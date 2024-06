México continúa con éxito a la izquierda mientras el mundo gira a la derecha

Mariano Andrade señaló que el éxito del oficialismo en México se debe a que AMLO es un excelente comunicador para con la población, porque implementó medidas audaces, como la "reducción de salarios y eliminación de fueros para los funcionarios", y logró una estabilidad macroeconómica "fomentando el crecimiento económico a través de proyectos como el Tren Maya". Además, manifestó que la nueva mandataria mexicana tiene un gran desafío para igualar la capacidad de negociación y conexión con el pueblo que caracterizan a López Obrador. “Es difícil repetir esa combinación de factores, Claudia Sheinbaum tiene un arduo camino”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mariano Andrade es un catedrático argentino que vive en México desde 1992 y tiene la particularidad de que en Argentina trabajó en Perfil. Se doctoró en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Trabaja como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde dicta clases de la Academia de Comunicación y Cultura como de Posgrado de estudios de la Ciudad.

Claudia Sheinbaum fue electa presidenta de México, su llegada al Ejecutivo no solo consagra la continuidad de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, sino que vaticina un cambio de época en la política mexicana, que será comandada por primera vez en su historia, por una mujer. ¿Qué significa esta elección?

Claudia Sheinbaum emerge a partir de una suerte de plebiscito realizado ante la población mexicana en función de la denominada cuarta transformación, que, como saben, es el slogan del Gobierno, la marca distintiva que creó López Obrador para todo su plan de gobierno. Un plan muy ambicioso, donde cuarta transformación significa seguir las gestas de la independencia, la reforma liberal de Juárez, la Revolución Mexicana, por supuesto, y añadirle un piso más, en el sentido de comprometerse con la justicia social, la distribución de la riqueza, el desarrollo industrial y comercial del país, la soberanía nacional. Retomando muchos elementos de la vieja izquierda, de las gestas históricas del pueblo mexicano.

Claudia Sheinbaum, como sabes, fue alcaldesa de una municipalidad de acá llamada Tlalpan, y gobernó la ciudad de México, que es una ciudad enorme y sumamente ardua. Esa es su experiencia política principal, pero fue también una líder estudiantil, es una mujer preparada, universitaria, con una licenciatura en la Universidad Pública, en la UNAM, y un posgrado en Física en Estados Unidos.

Entonces, es una mujer preparada que tiene experiencia política, pero sí se mantuvo a la sombra de Andrés Manuel López Obrador y, de alguna manera, emerge como parte de su proyecto, con la idea fundamental de ponerle, según sus propias palabras, un segundo piso a este proyecto que la gente ha apoyado masivamente.

Fue una votación arrasadora, una diferencia de 30 puntos porcentuales por encima del segundo candidato. Entonces, va a tener un amplio margen de maniobra, no dudamos que tiene gente capaz a su mando, estará arropada por todo el proyecto que tiene ya López Obrador, y que ya ha demostrado su eficacia en muchos sentidos, en otros no. Ahí podríamos trabajar en los pormenores, pero el éxito de Claudia va a tener que ver mucho con la capacidad de sostener los delicados equilibrios, negociaciones, y la capacidad de comunicación que tuvo su mentor, y que en ella, pese a su preparación, todavía no se la ha comprobado.

Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México.

En los últimos años todos los oficialismos han perdido las elecciones, en América Latina más aún, en su mayoría porque a quienes les tocó ser presidentes en la época de la pandemia quedaron asociados con esa época de retroceso. ¿Cuál es el secreto de López Obrador? ¿Por qué en un momento en que los votantes son contrarios al oficialismo en el mundo, allí no?

Bueno, quisiéramos todos saber cuál es el secreto. La política mexicana es una política que es muy diferente. Hay una cultura política muy diferente a la Argentina, donde muchos hechos políticos se mantienen por debajo de la mesa, no salen a la luz con facilidad, ni mucho menos con la estridencia.

Lo que se puede ver de Andrés Manuel es que, a la vez de ser un excelente comunicador frente a los ciudadanos, de mantener y de marcar la agenda pública a través de esas famosas conferencias mañaneras que él inauguró en la época que era gobernador de la ciudad, y que fueron cobrando un valor muy importante después de la pandemia, son ciertas medidas arriesgadas que tomó. Por ejemplo, rebajó el salario de todos los funcionarios, incluyéndose a sí mismo y le quitó fueros a la clase política.

Hablábamos recién de la importancia histórica del proyecto de Andrés Manuel en el sentido de recuperar hitos de la historia mexicana, pero a eso le suma un éxito económico. En términos macroeconómicos, más que nada, contener la inflación. Ahora ha subido, pero está alrededor del 5% anual, lo que en términos argentinos es casi risible. El peso es la moneda más fuerte del continente, incluyendo al dólar, por supuesto. Hay un Producto Bruto creciente, hay un desarrollo constante, sostenido. Pero esos elementos ni siquiera son completamente su proyecto. Tengamos en cuenta que la economía mexicana, en términos macroeconómicos, depende mucho del tratado de libre comercio que tiene con Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, no tiene gran margen de maniobra, y eso asegura una contención, que en este sentido, le ha resultado eficaz en términos también de sostener y mantener la estabilidad.

López Obrador es un político muy astuto en el sentido de utilizar esa estabilidad como para negociar con una clase de dirigentes, comerciantes e industriales, a los que terminó convenciendo de que su camino, "primero los pobres", que era su slogan, era para el beneficio de todos, uno de sus eslóganes. Terminó convenciendo de que esta era la vía.

Se ha creado un polo de desarrollo muy importante en el norte, gracias al nearshoring, con el mercado más importante del mundo. Se ha abierto ahora esta posibilidad, que quizás sea el proyecto más importante que ha tenido económicamente hacia adentro López Obrador, del Tren Maya, que era un proyecto que era un proyecto de décadas atrás, pero que en este momento se está poniendo en marcha, y representa prácticamente un nuevo canal de Panamá, una posibilidad de comunicar dos océanos con toda la importancia comercial que eso tiene.

Entonces, digo, económicamente, en términos macros, ha podido sostener una economía que, en este momento, es próspera. En términos de comunicación, es un excelente comunicador, no sabe hablar el lenguaje del pueblo, sabe manejar sus estados de ánimo, se saca de encima cualquier problema con una frase, y por el otro lado, es un excelente negociador, que le ha permitido prácticamente anular a la oposición. Terminó quedándose con todas sus banderas y puso en su lugar su proyecto. Entonces eso, de alguna manera, enmarca el personaje. Y yo diría que es difícil repetir esa combinación de factores.

Claudia Sheinbaum tiene un arduo camino en ese sentido, porque, si bien tiene un piso importante, y un margen de maniobra política muy importante, no tiene la capacidad, o no se ha visto todavía, la capacidad de convencimiento y negociación que mostró Andrés Manuel.

