estaba terminado y que teníamos que abrirle paso a otros compañeros, sectores y demás.

Hoy la que está a cargo, o la que me reemplazó, es una compañera joven, Lucía Cámpora, que es muy capaz y es una compañera con todas las actitudes. Después, te repito, uno consideraba que había que abordar otras tareas y en mi caso me aboqué a eso.

Alejandro Gomel: Matías Kulfas dijo que usted era el “francotirador” de Máximo Kirchner, que le habían hecho mucho daño al Gobierno y que ahora no se debían quejar si le estaban tirando a Kicillof. ¿Qué reflexión le merece?

Vi un título, la verdad no escuché o vi la nota en profundidad. Yo no quiero entrar en polémicas, sí creo que, equivocado o no, las opiniones que tengo surgen de mi pensamiento, de mis convicciones, nunca fui sicario. Pero seguramente y acepto que quizás, inclusive en alguna apreciación, pude haber estado equivocado.

Estoy abierto, de hecho le escribí a Matías, por ahí no tengo el teléfono actual, pero sí traté de hacerle llegar por diversas personas que uno puede, o desde el punto de vista de otra persona, estar cometiendo un error, pero siempre desde la creencia y desde la convicción. No creo que este sea el momento de volver a enredarnos en polémicas que nos hicieron daño, pero sí en todo caso poder poner paños fríos y, de mi parte, toda la predisposición para reconocer si hubo errores en alguna expresión.

AG: ¿Que Milei esté ahora en el gobierno tiene algo que ver con la posición que tuvieron durante el gobierno de Alberto Fernández?

Creo que nosotros formamos una coalición que entró en tensión, que no pudo sintetizar, ni resolver en los ámbitos correspondientes las definiciones, y eso derivó en una pelea pública. Cuando esa pelea se dio, yo estuve en la primera línea del combate, como siempre lo hice, pudiendo estar o no de acuerdo en todo, pero cuando entendía que había que saldar una diferencia, yo claramente estaba posicionado en uno de los sectores. No me escondí, no disimulé, no maticé, creí así que una vez desarrollada la tensión, lo mejor era que alguno de los sectores se imponga porque necesitábamos recuperar un orden y poder gestionar.

Lógicamente el resultado no fue positivo porque creo que terminamos en una especie de empate que nos llevó más a la inacción que a la resolución de los problemas urgentes que tenía la Argentina. Esa fue mi postura, repito, pude haber cometido algún exceso discursivo, pero siempre lo hice de buena fe.

AG: Hoy, ¿te arrepentis un poco de haber sido soldado de primera línea?

No. Lo que sí creo que fue un problema y fue traumático es que quienes habían conformado la coalición, o los que tenían máxima responsabilidad, en los ámbitos que se debían dar, no hayan podido resolver los debates, las discusiones y tomar las acciones necesarias para tener un gobierno coherente. Me parece que ese fue el problema.

Cuando se dio la disputa, yo estaba claramente en uno de los sectores y no iba a rehuir a la discusión, sabiendo, y hoy pasado el tiempo, que la confrontación no fue buena y que el electorado lo castigó claramente en el balotaje.

AG: ¿Kicillof es el futuro?

Creo que Axel emerge, después de una catástrofe política, como uno de los pilares de un espacio que tiene que reconstruirse, un espacio que tenía 19 gobernadores hasta el año pasado, con los matices y demás, pero entre las alianzas logramos construir un espacio de esas características.

Hoy creo que seremos cinco o seis gobernadores, o alguno más, y eso habla de un momento de mucha dificultad en términos de poder institucional, y sí creo que Axel ha revalidado que ganó la elección provincial por 20 puntos y que tuvo una posición muy coherente y valiente del minuto uno del gobierno de Milei. Eso le da un rol en este presente, donde fundamentalmente su tarea es gobernar la provincia más poblada de la Argentina, que presenta muchísimas dificultades.

Después veremos cómo transcurren los acontecimientos, porque imagínate que en el nivel de apremios que tenemos hoy, pensar de acá a un mes para nosotros es mucho, y ni hablar lo que puede significar un proceso electoral. Pero sí, claramente emerge como una referencia indiscutible.

Fernando Meaños: En el Gobierno anterior, los dirigentes de las organizaciones fueron tomados como funcionarios y se incorporaron casi como un estado dentro del Estado. ¿No creen que hubo un exceso en incorporar organizaciones siendo un Gobierno que tenía como principio hacer llegar el Estado a todas partes?

El problema es que no se desdibuje el rol del Estado. Mientras esté clara cuál es la responsabilidad del Estado y cuáles son las potestades de las organizaciones comunitarias, me parece que es un vínculo no sólo válido, sino necesario e imprescindible.

