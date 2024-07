"Bioeconomía estaba muy comandada desde Economía", dijo el Presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos 

El flamante Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, tras su primer encuentro con la Mesa de Enlace del campo, anunció medidas de ayuda para los productores de la Patagonia, que atraviesan una de las más duras situaciones de emergencia climática extrema, con gran cantidad de ganado ovino y bovino en riesgo. En ese sentido, el Gobierno anunció el envío de $1.300 millones de pesos, a distribuir entre las provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro, con el fin de llevarles ayuda a los productores fuertemente impactados por las intensas nevadas, que ya ponen en peligro a cerca de un millón de ovejas y unas 40.000 vacas en la región.

En esta primera reunión desde su llegada oficial al cargo, el funcionario tomó contacto con las máximas autoridades y representantes de entidades que nuclean a los productores patagónicos. Carlos Castagnani de la CRA, Elbio Laucirica de Coninagro, Elvio Guía de la Federación Agraria y Nicolás Pino de la Sociedad Rural, todos trataron la problemática que golpea al sur argentino. Las sumas serán destinadas para comprar alimento, insumos para las tareas operativas, y alquilar maquinaria pesada para liberar los accesos.

Enrique Jamieson, productor patagónico, presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos y presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), reflexionó sobre la salida del Gobierno del Fernando Vilella, ex Secretario de Bioeconomía y señaló: “Respecto de las economías regionales y en particular la nuestra en la Patagonia puntualmente vinculada a la ganadería ovina, en las oportunidades que tuve de reunirme con el ex secretario Vilella, me dejó títulos interesantes. Uno fue que había que buscar la forma de devolver la renta a los productores patagónicos, pérdida producto de un combo de situaciones macroeconómicas y desventajas comparativas”.

Otro título, fue “la importancia de que la fauna autóctona tuviera su espacio pero no al punto de poner en riesgo la fase productiva, un problema que tenemos en el sur argentino. La verdad es que no se pudo plasmar nada de eso, pero cuando uno sabe que está hablando con una persona que te deja esas motivaciones, se ve como algo positivo”, destacó Jamieson.

Los productores y el vínculo con Vilella

Mucho se dice respecto de una presunta falta de empatía o acompañamiento de la gestión de Vilella en consonancia con los intereses de los productores del campo, y sobre ello también reflexionó Jamieson en diálogo con este medio.

“Si tuviese que definir si los productores teníamos cercanía con Fernando Vilella, diría que sí, pero obviamente la Secretaría de Bioeconomía estaba muy comandada desde Economía, por lo cual había decisiones en las que no se avanzaba, porque una cosa es tener la intención y otra es poder plasmarla. Eso pasa cuando los que deciden son más los funcionarios de Economía que los de Secretaría. Este será nuestro desafío con Iraeta, si podemos llegar al nuevo Ministro para transmitirle y hacerle entender las necesidades y aportar para buscar soluciones en la nueva gestión será fundamental. Obviamente necesitará contar con el apoyo de Economía pero sin impedir las acciones concretas del nuevo funcionario. Ese es el nuevo desafío que tenemos por delante”.

Nuevo funcionario: “Necesitamos creer en Iraeta”

“Respecto de Sergio Iraeta, es una nueva gestión y entendemos que hoy está muy condicionado por el factor macroeconómico del país. Considero que, dentro de un plan para las economías regionales, y en particular la nuestra región patagónica, debería haber algo como para que puedan resistir y poder ‘contar el cuento’. Este combo de situaciones en la que vamos perdiendo cada vez más productores y eficiencia por el tipo de cambio por ejemplo, son situaciones y medidas que deben implementarse como una ‘cuestión de Estado’. Si el Estado no marca estas pautas para entender el problema, si no hay algún tipo de acción para resolver este problema macroeconómico será muy difícil reponerse ante esta catástrofe que vivimos en Santa Cruz y el sur de Chubut”, señaló el titular de la FIAS a Modo Fontevecchia.

