Según un ex funcionario de Martín Guzmán, “todavía no se están viendo señales de recuperación”

La actividad económica en Argentina se mantendrá muy activa de cara a fin de año, se vienen varios pagos de deuda durante el mes de julio y empieza a preocupar la acumulación de reservas por parte del Banco Central. También está en duda la presunta recuperación económica que tanto había anunciado el Gobierno, aunque se espera que la actividad deje de caer. Con el fin de hablar más sobre este tema, este medio se puso en comunicación con el economista y ex funcionario de Martín Guzmán, Ramiro Tosi.

“Si uno mira lo que queda de 2024, o sea de julio a diciembre, y suma los pagos de deuda que va a hacer esta semana el Gobierno de los bonos reestructurados en 2020 y también se agrega los pagos a organismos internacionales, estamos hablando de USD 7.000 millones que va a tener que afrontar el Banco Central”, comentó Ramiro Tosi.

Se presagia una nula acumulación de reservas para el Banco Central

Posteriormente, Tosi planteó: “El mercado va a estar muy atento a la dinámica del mercado cambiario”. Luego, manifestó que, “julio arrancó un poco mejor respecto de lo que había sido junio, pero están mirando liquidaciones en tamaños de mercado cambiario que no presagian que vaya a haber una acumulación de reservas muy significativa y eso pone presión”.

“Ahora el Banco Central no sólo no está usando reservas propias, sino que directamente no las está acumulando”, sostuvo el entrevistado. “Eso hace que el mercado empiece a ver con un poco más de nerviosismo cuál va a ser la dinámica de esas reservas en lo que va del año”, complementó.

Comienza a borrarse la posibilidad de una recuperación en V

Por otro lado, el economista señaló: “Los datos de actividad parecen mostrar que estamos lejos de esta V corta que tanto el Gobierno había promocionado en el primer trimestre del año”. Sobre la misma línea, remarcó que, “más bien nos está mostrando que la actividad estaría alcanzando un piso y que todavía no se están viendo señales de recuperación, por eso la caída que hubo en la recaudación”.

“Ese proceso de dolarización endógena, como llamó en su momento el Presidente, es bastante particular, no es el mecanismo o el régimen cambiario que han transitado otros países que tienen el mismo dilema que nosotros”, expresó Tosi. A modo de cierre, dijo que. “si se congela la oferta de pesos, pero por el otro lado no aparece la oferta de dólares, evidentemente es un esquema que no tiene mucha estabilidad”.