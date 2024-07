Fernando Vilella: "El 70% de las exportaciones proviene del agro"

Fernando Villela habló tras ser desplazado de la secretaría de Economía, ahora secretaría de Agricultura, y declaró que, a pesar de dejar el cargo, no se va del lugar de "proponer un modelo de desarrollo territorial federal de la Argentina” y que es posible que la decisión de separarlo del cargo esté relacionada "con una cuestión de divisas". "Vamos a seguir intentando proponer el proyecto para que aquellos que tomen decisiones, cuando lo entiendan, las tomen”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Fernando Villela es Ingeniero agrónomo y ex secretario de Bioeconomía de la presidencia de Javier Milei, equivalente a ministro de Agricultura. Fue presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y subsecretario de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires.

Cuándo lo nombraron a usted, Gustavo Grobocopatel estaba muy contento. Decía que usted es un académico de escala internacional que venía a dar un "salto cuántico" en la posibilidad de que Argentina exportará su agroindustria. 8 meses después, me encuentro con esta novedad, de que lo separan del cargo. ¿Le sorprendió la decisión? ¿Es cierto que se enteró por un llamado en el medio de un viaje a China? ¿Por qué pasó lo que pasó?

Yo no me voy de donde siempre estuve, que es el lugar de proponer un modelo de desarrollo territorial federal de la Argentina sostenido por la economía, con la minería, la energía, la industria del conocimiento y el turismo receptivo como columnas y atravesado por el conocimiento y la ciencia aplicada. No me voy de ese lugar, sí, quizás, de una posición que tiene que ver con el Gobierno.

Efectivamente, estaba abriendo mercados en China, Japón y Corea cuando recibí la noticia que el plan original, la plataforma que yo escribí vinculada al financiamiento de la fotosíntesis y a la transformación de múltiples productos, que es la bioeconomía, había dejado de ser el criterio y se volvía a una secretaría tradicional de Agricultura, Ganadería y Pesca con un proyecto que todavía no conozco. El que estaba era el nuestro y el que votó el 56% de la gente.

¿Por qué el cambio de un proyecto a otro? ¿Tiene que ver con una cuestión financiera en la relación con el agro directamente como productor de divisas?

Tendría que preguntarle a quienes tomaron ese camino. Efectivamente, hoy el 70% de las exportaciones de la Argentina provienen del sector agroindustrial. En un contexto de una economía que hacía tantos años no crecía, no había inversión privada ni generación de trabajo. Mi hipótesis es que esa falta de inversiones y de trabajo de baja productividad se ajustaba con bajos salarios, subsidios a los servicios y alimentos baratos, castigando al sector productivo. Eso fracasó y nos llevó a tener 45% de pobres y a no tener recursos en el Banco Central. Eso en un contexto donde cada argentino exporta la mitad que cada uruguayo y la tercera parte que cada chileno. Esa es la medida del aislamiento internacional y la intrascendencia que tiene la Argentina.

Hace más de un año, la propuesta que le hice al presidente Milei sigue estando vigente. Las dificultades financieras macroeconómicas han hecho que esta agenda de crecimiento y desarrollo quede postergada hasta que algunas variables macroeconómicas se estabilicen. Algunas, como la baja inflación, parecen estar encaminadas. Claramente, la Ley de romoción de Inversiones que teníamos para las empresas que formaban parte del RIGI, la necesidad de una ley de biocombustibles, la promoción de la producción de cerdos, el aumento de la producción con certificación y trazabilidad y que ese crecimiento de agregados no sea a costa de los productores, es un proyecto que sigue vigente y que vamos a seguir intentando proponer para que aquellos que tomen decisiones, cuando lo entiendan, las tomen.

