Francisco Paoltroni: "El Gobierno tiene mala comunicación con el campo"

El ex gobernador de Formosa y actual senador por La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, sostuvo que el Gobierno no tiene una buena comunicación con el sector agropecuario. Además, señaló que hay muchos antecedentes negativos para la postulación de Ariel Lijo en la Corte Suprema: "Lijo es el juez más cuestionado de la historia". En ese sentido, subrayó el valor del máximo tribunal: "Tiene que tener los mejores cuadros que den garantía de una justicia independiente y temo que no lo hagan", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Francisco Paoltroni es senador nacional por La Libertad Avanza, además de productor rural. Fue candidato a gobernador de Formosa en 2023.

¿Qué balance hace de la última semana de Milei, con el Pacto en Tucumán, el acto militar de ayer y el recuerdo de la aprobación de la Ley Bases? ¿Está en su mejor momento este Gobierno?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Respecto del mejor momento del Gobierno, creo que hay algunas cuestiones que se podrían corregir y causar mejor y mayor efecto para la recuperación económica y para dar garantías jurídicas respecto a la Ley Bases, que se trabajó tantos meses en el Senado, o el Pacto de Mayo en sí mismo.

Pero no nos podemos descuidar de tener una buena Justicia, y esto también es parte de las garantías jurídicas que el país tiene y necesita dar para que las cosas sucedan. Si queremos inversiones, si queremos ir por este camino del desarrollo, la Justicia en todos sus estamentos, pero sobre todo en la Corte Suprema, tiene que tener los mejores cuadros que den garantía de una justicia independiente.

Milei robustece su relato

Hay muchos argentinos y argentinas muy bien calificados con trayectorias intachables, con mucho mérito hecho en materia jurídica. Dicho esto, creo que esto afecta algunas decisiones que pueden traer inseguridad, justamente contrario a lo que buscamos.

La polémica postulación de Ariel Lijo en la Corte

¿Concretamente se está refiriendo a la necesidad de dos nuevos miembros en la Corte Suprema?

Sí. Hay un proyecto de la senadora Alejandra Vigo que propone el cupo femenino para la Corte y las cámaras federales, el único lugar donde no se está cumpliendo. Y también existe una postulación muy cuestionada que no le hace bien a la república, es el juez más cuestionado en la historia de las postulaciones. Esto no favorece para nada a todo el escenario que buscamos.

En nuestro caso, en Formosa, hubo un fallo muy desfavorable. No hay antecedentes en la historia de lo que pasó. Se desdobló una causa para que se lo juzgue en el lugar del domicilio a imputados, en donde terminan saliendo absueltos y donde otros salen condenados. Entonces, hay muchos antecedentes negativos para la postulación de Lijo.

Macri aleja más a Bullrich, arma más informes y criticará a Lijo

¿Las dos postulaciones, o algunas de ellas, fueron errores del Presidente?

Yo no digo que sea un error, lo que digo es que se mande el pliego para pedir acuerdo del Senado, y allí los senadores, lejos de ser obsecuentes, tenemos que dar la opinión y fundamentar el porqué de lo que uno dice para lograr lo que todos buscamos. No hay duda de las buenas intenciones que todos tienen, pero si buscamos el desarrollo del país, la Justicia no es un tema menor.

¿Teme que las internas que hay actualmente en el PRO puedan, en un futuro, dividir los apoyos a LLA de lo que era ese sector en el pasado, tanto en el Senado como en Diputados?

No, temo que no lleguen a la Corte Suprema los mejores cuadros que tenemos los argentinos, que son gente intachable, incuestionable y con mucha trayectoria. Y los hay.

Ariel Lijo es el juez propuesto por el oficialismo para integrar la Corte Suprema.

Claudio Mardones (CM): Ha planteado con claridad de que confía que haya una mayoría que impida la designación del Lijo. Ahora surgen señales de la Casa Rosada en donde buscarían que el acuerdo del Senado no sea solamente para uno de los dos jueces propuestos, sino también para Manuel García Mancilla para reemplazar a Juan Carlos Maqueda. Pero también surge la idea de ampliar la Corte, que es otro de los temas que empiezan a surgir, ¿cómo va a resolver esto el oficialismo? Usted sabe que su planteo contra Lijo, en muchas áreas del oficialismo, no ha caído bien porque lo consideran que es “inorgánico”.

No me vengan con obsecuencias, porque así no se suma, así se resta. Aquí hay una opinión de un senador con fundamentos, o sea, no es que soy el único que tiene algún reparo con Lijo, sino que es el juez más cuestionado que se ha postulado en la historia. Ahora, también está lo del cupo femenino, que es un proyecto que está en el Senado para tratarse en comisión en cualquier momento y, si se termina aprobando, las que tendrían que componer la Corte serían dos mujeres.

"Más interrogantes que certezas": el PRO difundió un duro informe sobre la gestión de Milei

La tensionada relación del Gobierno con el campo

En algunas notas que tuvimos previamente se señaló una cierta incomodidad de los sectores del campo que no fueron invitados al Pacto de Mayo ayer en Tucumán. Solamente participó La Rural, pero no el resto de las organizaciones del campo. Siendo usted un especialista en el tema, me gustaría alguna reflexión suya. ¿Le preocupó que no se invitaran a las otras organizaciones del campo? ¿Cómo ve el campo en relación al Gobierno, manteniéndose lo que ellos llaman un atraso del dólar y las retenciones?

Yo no sé sí atraso del dólar, pero sí creo que el Gobierno tiene mala comunicación con el campo. Es que se está diciendo desde hace mucho tiempo que van a sacar las retenciones, pero no se dice ni cómo ni cuándo. Entonces, de pronto, un montón de productores pueden entender que era cuando se sacaba la Ley Bases y otros tantos que era cuando se arreglaba con el FMI.

Entonces, ese mensaje difuso ha hecho que mucha gente se quede esperando noticias y no liquidara, lo cual termina impactando negativamente en el ingreso de divisas y en la recaudación del Estado. Creo que ese es un error no forzado que habría que corregirlo porque te trajo esta situación confusa. Es involuntario, o sea, es un error de comunicación. De hecho, ya lo pude plantear y lo comenté, siempre en pos de colaborar para que las cosas salgan lo mejor posible.

AO FM