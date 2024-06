Alberto Fernández: "La extrema derecha instaló que si tomábamos medidas sanitarias éramos una dictadura"

Alberto Fernández sostuvo que, tras la pandemia, hubo "una intoxicación de la extrema derecha en la cabeza de la gente, que creyó que había una suerte de dictadura de los gobiernos que pedíamos evitar el contacto humano, porque ese era el método idóneo para que el virus no se transmita". Además, indicó que Milei "desarmó en seis meses el trabajo de cuatro años", y celebró el triunfo de Claudia Sheinbaum en México, el cual calificó como "muy importante para América Latina", en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Cómo fue su experiencia en México este fin de semana? ¿Y qué espejo de lo que pasó allí puede sacar para su propia presidencia en la Argentina? ¿Por qué allí, como en las principales economías latinoamericanas, gana el progresismo y en la Argentina ganó la extrema derecha? ¿Y cuánto de eso tuvo que ver con el tratamiento de AMLO con el covid y la suya?

Yo no sé cuántas semejanzas hay. Lo que se ha vivido en México ha sido un hecho muy importante para América Latina, fundamentalmente para México, porque Andrés Manuel López Obrador llegó en un momento de reacción social contra el sistema político establecido. Básicamente en ese momento lo representaban el PRI y el PAN, los dos grandes partidos que de algún modo hegemonizaban la política mexicana. Andrés Manuel López Obrador tuvo dos o tres intentos para llegar a la presidencia y pudo completarlo recién la última vez. Hay que recordar también que Cárdenas lo había intentado, y un fraude lo privó de llegar a la presidencia.

Lo que se ha visto el domingo es la enorme convalidación de la sociedad mexicana a este modelo que propone López Obrador, que tiene muchos puntos en común con lo que nosotros proponemos, pero que fundamentalmente representa una reacción contra un sistema instituido. De hecho, López Obrador, y en este caso Claudia Sheinbaum, lo que tuvieron que hacer fue luchar contra el PRI, el PAN y el PRD, todos unidos contra López Obrador, contra Morena y sus aliados. Entonces, me parece que México terminó de dar vuelta a la página a los años de hegemonía del PRI y del PAN, y definitivamente esos dos partidos tendrán que revisarse, pensar qué es lo que pasó, y darse cuenta que hubo una elección realmente abrumadora en la diferencia. Cada dos votos de Morena había uno de todo el pasado mexicano, o sea, el PRI, el PAN y el PRD. Entonces, yo creo que ese es un dato muy significativo.

Ese cambio, además, ha sido expresado en favor de una mujer en una sociedad que siempre fue cuestionada por su machismo. Claudia, además de haber sido una extraordinaria jefa de gobierno de la Ciudad de México, es una mujer con una historia política que empezó en sus años de política universitaria en la UNAM. Una ingeniera dedicada a los temas energéticos, defensora de los derechos del género, con una mirada muy amplia, con una enorme experiencia, con una gran capacidad técnica, porque sus estudios no son en UNAM, sino que siguen en Estados Unidos. Me parece que allí se ha consolidado una vuelta de página.

Y ahí me parece que no tiene mucho que ver con lo que pasa en Argentina. En Argentina nosotros, obviamente, tenemos que revisar lo que habremos hecho mal. Yo lo que siento es que no solamente en México, sino también en Argentina y en todos los lugares del mundo, la pandemia ha afectado mucho psicológicamente a la sociedad, pero no es la pandemia lo que determina un resultado electoral. De hecho, la pandemia estuvo ausente en el debate mexicano y en el debate argentino también. Cuando fueron las elecciones, el tema de la pandemia estuvo completamente ausente.

He leído una nota suya, Jorge, analizando la pandemia, donde la Argentina logró mejores resultados que países como Estados Unidos en relación a la cantidad de muertos por cantidad de habitantes. Estamos mejor que Estados Unidos, Canadá, México, Francia, España, Brasil, Ecuador, y está en América Latina, junto a Costa Rica, como los dos países que mejor manejaron la pandemia.

Y no es que se ganó por el manejo, o mal manejo, de la pandemia. Se ganó porque definitivamente se sepultó una hegemonía política de esos dos partidos. Y el PRD, que es más nuevo, es un partido que, si yo no me equivoco, fundó Cárdenas y después se fue tergiversando y terminaron aliados aquellos que decían que iban a combatir. Por eso, López Obrador, que también fue parte de la creación del PRD, termina construyendo Morena.

Hoy, en la apertura de este programa, hicimos una relación de los muertos por la pandemia en México, que fueron 800 mil, y la diferencia de dos veces y media la población de México con la Argentina, que indicaría que tendrían que haber sido 300 mil en la Argentina, y fueron la mitad, lo que indica claramente que México tuvo el doble de muertos por habitantes que Argentina. Entonces, desde el punto de vista de la salud pública, lo que hizo la Argentina fue mucho mejor que lo que hizo México.

Ahora, ¿los votantes que quedan vivos no priorizan a los familiares de los que murieron? Finalmente, lo que uno observa es que incluso el propio Bolsonaro, casi le gana a Lula, perdió por un punto y medio con 49,5%. ¿El tema de la pandemia generó, aún llevando adelante una buena política de salud pública, una pérdida de votos al partido oficialista?

La realidad es que no estoy en condiciones de afirmarlo. México tuvo dos momentos en el tema de la pandemia. Un primer momento donde inició el problema y un segundo momento donde se tomó en serio.

De hecho el domingo, cuando se anunció el triunfo de Claudia Sheinbaum, los canales de televisión pasaban un video donde ella hablaba en una publicidad donde se veía la Ciudad de México desierta y pidiéndole a todos los mexicanos que se quedaran en sus casas.

A nosotros nos pasó al revés. En un primer momento López Obrador pensó que la situación no era tan grave, y después vino el segundo momento, donde López Obrador le prestó atención y Claudia Sheinbaum llamaba a todos los mexicanos a quedarse en sus casas.

Yo lo que creo es que hubo una intoxicación de la extrema derecha en la cabeza de mucha gente, que creyó que, efectivamente, había una suerte de dictadura de los gobiernos que pedíamos evitar el contacto humano, porque ese era el método idóneo para que el virus no se transmita.

Ahora, también es verdad que, cuando uno habla con los sociólogos o los médicos mismos, los sociólogos plantean que las sociedades no quieren hablar de sus momentos trágicos. Y si uno revisa, todo indica que después de la Segunda Guerra Mundial la mayor causa de mortalidad que ha vivido la humanidad es la pandemia COVID-19. Allí murieron, en cálculos aproximados de la Organización Mundial de la Salud, 15 millones de personas contra 45 de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que muchos dicen es que la gente no quiere que le recuerden los malos momentos que ha vivido. Tal vez por eso en las campañas está ausente el tema de la pandemia, porque no quieren que se recuerden.

Alguna vez un médico me ilustró el tema, diciendo que pensara que estaba diagnosticado con enfermedad terminal. De repente se cruza un médico, te cura y seguís viviendo. La verdad es que siempre recordarás a ese médico, pero nunca más querrás verlo porque te traerá a la memoria un momento muy ingrato de tu vida. Y a veces las sociedades reaccionan de este modo.

Yo creo que lo que pasó en México estuvo signado fundamentalmente por dar vuelta una página de la historia de México, que fue una etapa de mucha competencia, mucha discusión y mucho malestar social también, viendo como dos partidos se repartían el poder y muchas veces no en favor de la gente.

