Eduardo Buzzi: "No veo que el campo esté protestando contra el Gobierno"

El presidente de la Fundación Fortalecer, Eduardo Buzzi, sostuvo que el sector agropecuario cuenta con una mayoría antiperonista que conserva “los moretones del conflicto del 2008 y el destrato de Cristina”, lo que genera que gran parte de la dirigencia agropecuaria prefiera una opción política distinta y no se proclame en contra del gobierno actual, que duplicó el sistema de costos y generó “incertidumbre, contradicciones y desconfianza” en los productores. “Hay desconfianza en el presente y en consecuencia hay 15 mil millones de dólares que permanecen guardados en los campos”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Buzzi es productor agropecuario y presidente de la Fundación Fortalecer, una organización destinada a darle mayor competitividad a pequeños y medianos productores. Además, se desempeñó como presidente de la Federación Agraria.

La salida de Fernando Vilella de lo que era el Ministerio de Agricultura continúa generando ecos en el sector. Usted es uno de los más críticos de la política económica del actual gobierno, mientras que algunos de sus colegas tratan de disimular los puntos de conflictividad. Al mismo tiempo, usted sería autor de una de las frases que dice que “el campo lo vota a Milei pero no le tiene confianza”. ¿Cuán cierto es todo esto?

Vilella es intrascendente, no sé cómo fue el desenlace para que sea nombrado, pero no logró tener afinidad con el equipo económico y la conducción política, y fue reemplazado por una persona fuertemente vinculada al comercio de granos, que tal vez sea un intento de generar condiciones de mayor afinidad, cercanía y fluidez en el proceso de comercialización de la soja y de los granos, que en este momento están reservadas por una clara situación de desconfianza de los productores medianos y grandes que pueden conservar sus cosechas.

Los más chicos, que están más vinculados a la Federación Agraria, ya liquidaron lo que venía de la sequía del año pasado, ese segmento ya comercializó todo. El productor mediano y grande que puede tener posibilidades de atesorar, no sé cómo lo podría hacer, no puede vender el grano y poner plazos fijos, o comprar maquinaria agrícola, agrandar el esquema e incorporar tecnologías porque no hay confianza. Entonces, cambian de secretario de Agricultura y hacen la búsqueda a un perfil más orientado a la exportación granaria.

Mis afirmaciones respecto de que en el sector agropecuario, donde hay una mayoría que por historia es antiperonista y conserva, a nivel epidérmico, los machucones y los moretones del conflicto del 2008, junto a un destrato tan grande por parte de Cristina y del equipo económico sobre un conflicto que ya tiene varios años, pero que trae un recuerdo tan traumático que muchísimos productores y gran parte de la dirigencia agropecuaria prefiere una opción política distinta.

En su momento, con la llegada de Mauricio Macri, que estuvo de 2015 a 2019, puedo decir que no hubo un solo paro agropecuario entre esos años, hubo reuniones y declaraciones. Las declaraciones más fuertes las hicimos la vieja Mesa de Enlace, que no teníamos vigencia: Buzzi, Garetto, Llambías y Biolcati en Canal Rural, fuimos muy críticos de la gestión de Macri pero no estábamos en función, la dirigencia agropecuaria de aquel periodo tuvo una amigable convivencia con el macrismo.

Cuando llegó Alberto empezaron las asambleas, entonces hay una actitud de quejas respecto del gobierno de Alberto que estaban fundamentadas, pero que también tenía un componente político. Cuando terminó la gestión de Alberto, empezó esta etapa y de momento no he visto declaraciones altisonantes ni asambleas de productores.

Cuando hay retraso del tipo de cambio oficial, hay aumentos desmesurados de los costos, incrementos de los combustibles que son aumentos del costo de traslado, de producción, de siembra y de cosecha, pero yo no escucho ningún tipo de queja. En los próximos días, vamos a ver la presencia de Milei en Palermo, vamos a escuchar declaraciones y afirmaciones diversas junto a aplausos acalorados, entonces se da una coincidencia ideológica y política, pero una clara desconfianza en lo económico. No veo que el campo esté protestando contra el Gobierno.

La autopista de Rosario a Córdoba está bordada de silo bolsas de una buena cosecha que tuvimos este año y de los productores que la pueden aguantar y no la venden. En materia económica, cuando hay confianza, se transforma un activo en otro activo, cuando no hay confianza eso se queda ahí, y cuando se ve una expectativa, como pasó en algún momento del 2003/2004, esa expectativa hace que el productor tome el compromiso a dos, tres o cuatro cosechas.

