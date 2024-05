Carlos Bianco: "Los halcones del PRO estuvieron en el acto del Presidente"

Carlos Bianco, vocero del Gobierno de la Provincia, opina que Adorni "confunde y distrae más de lo que explica y responde", y que probablemente esa sea una táctica del Gobierno nacional. Además, matizó las internas dentro del peronismo, señalando que lo que existe son "diferencias sanas y necesarias" que surgen después de una derrota electoral. Además, sostuvo que el Gobierno nacional "asfixia a las provincias" mediante recortes y eliminación de transferencias, y lo culpó por la crisis que atraviesa Misiones. “Se podría poner a trabajar un poquito el Gobierno nacional”, ironizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Bianco es ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Es el hombre más cercano a Axel Kicillof. Fue jefe de Gabinete durante los primeros dos años de la primera gestión del Gobernador bonaerense y secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería en 2013. Igual que lo hace Manuel Adorni todas las mañanas desde que Javier Milei llegó a la presidencia, Bianco oficia como vocero del gobernador Kicillof con el mismo mecanismo de brindar conferencias de prensa.

¿Cuántos años tenés Carli?

48 años.

O sea que la canción que acabamos de poner, “Parole parole”, no la escuchaste en tu vida.

No, pero la conocía. Soy bastante melómano.

Contanos el motivo de generar una vocería permanente con conferencias de prensa.

Dispusimos un mecanismo de comunicación, todos los lunes, para presentar las principales noticias de la provincia. Porque, muchas veces, no es fácil que los medios porteños comenten o pongan en valor las cosas que se hacen en la provincia, en particular algunos medios que no suelen levantar las noticias salvo cuando son negativas o cuando hay alguna desgracia, entonces nos pareció bien establecer un mecanismo de información e intercambio.

Además, con los periodistas, porque a partir de la llegada del gobernador Kicillof a la Casa de Gobierno se han acreditado muchos periodistas de distintos medios, cosa que no sucedía en la gestión anterior de María Eugenia Vidal, porque no funcionaba la gestión en la Casa de Gobierno. Me parece que también es un gesto de respeto ante el trabajo que tienen ellos el tener una instancia de presentación de información, y de contestar las inquietudes que tengan los medios periodísticos. Me parece positivo.

Más allá de la comparación con humor, ¿cómo ves la función diaria de Manuel Adorni como vocero del Gobierno nacional?

Yo no lo miro mucho porque, en general, en los momentos en que Adorni está dando las conferencias de prensa yo estoy en mi faena cotidiana de gestión. Después, obviamente me entero de cosas que pasan. Me parece que confunde y distrae más de lo que explica y responde, y me parece que probablemente, tácticamente, tenga esa función de confundir y distraer más que de explicar las situaciones que a veces resultan inexplicables en nuestro país desde que Milei es presidente.

Cada vez que entrevistamos a distintos representantes del peronismo y le planteamos las internas que desde el periodismo vemos, por ejemplo entre La Cámpora y el peronismo tradicional, todos nos dicen que hay unidad. Comprendo perfectamente que para ganar una elección lo último que hay que hacer es dividir, por lo tanto son necesarios todos. Ahora, ¿cómo se va a dirimir el alineamiento de todos detrás de alguien? En ese punto, todo parece indicar que Kicillof tiene una condición de primus inter pares, por edad, por distrito que gobierna, por experiencia, porque al mismo tiempo podría ser un elemento que tienda un puente entre estos sectores en disputa. Con la mayor honestidad intelectual que puedas en tu nueva línea de vocero, ¿cómo podrías explicarle esto a los no peronistas?

Varias cosas. En primer lugar, no lo veo ni lo analizo como una interna. Para mí no hay ninguna interna, sino que hay a veces distintas posiciones, diferencias, matices, que tienen los distintos factores dentro de nuestro frente político, de Unión por la Patria, que a veces se expresan públicas y a veces se expresan de modo privado, algo que me parece totalmente necesario luego de la derrota que tuvo nuestra fuerza política en las últimas elecciones. Frente a un candidato, además, que no era un candidato potente, que no era un candidato fuerte y que no traía propuestas que mejoraran las condiciones materiales de vida de nuestro pueblo. Me parece que era necesario un debate, y me parece que cuando uno analiza históricamente qué pasó en el peronismo luego de perder una elección, tampoco es tan grave lo que está pasando.

Siempre ha habido debates, discusiones y distintas posiciones. Me parece que es natural y sano que nosotros podamos expresar nuestras diferencias siempre que sea con respeto y con argumentos. A mí me parece bien, no me molesta que haya diferencias. Inclusive puede también haber diferencias de táctica entre los distintos sectores, algunos que dijeran es apresurado salir a hablar ahora, otros que hayamos salido desde el primer momento a plantear las diferencias con Milei, con sus políticas económicas. Me parece una discusión sana, que no hay que tomárselo a la tremenda. Siempre lo dije, para nosotros lo más importante es la unidad.

