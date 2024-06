Ricardo López Murphy: "Sturzenegger es un economista de un calibre formidable"

El ex ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, señaló la necesidad de elaborar un presupuesto: "Esto permitirá calibrar el esfuerzo necesario de manera más sensata y evitar que en dos o tres meses tengamos un déficit de reservas". Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), sostuvo que "al dividir las fuerzas por el efecto Milei, el Senado es un campo muy complejo para lo que no es el kirchnerismo".

Ricardo López Murphy es diputado nacional, electo en 2021 con mandato a 2025, integrante del bloque Hacemos Coalición Federal. Fue presidente del partido Recrear en el año 2002, ministro de Defensa en 1999, y de Economía en el año 2001. Hace algunos días, en medio del escándalo por la asistencia del Ministerio de Capital Humano, López Murphy sostuvo que “no hay mejor política social que el empleo en blanco”.

Poniendo el foco en las elecciones de México y buscando motivos de porqué resultan ganadores perfiles como el de López Obrador o el de Claudia Sheinbaum Pardo ¿López Obrador, en el fondo, tiene la filosofía del radicalismo clásico?

Yo no creo eso. López Obrador ha hecho una gestión muy personalista. Ha sido poco respetuoso del entramado institucional y si uno lee con algún cuidado a Enrique Krauze, pensador mexicano, el gran desafío de México todos estos años ha sido, con inmensas oportunidades, no desaprovecharlas.

Creo que el desarrollo y la prosperidad vienen asociadas al perfeccionamiento institucional. Y si tengo que dar un ejemplo de eso, mire la Europa Nórdica, los países más avanzados del mundo en general. Los casos de Canadá, Australia, Nueva Zelandia, exhiben un cuidado institucional muy grande.

Yo creo que con López Obrador hubo un retroceso en ese aspecto, en el marco de una situación enormemente favorable a México por la crisis geopolítica a nivel mundial.

¿Por qué México tiene un déficit fiscal de 4,5% del PBI y sólo 3% de inflación?

Porque coloca deuda por esa diferencia, en general el Banco Central de México ha sido muy cuidadoso en estos años, no es que sea una tradición reciente. El Banco Central de México es autónomo, y yo diría que el mercado de deuda mexicano tiene un spread muy bajo respecto al nuestro, o sea, el riesgo país de México debe ser un octavo del nuestro.

En esas condiciones, usted puede colocar deuda, lo que no quiere decir que sea bueno hacerlo. Recuerde que cuando usted coloca deuda, y es un problema que tiene México, usted reduce el ahorro disponible para inversión, el déficit es desahorro.

Lo que necesitaría México para parecerse a los países que se desarrollaron como Corea, Taiwán o Singapur, es mucho más inversión. Y justamente no la tiene porque hace desahorro, las políticas de desahorro son poco sanas para los países emergentes.

Milei usa, recurrentemente, el ejemplo de Irlanda, ya que es el país que tuvo mayor crecimiento en los últimos 15 años. Por ejemplo, bajó el cargo del impuesto a las Ganancias del 50% al 12,5%. Sin embargo, usted mencionaba a los países escandinavos que tienen un modelo opuesto, de altísima tributación. ¿Podría comparar los dos modelos?

En Irlanda, la baja tributación se refiere principalmente a las ganancias retenidas. Si distribuís dividendos, la tributación no es baja. Irlanda ha incentivado a las empresas a establecerse y reinvertir en su país. Creo que deberíamos implementar algo similar en Argentina: gravar lo que se saca de la economía, no lo que se pone.

Los países nórdicos son ejemplos de economías muy abiertas con una inmensa actividad privada. Los impuestos en esos países financian servicios, mientras que aquí financian transferencias, lo que es muy diferente. No olvidemos que el gasto público es un salario indirecto que se financia con esos impuestos. Si subís el porcentaje de gasto, bajás el salario. Sin embargo, si los impuestos se devuelven en forma de servicios, el intercambio no es tan gravoso.

En Argentina, muchas veces se usa el dinero de los impuestos para dar trabajo a personas que no trabajan, lo cual genera un descalabro. Esto no sucede en los países nórdicos ni en Irlanda. Esos países son muy abiertos y competitivos, y sus economías no están controladas por grupos de poder o sindicatos. ¿Podríamos imaginar a nuestros líderes sindicales educativos en Irlanda? Definitivamente no.

¿Cuál de los dos modelos le resulta más atractivo? ¿El de Irlanda o el de los países escandinavos?

Yo he estudiado mucho ambos. Primero creo que el modelo escandinavo ha venido cambiando, ha venido yendo hacia gobiernos liberales. Ambos modelos convergen a economías muy abiertas, integradas al mundo, incluso son economías que se han sumado a la OTAN, que es una novedad. En realidad, se han sumado a la alianza atlántica por el pánico que les produce la ofensiva rusa sobre los países independientes.

¿Cómo continuará la Ley Bases?

Primero tiene que aprobarse en Senado, hay que fijar la fecha del pleno. Se sabe que, por los errores cometidos el año pasado, al dividir las fuerzas que fue el efecto que causó Milei, perdimos un montón de senadores.

Al perder un montón de senadores, el Senado es un campo muy complejo para lo que no es el kirchnerismo. Y eso requiere mucho esfuerzo, mucha paciencia y, a veces, convivís con cosas que no están bien ¿Por qué los ciudadanos de la Patagonia tienen que pagar menos impuestos que los ciudadanos de Córdoba?