“Los productores santacruceños necesitamos creer que habrá acciones para defender en términos macroeconómicos esta producción. Hoy carecemos de renta, tenemos situaciones climáticas adversas, tenemos desventajas comparativas, como lo son los costos. Es muy difícil poder avanzar cuando cada vez se necesitan más kilos producidos para sostener la actividad. Muchas veces el combo de situación es complejo y por lo tanto debe haber un Estado que marque las pautas para hacer viable lo programado, porque no hay alternativa de otras actividades. Necesitamos creer en Iraeta, y trabajar con él para avanzar en devolverle la renta y hacer viable nuestra economía regional”, remarcó con énfasis en las necesidades del sector, agregó.

“Necesitamos que nos ayuden a controlar ciertos factores de la fauna, recuperar la renta, y eso de la mano de poder eliminar la brecha cambiaria, que supuestamente se solucionaría en junio. Sin embargo, estamos en julio y con una brecha que ya nos está dejando fuera del sistema nuevamente. Estas son pautas generales y obviamente desde la Federación de Santa Cruz siempre queremos tener aportes constructivos. No queremos vivir de ayuda, ni vivir de planes, necesitamos medidas que nos aseguren que mediante la eficiencia del productor podamos llegar a tener renta, repoblar parte de las provincias que están en situación de abandono, y poder recuperar nuestra juventud que optó por buscar nuevos destinos. Si no hay acciones para la Patagonia será muy difícil”.

A su vez Jamieson anticipó a Modo Fontevecchia, que hoy lunes estará llegando a Buenos Aires, para mantener reuniones en Secretaría de Ambiente, y también con el Ministro Iraeta y su equipo el día 17 de julio.

Una ayuda que podría ser insuficiente

“Se venía trabajando con el Gobierno provincial santacruceño en distintas acciones para apoyar la producción ovina y bovina de la región, pero es un Gobierno que recibió una provincia en condiciones desfavorables y nuestro sector también entendió que había prioridades como la educación, la salud y otras áreas que necesitaban atención en primera instancia. En ese sentido, se venía trabajando en cambiar la matriz y ver la forma de hacer viable la producción”, apuntó Jamieson.

“El Gobierno provincial había conseguido un primer apoyo cuando recibió el ATN para buscar una solución y, de hecho, hay mucha hacienda que se está salvando gracias a la intervención del gobernador, que hizo posible darle de comer a mucha hacienda que de otro modo hubiese muerto. Esta respuesta reciente de la disposición de los $1.300 millones, que para el caso de Santa Cruz serán $500 millones, viene a reforzar el apoyo. Obviamente no solucionará el problema porque la suma es considerable pero al empezar a distribuirla en toda la provincia, la ayuda es poca”.

“Los productores santacruceños más que ayuda eterna necesitamos recuperar un marco de renta. De no ser de ese modo, la ayuda puede llegar a ser insuficiente. Gracias a la primera ayuda y a la intervención del Ejército Argentino, que dio una gran mano porque era el único medio, se pudo llegar a ciertos lugares, dado el contexto de falta de maquinarias en la provincia. Con la ayuda de sus tanquetas facilitó la llegada a muchos establecimientos ganaderos y poder darle de comer al ganado. Es muy difícil avanzar cuando hay 50, hasta 60 centímetros de nieve y trata de llegar hasta el fondo del campo para tratar de llevar algo de alimentos a los animales”, destacó sobre la ardua tarea realizada.

El impacto en pérdidas

“El problema nuestro en la Patagonia si bien comenzó a menguar un poco, Hay mucha nieve y no se va con un deshielo corto, en los próximos días podremos sacar primeras conclusiones sobre los niveles de pérdidas, y el nivel de estrés que pasó la hacienda durante más de veinte días sin comer. En unos días conoceremos y tendremos alguna idea de cuál fue el impacto”.

Por su parte, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), expresó el cambio de Vilella por Iraeta, si bien hubo varios rumores, en este momento nos resultó sorpresivo. Pero más que cambios, que también precisamos, son mensajes de acciones concretas que esperamos”. Al parecer las señales van llegando.

FM