Necesitamos al peronismo unido, no sólo para sostener la situación económica, política y social que hoy está teniendo la Argentina, donde muchos, obviamente en la provincia de Buenos Aires, nos reclaman a nosotros, no sólo por la responsabilidad institucional que tiene el gobernador y que tenemos los ministros de dar respuesta a las situaciones, sino también nos reclaman a nosotros que queremos una alternativa para las próximas elecciones, frente a esta situación de deserción absoluta del gobierno nacional, respecto de sus responsabilidades constitucionales. Yo creo eso y no veo nada tremendo ni problemático.

Vos hablabas de quiénes serán los liderazgos, y yo creo que no hay que comerse la cena en el desayuno, nadie está pensando en candidaturas, listas o liderazgos, son procesos que se van a desplegar naturalmente, como siempre sucede, por la propia dinámica de la política y de las situaciones sociales y económicas que tenga la Argentina.

¿A quien te referías cuando hablabas de que no era un candidato fuerte que trajera mejoras para el pueblo?

Estoy hablando de Milei, por favor. Nosotros trabajamos en toda la campaña y apoyamos permanentemente a Sergio Massa y creemos que era el mejor candidato dada la coyuntura que teníamos, por eso nuestra fuerza política fue a una interna y lo eligió masivamente. Yo estaba lo que estaba diciendo es que la derrota fue muy dura para el peronismo, frente a un candidato que no que claramente no traía propuestas para las mejoras en las condiciones de vida del pueblo que es Milei, el candidato que nos ganó al peronismo, eso es lo que estaba diciendo.

Nos enteramos que radicales y peronistas votaron juntos en Diputados, y surgió la hipótesis de que si, por ejemplo, La Libertad Avanza lograra algún grado de aprobación por parte de la sociedad en las elecciones del año próximo y el PRO se uniera a ella, se crearían dos sectores, y podría existir una posibilidad de que el radicalismo y el peronismo crearan alguna forma de alianza. ¿Cómo ves eso en función de los movimientos naturales que ha hecho el gobernador?

No sé, hay que ver también cómo se despliega este proceso. Lo que yo digo hoy es que hay muchos referentes del radicalismo, los que vienen más del campo popular del radicalismo si querés, que no estarían jamás de acuerdo en formar una alianza política con una fuerza política tan radical, tan disruptiva y tan ultra como La Libertad Avanza. Lo han dicho muchos referentes del radicalismo.

Nosotros con el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, puntualmente con el Foro de Intendentes Municipales, tenemos una muy buena relación. Una relación en donde también existen, obviamente, diferencias y matices, pero que en los consensos básicos que siempre tuvimos los bonaerenses estamos de acuerdo, en fortalecer la producción, la educación y la salud pública, sobre todo en los pueblos del interior, en donde no hay ningún otro efector ni de salud ni otra propuesta educativa más que la pública, o sea que si ellos no estuvieran de acuerdo en eso, sería como terminar con la salud y terminar con la educación en sus distritos. Por eso, nosotros tenemos muy buena relación y sabemos que esos intendentes o que muchos referentes del radicalismo, repito, sobre todo los que provienen más del campo popular del radicalismo, nunca estarían en una alianza con La Libertad Avanza.

Me parece que también está empezando a pasar en el PRO, como vos bien decías, hay un ala que en su momento se conoció como los “halcones”, que ayer hicieron presencia total en el acto del presidente y me parece que eso es un símbolo de alineamiento político probablemente, pero hay otra ala del PRO, que en su momento se llamaban las “palomas”, y no lo quiero decir despectivamente pero es como se los conoció en su momento, que eran sectores inclusive relativamente más progresistas, si querés, que ya han dicho que no van a participar.

Inclusive, creo que ayer o anteayer, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, dijo que si había una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, él iba a abandonar las filas del PRO. Me parece que es eso lo que está pasando, que hoy gobierna una fuerza política que es muy ultra, muy disruptiva y muy radical, no en el sentido del partido político en Argentina, sino en el sentido general de la palabra, que lleva a que en los espacios se generen quiebres.

Alejandro Gomel: Cuando se le pregunta al Gobierno nacional por la gestión de la provincia, dice que si desde PBA no se hace un ajuste, no podrá aguantar y terminará con problemas serios. ¿Hay una idea del Gobierno nacional de asfixiarlos? ¿Cómo está la provincia para lo que viene?

Creo que hay una definición política explícita del gobierno nacional de asfixiar, en general a las provincias, y en particular, a la provincia de Buenos Aires que es la que ha recibido los mayores recortes y la quita de transferencias no automáticas por parte del gobierno nacional.

