Desde la Cámara Argentina de Matarifes afirman que, “el consumo está pagando más caro que la exportación”

Ante la complicada situación económica y problemas en lo que se refiere a la exportación, el sector de los frigoríficos y matarifes se encuentran bajo una fuerte crisis debido a la caída del consumo de carne. Si bien algunas optaron por vender carnes alternativas, otras dependen únicamente de la venta de carne vacuna. En este contexto, este medio se comunicó con el vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes, Sergio Pedace.

“El consumo de carne ha bajado un poco, la gente va viendo qué es lo que puede comprar, se va acomodando a comprar lo más barato que encuentra en el mostrador, de hecho, busca otras carnes alternativas”, comentó Sergio Pedace. “El problema de la carne es que las políticas de hace 20 años están repercutiendo ahora, independientemente de la sequía, porque nos está faltando el novillo, el exportador tiene la libertad de exportar pero no hay novillo”, agregó.

¿Cuánto subió la carne en el último tiempo?

Posteriormente, Pedace planteó: “El aumento está entre un 10 y un 15%, que sobre lo que va en la inflación, desde enero hasta ahora, no sería el problema”. Luego, manifestó que, “el problema no es el precio hoy, sino el entorno de todos los gastos y que a la gente no le alcanza la plata”.

El consumo de carne per cápita bajó 6 puntos según cálculos de los matarifes

“Estamos calculando que se consumen 42 kilos per cápita”, sostuvo el entrevistado. “El gobierno anterior sacaba los cálculos en lo que era 50 o 52 kilos, pero no se sacaba bien, porque va relacionado a la faena en Argentina con lo que se exporta y ellos calculaban el hueso 2 veces”, complementó.

Por otro lado, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes señaló: “A los matarifes se nos complica mucho y a los frigoríficos también porque es el único producto que tenemos a la venta”. Sobre la misma línea, remarcó que, “hay matarifes que están metiéndose un poco más con el cerdo, otros con el pollo y están buscando la alternativa porque a la baja venta tenés que ver de qué forma solucionar los gastos que tenés”.

“En el momento que se puede faenar y exportar está faltando el novillo, la cuota Hilton es un novillo que tendría que ser a pastura y ahí hay muy poco, entonces, no podés exportar a la cuota Hilton, sino que están exportando hacienda hacia otros destinos”, expresó Pedace. “Al no haber novillo, sube el precio y el consumo está pagando más caro que la exportación”, concluyó.