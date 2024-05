Luego de que el Ministerio de Capital Humano decidiera denunciar a Victoria Tolosa Paz por la compra de 17,4 mil toneladas de yerba durante su gestión como titular de Desarrollo Social, la diputada de Unión por la Patria aseguró que se trata de otro "papelón" del Ejecutivo. "Una supuesta denuncia de un supuesto gobierno", escribió en redes sociales.

"Le aviso, Presidente @JMilei, que hoy ya hizo RT dos veces de la misma noticia. Se le nota mucho. ¿De verdad creen que van a tapar con estas “denuncias” el papelón que están haciendo de cara a la sociedad con el manejo de la Asistencia Alimentaria en Argentina?", comenzó respondiendo la legisladora.

Este viernes se supo que la cartera que encabeza Sandra Pettovello la acusó de presuntas irregularidades, sobreprecios y compras de mala calidad de 17,4 mil toneladas de yerba mate elaborada con palo, las cuales costaron alrededor de $18.224.700.000. De ese total, en los galpones donde se encuentran guardados, quedaron 3.049.479 kilos sin repartir.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pruebas que presentó Victoria Tolosa Paz

En ese contexto, Tolosa Paz se defendió: "Como Ministra compré 12 millones de kilos de yerba y distribuimos 9 millones. ¡Menos mal! Ahora creo que deberíamos haberla entregado en su totalidad a la gente que la necesita y la valora. Como le dije en una publicación el pasado 4 de abril, compré muchos otros alimentos. (más abajo le repito lo que ya le dije por si no lo leyó) ¿Le preocupa saber cómo se hace una licitación?, y en particular, ¿tiene alguna duda sobre la compra de la yerba?".

"No conozco qué piensan denunciar (aunque me imagino que por lo que leí en una nota periodística es otra denuncia preparada a las apuradas para tapar la realidad). La adjudicación de la compra a la que se refiere la nota periodística se encuentra en su totalidad, dentro del valor de precio testigo de la SIGEN (recordar que la Resolución SIGEN 36/17 dice que el precio máximo adjudicable es Precio Testigo+10%). Las empresas que obtuvieron la adjudicación no registraban deudas en AFIP contando con Certificado Fiscal habilitante e inscriptas sin ninguna restricción en el Registro de Proveedores. Son empresas con objeto comercial y social de carácter ALIMENTARIO", continuó la diputada.

La acusación ocurre en medio de un clima espeso en el área que maneja Pettovello. A la orden del juez Sebastián Casanello de que se distribuyan las 6 mil toneladas de productos que se encuentran reservados en Villa Martelli y Tafí del Valle, luego se sumó la apelación del ministerio para no hacerlo. Sin embargo, este jueves echaron de la cartera a Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia, a quien le cargaron las culpas por los alimentos que tienen en el mes de julio su fecha de caducidad. Fue entonces cuando se decidió repartir "de inmediato" dichos productos, en un cambio de 360 grados.

Más documentos presentados por Tolosa Paz

"¿Se dan cuenta que están tomando informes del pasado sobre productos que yo no compré y falsificando su valor documental y quieren que parezca que se refieren a la yerba que yo sí compré? Firmé el 23 de agosto de 2023 un convenio por medio del cual se comunicó a dicho Instituto la preadjudicación y la adjudicación para que evalúen los lotes y el producto en origen antes de la salida hacia los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social", detalló la exfuncionaria de Alberto Fernández.

Y continuó: "Recibida la mercadería en los depósitos del MDS se remite muestra de cada lote al Instituto Nacional de Alimentos de la ANMAT. Los lotes que se encuentran en los depósitos, que su gobierno se niega a distribuir, fueron evaluados por el INAL ¿Sabe lo que es? Le cuento: es el Instituto Nacional de Alimentos. Fueron validados, y por lo tanto, poseen aptitud para el consumo humano y cumplen con el CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO. Usted denuncie, no tengo problema, pero mientras, ocúpese de gobernar y de repartir rápido la yerba y los demás alimentos. Se les van a vencer y sería una lástima".

En la misma publicación, adjunto un informe de precio testigo de la SIGEN y certificaciones de los productos.

El juez Casanello reclamó por el plan de distribución de alimentos tras el vencimiento del plazo

La acusación contra Tolosa Paz

La denuncia contra la diputada peronista indica que fueron beneficiadas la distribuidora Compañía Comercial Mayorista S.R.L, productora de la yerba marca “El Buen Ojo”; Yerbatera Kleñuk, de Ignacio Kleñuk, a la cual se le compró el producto de la misma marca; y a la empresa de Hugo Oscar Holowaty, del producto de infusión “Sierra del Imán”. Las tres ofertaron el mismo valor por cada paquete de un kilo: $1518,90.

De acuerdo a los abogados del Ministerio de Capital Humano, se observaron presuntas "irregularidades e "inconsistencias" en la tramitación en esta compra y la de otros productos. Hace un mes, denunciaron el supuesto “direccionamiento” en la licitación para comprar botellas de aceite de girasol de un litro y medio.

Gi