Obviamente eso ha tenido un impacto sobre nuestra gestión, porque nosotros nos hemos tenido que acomodar a la restricción presupuestaria que tenemos hoy, porque no se podría hacer de otra forma ya que uno tiene que gestionar con los recursos que posee. Eso implica que el gobernador ha tomado determinadas decisiones como, por ejemplo, terminar toda la obra que está en construcción en la provincia de Buenos Aires, pero obviamente estamos lanzando menos proyectos nuevos, es así no queda otra, y también haber dejado de llevar adelante algunos programas que habían sido muy exitosos en la provincia, que hemos tenido que evaluar la continuidad y ante la falta de recursos no los hemos podido mantener o tuvimos que achicar el impacto y los beneficiarios de esos programas.

Es así y me parece que es una decisión explícita del gobierno nacional. Nosotros estamos haciendo un tremendo esfuerzo fiscal para poder sostener el pago de salarios, para poder juntar el dinero para el pago de aguinaldos en tiempo y forma, para poder dar las paritarias en sintonía con la con la inflación actual y para poder sostener toda esa obra provincial, en un contexto además donde el gobierno nacional dejó tiradas, paradas y abandonadas 1000 obras que se estaban llevando adelante en la provincia de Buenos Aires, muchas de esas obras estratégicas para poder seguir sosteniendo los comedores del conurbano, para poder seguir pagando nuestra parte del fondo compensador al transporte del interior, que se pagaba 50% y 50% con nación. Hoy, la única que paga ese fondo, que permite que los boletos de colectivo y de transporte sean más baratos, es la provincia. La nación ha abandonado su cuota parte del Fondo de Compensación al transporte del interior, estamos haciendo un esfuerzo fiscal enorme.

AG: ¿Qué posición tiene la provincia sobre la denuncia de abuso sexual por parte de Espinoza?

Que es una acusación respecto de un supuesto delito de acción privada y que lo tiene que determinar la justicia, y cuanto más rápido lo determine, mejor, así se sabe lo que ocurre. No es un tema del Ejecutivo provincial, obviamente.

AG: Desde lo político, ¿sería recomendable que deje el cargo mientras se investiga?

No le corresponde a la provincia determinar eso. Me parece que ya hemos conocido todas estas historias de procesamientos y de intentos de pedidos de renuncia. Me parece que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Tendrá que ejercer su derecho a la defensa cómo corresponde, se tiene que respetar el debido proceso como corresponde, y la justicia tiene que determinar si efectivamente tuvo alguna culpabilidad en la materia. Es lo que corresponde.

AG: ¿Cree que puede haber una campaña en contra de Espinoza?

No, yo no dije eso y no tengo ninguna evidencia al respecto.

Continúan las protestas en Misiones.

Fernando Meaños: Adorni dijo que lo que ocurre en Misiones es un problema de naturaleza provincial y que no hay chance de que se replique en otros lugares del país. ¿Coincide con alguna de esas informaciones?

Respecto de la primera, no coincido en absoluto. Me parece que con lo que veníamos hablando antes, de la asfixia financiera que están haciendo con muchas de las provincias, con los recortes presupuestarios, con la caída de las transferencias de muchos programas nacionales, las provincias hoy se han tenido que hacer cargo de muchos otros asuntos que antes eran solventados de acuerdo a las responsabilidades constitucionales por el gobierno de la nación. Así que si hay problemas para el pago de salarios de los estatales tiene que ver directamente con los recortes que llevó adelante el gobierno nacional y con los impactos que está teniendo sobre la recaudación nacional, sobre la coparticipación y sobre la recaudación provincial de las políticas recesivas que está llevando adelante este gobierno. O sea que es un problema nacional, provocado probablemente explícitamente por las políticas que llevó adelante el gobierno nacional y se tendrían que hacer cargo de los problemas, porque aparte no es la primera provincia que tiene este tipo de problemas.

Respecto de la segunda apreciación, ojalá que no sea así. En la provincia de Buenos Aires trabajamos permanentemente para sostener una situación que se deteriora cada vez más rápidamente en los barrios populares a través de la entrega de alimentos, a través del sostenimiento de la obra pública que genera empleo y genera ingresos en la población. Nosotros vamos a seguir trabajando porque nos corresponde y es nuestro deber, pero también se podría poner a trabajar un poquito el gobierno nacional en esos asuntos. Por dar un solo ejemplo, cortaron toda entrega de comida a los comedores de las provincias, del conurbano, etcétera. De hecho, hay una denuncia periodística donde muestran que hay millones de kilos de comida en los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que se va a pudrir si no la entregan, y como si no hubiera un problema de necesidad de alimentos en los barrios tienen los depósitos llenos de comida y no la entregan. Me parece que es una decisión política.