La expectativa económica genera apalancamiento de la economía, pero en este momento no hay expectativa económica, hay desconfianza en el presente y en consecuencia hay 15 mil millones de dólares que permanecen guardados en los campos.

Alejandro Gomel: ¿Cuál es la expectativa para poder liquidar?

Ayer hice una declaración que anda dando vueltas, y quiero ser muy cuidadoso, porque cuando uno le pone número al dólar después sale en todos lados. No me gusta estar en el pelotón de los devaluacionistas, porque eso afecta a mucha gente. Toda devaluación se traslada a precios, genera más costos de vida y hay retrasos en la mayoría de los asalariados, entonces hay que ser muy cuidadosos.

Yo intento simbolizar que la mayoría de los productores estamos vendiendo en un dólar oficial de casi 900 pesos y con retenciones que no se modificaron en absoluto e incluso se agrandaron en algunos rubros. Una de las crónicas mentiras y falacias de la gestión Milei es que se iba a cortar un brazo antes de aumentar impuestos y sin embargo le metió retenciones a cosas que no tenían.

Hay una conducta para mantener retenciones y un tipo de cambio retrasado, pero el productor está esperando que el tipo de cambio se acerque más a los dos mil pesos. En consecuencia, la cotización de los granos está condicionada por ese tipo de cambio, y el que pueda aguantar lo va a hacer. Todo eso implica un volumen de millones de dólares que sigue retenido. El productor espera que le saquen las retenciones. Milei habla de “viva la libertad carajo”, pero ayer hizo una intervención monstruosa en el tema de la cotización del contado con liquidación y la intervención del BCRA.

AG: ¿La situación, más allá de la sequía, es igual al año anterior?

Es peor que en el gobierno anterior, hay mayores costos. Este año se duplicó y hasta triplicó todo el sistema de costos. Claramente en este momento estamos peor. Se espera ver que el conjunto de los actores económicos, empresariales, industriales y dirigenciales, podamos llegar a un nivel de acuerdo y de expectativa tal que implique que los activos granarios se transformen en activo productivo, ya sea maquinaria o en lo que el productor quiera invertir.

Mientras tanto, no hay confianza, hay contradicciones. Ayer, bajaron todos los títulos que se te puedan ocurrir, bajó la bolsa y aumentó el riesgo país, controlaron el dólar, pero desacomodaron un montón de otras cuestiones, y la gente observa todo eso. Cuando se empieza la incertidumbre y volatilidad es muy difícil que el campo haga gestos patrióticos, nadie está para eso. Cada uno trata de defenderse como puede. Entiendo al productor que conserva los granos porque es en lo que más confía, porque la economía que está en manos de Caputo deja muchísimo que desear y genera una altísima incertidumbre.

Elizabeth Peger: Más allá de la ideología o de la finalidad para la foto, ¿usted no tiene ninguna expectativa de que algo pueda cambiar, ni siquiera en el marco del acuerdo de mayo?

Eso fue una foto, podrían venir a preguntarme qué pasó en la Expoagro, en la Agroactiva o qué va a pasar en Palermo, va a haber muchísima gente pero muy pocos negocios reales.

Preguntemos en los bancos si están financiando de manera fluida compras de cosechadoras y maquinaria agrícola, preguntemos en las concesionarias cuántas camionetas 4x4 se están vendiendo, preguntemos en los registros automotores cuánto se está patentando de 0km de maquinaria agrícola o de camionetas, hay un 70% menos de patentamiento de camionetas en cualquier registro del interior del país. Todo esto marca que hay una retracción de parte de los productores que tienen posibilidades de generar el proceso de actividad económica.

Siempre recuerdo una frase que le pertenece a Roberto Lavagna cuando lo fuimos a ver en el 2003. Cada vez que vemos a un ministro de Economía salimos peleados, pero esa vez Lavagna reconoció el rol del sector agropecuario y señaló que después de la crisis del 2001 la reactivación económica se había producido desde el interior hacia la Ciudad de Buenos Aires, eso es actividad agropecuaria, agroindustrial y agroalimentaria. Si eso no se activa con claridad, con mensajes contundentes y predecibles de mediano y largo plazo, la actividad económica va a seguir deprimida y los productores van a seguir sin hacer ningún tipo de acción patriótica porque no tienen porqué hacerlas, tienen todo el derecho al resguardo de sus intereses.