Alejandro Gomel (AG): Hoy en Diputados hay un llamado a sesiones especiales. A la mañana, el radicalismo llamó para tratar una nueva modificación a la movilidad jubilatoria y, más tarde, el peronismo llamó para debatir acerca del tema universitario. ¿Qué cree que va a pasar?

Mi convicción es que lo primero que tenemos que agotar es la Ley Base y el paquete fiscal, pero no iniciar nuevas actividades. Y si vamos a hacer algo, a mí lo primero que me gustaría es que lo enmarcáramos en el presupuesto 2024 y 2025.

Creo que hay un gran desorden fiscal en la Argentina por la ausencia de presupuesto y me parece que todas estas iniciativas agravan esas circunstancias. Por eso no simpatizo con la idea de tratar esto antes de la Ley Bases y de la ley fiscal, pretendería que estas iniciativas se enmarquen en la ley de presupuesto.

AG: El Presidente igual dijo ya que si sale algo de esto lo veta, ¿no?

No, pero más allá de eso, yo diría, si el Gobierno no es ordenado, seamos nosotros ordenados. El Presidente debería enviar lo antes posible el presupuesto 2024 y 2025. Porque el Congreso, trabajando en eso, es la mejor cosa que puede hacer. Esa es la ley fundamental.

Los objetivos económicos en el mediano plazo

Claudio Mardones (CM): Al respecto de la inflación, se espera que el número de mayo esté por debajo del 5%. Pero hay muchas dudas acerca de si la tendencia a la baja se va a seguir extendiendo en el tiempo. Algunos creen que junio va a ser igual o, incluso, superior a mayo. ¿Qué visión tiene al respecto de este actual plan antiinflacionario?

Yo no me fijo en los indicadores mensuales de inflación. Lo que realmente me preocupa es que el sistema cambiario actual no está generando la compra de dólares necesaria para reponer las reservas del Banco Central. Esto sucede porque el 20% de las exportaciones se liquida en el mercado contado con liquidación y no va a las arcas del Banco Central.

Creo que es necesario simplificar nuestro régimen cambiario, asegurando que todas las divisas de exportación sean vendidas al Gobierno y fijar el tipo de cambio a un nivel más alto. Además, se deben liberar otras áreas para darle al régimen cambiario una característica que permita avanzar en la acumulación de reservas.

A su vez, el fisco, en lugar de postergar medidas para mejorar los índices de inflación de manera artificial, debe normalizar los precios de los servicios públicos. En este contexto de normalización cambiaria y monetaria, sin más subsidios, debería elaborar el presupuesto para 2024-2025. Esto permitirá calibrar el esfuerzo necesario de manera más sensata y evitar que en dos o tres meses tengamos un déficit de reservas.

FM: Usted dice que, en el plano cambiario, ese cambio se puede hacer con este nivel de reservas. ¿Esto se podría implementar de inmediato para eliminar el dólar blend?

Cuanto antes vayamos hacia un régimen que elimine el cepo, mejor. Para ir hacia ese lugar tengo un armado lógico: unificar el tratamiento de exportación e importación, abandonar las políticas kirchneristas, ir marchando hacia la liberación del cepo, tener los presupuestos 2024-2025, el plan financiero, el programa monetario, tener calibrado qué esfuerzo vamos a hacer en cada área y cómo se van a asignar los recursos.

El esfuerzo que se está haciendo no se puede medir a mes, sino que se tiene que medir sobre cuán consistentes son las políticas que estamos llevando. Estamos en el mes que tendríamos que comprar divisas de una manera extraordinaria, es como para los hoteles en Mar del Plata en enero, si en enero no estamos vendiendo las piezas del hotel, imagínense lo que va a hacer en mayo.

Usted, en el Ministerio de Economía, tenía a Federico Sturzenegger trabajando en su equipo. ¿Qué opina de él como economista? ¿Cuánto le puede aportar al actual Gobierno?

Sturzenegger es un economista de un calibre formidable, tiene un enfoque particular y apasionado. Trabajaba para la candidatura de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio, y se centró en las reformas estructurales.

Yo no habría seguido su criterio de demandar una “mega ley”, como se pedía en enero o febrero de 2023. En su lugar, habría propuesto 25 leyes separadas, cada una abordando un área específica, para evitar que todas las reformas se atasquen al mismo tiempo, como terminó ocurriendo.

Sturzenegger tiene ideas importantes sobre la desregulación y la promoción de la actividad del sector privado. A menudo, veo medidas del sector público actual con regulaciones excesivas. Reflexionen sobre cuándo fue la última vez que vieron un cepo como el actual, no solo en Argentina, sino también en los países circundantes. Este cepo es totalmente opuesto a un mundo de libertad.

¿Cuándo fue la última vez que un gobierno fijó y retrotrajo los precios de los servicios? ¿Cuándo le dijeron a las compañías de seguros qué servicios pueden ofrecer? Estas intervenciones constantes en los precios no son saludables. Creo que los precios de los servicios públicos deben reflejar los costos de prestación. Además, debemos mejorar la eficiencia en la producción y evitar manipular los precios para controlar la inflación.

¿Por qué cree que lo hacen?

Creo que no hay un plan general, por eso es mi obsesión con los presupuestos 2024-2025, ¿usted conoce otro país que carezca del presupuesto? Además con un 250% de inflación. Imagínense ir a Irlanda o a Finlandia y que pase eso, es una cosa disparatada.