Creo que en la etapa anterior se había heredado una normativa que venía del gobierno de Mauricio Macri que tendía a derivar responsabilidad del Estado en las organizaciones sociales, cosa que no ocurría en la etapa previa al 2015. Yo creo que un poco lo que se dibujó es el rol de centralidad del Estado, y eso sí considero que fue problemático.

Ahora, por lo menos en el caso nuestro acá en Provincia de Buenos Aires, en este Ministerio y en otros también, colaboran en funciones compañeros y compañeras representantes de diversas organizaciones comunitarias, pero siempre entendiendo y comprendiendo cuáles son las potestades del Estado, el rol de las organizaciones, y no confundiendo cuál es el rol del funcionario y cuál es el del dirigente social. Me parece que en tanto y en cuanto se tengan claros los límites, puede ser un vínculo virtuoso. Cuando ese límite se hace difuso, sí creo que puede ser problemático.

FM: Me imagino que ustedes modificaron ese diseño que venía de la época de Macri para evitar ese mal uso de la ayuda social.

En la etapa anterior al Gobierno Nacional no se modificó y eso yo creo que fue un problema. Yo creo que recién sobre el final, en la última gestión de la ministra Tolosa Paz, se empezó a tratar de emprolijar un tema que ya venía bastante empiojado, por decirlo de alguna manera.

En el caso nuestro no, porque en la provincia de Buenos Aires no tenemos planes o programas sociales de las características de lo que se conoce vulgarmente como planes. Es prácticamente mínima la asistencia que tenemos en ese rubro y son para casos muy puntuales.

Vos pensá que de los 700 mil Potenciar Trabajo que perciben ciudadanos en la provincia de Buenos Aires, el Estado Provincial sólo administra 15 mil, es un número muy bajo, a través de la unidad ejecutora que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, porque nunca en la etapa anterior cedieron la administración de ese programa. Después nosotros tenemos otro programa que se llama Barrios Bonaerenses, que estamos hablando de 2000 beneficiarios, son números muy pequeños.

Acá trabajamos con otra lógica, el grueso de la asistencia lo canalizamos a través de la política alimentaria, que entendemos que hoy es la mayor urgencia, y lo hacemos a través de un mecanismo de absoluta transparencia que es el servicio alimentario escolar y el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria que llega a los chicos a través de las escuelas. Nosotros usamos como soporte fundamental las escuelas, estamos hablando de más de dos millones de beneficiarios de este programa.

Dijeron que el plan de seguro ante emergencias que plantea Sturzenegger, ustedes ya lo están aplicando en PBA.

Nosotros tenemos un sistema de convenio marco, no sería de seguro. Lo que se hace es un acuerdo, se preestablece y se hacen estimaciones de demanda, pero no se paga un seguro por adelantado. Yo diría que el programa más que call es curro. Creo que hay que tener mucho cuidado.

No se puede traer una solución que lo único que hace es abonar la confusión para resolver la inoperancia de algo tan simple como es el reparto de alimentos y la asistencia en situaciones de emergencia que hacemos en el cotidiano nosotros.

¿La provincia tiene un contrato que paga en el caso de que se produzca la emergencia?

No. Nosotros tenemos dos mecanismos, uno es el de licitación normal y después tenemos un convenio marco, donde estimamos una demanda potencial posible y hay un conjunto de proveedores que están predispuestos a cubrir esa demanda cuando el Estado la requiera.

Carlos Bianco: "Los halcones del PRO estuvieron en el acto del Presidente" | Modo Fontevecchia

Claro, cuando se produce se paga, pero no a priori.

Claro. El problema es si vos pagas el seguro previo y después no lo requerís. Pero además, el problema es creer que es necesario ese seguro porque yo creo que no es tan complejo el asunto, de hecho nosotros hemos enfrentado dos catástrofes climáticas este año y la asistencia es inmediata, porque uno tiene un stock de asistencia.

Primero que nuestros depósitos tienen flujo constante, pero además siempre mantenemos stock para situaciones de emergencia. Y con los convenios marcos tenemos una previsión por situaciones que no solamente pueden ser una catástrofe climática, sino que puede haber una sobredemanda o un cuello de botella en algún rubro, entonces lo que hacemos es adelantarnos sin pago anticipado.

En el caso de Bahía Blanca, ¿la provincia salió a ayudar a los damnificados?

Nosotros en ese temporal tuvimos una inversión de 10 mil millones de pesos. Le pedíamos a Nación que nos cubra la mitad, y hubo tratativas verbales pero no pudimos avanzar más allá de eso.

Relacionado con este tema, ¿cómo ves la figura de Grabois en el futuro del peronismo?

Yo creo que Juan es alguien con mucha experiencia territorial, con vocación, con sanas intenciones y una persona muy formada. Después, por supuesto, podemos tener algún matiz en alguna mirada o expresión, pero yo nunca voy a desconocer el compromiso y el conocimiento que él tiene. Tenemos un vínculo de respeto y, por supuesto, también de decirnos lo que pensamos.

