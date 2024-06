Proponen un esquema de reemplazo de las retenciones al agro por otros impuestos

Un tema que está en el ojo mismo de la tormenta y que trae controversia de larga data. Las retenciones que se perciben al sector agropecuario y agroindustria afectan negativamente tanto la productividad como las inversiones. Un problema que parece no tener solución o al menos nadie ha podido implementar las medidas que lleven a converger en un punto de equilibrio donde la balanza no se incline en perjuicio de un sector puntual afectando el desarrollo de la economía argentina.

Las recetas para intentar la salida del laberinto que ahoga al campo hasta ahora no funcionaron En ese contexto, la organización Fundar, entidad que investiga y diseña políticas públicas en pos de un desarrollo sustentable, trabajó en un esquema que propone el recorte progresivo de las retenciones orientado a un cronograma de reemplazo. Los analistas sostienen en su trabajo que los derechos de exportación (DEX), “pese a limitar el desempeño productivo del sector agrícola y tener un impacto distributivo ambivalente” se mantuvieron por años. En ese sentido, proponen su reemplazo por “otros instrumentos tributarios más virtuosos en términos productivos y distributivos”.

Un impuesto distorsivo de larga data

Los autores del informe remarcan que la percepción de los DEX se mantuvo por décadas, pese a los cambios de Gobiernos, y ello fue en gran medida por “la dificultad de sustituir los ingresos que generan”. Por ello trabajan en el diseño de alternativas que hagan posible la quita o eliminación gradual, progresiva, pero definitiva. De modo que, desde la entidad proponen que frente a la quita de retenciones, habría que evaluar la compensación con la incorporación de otro impuestos con menor impacto negativo sobre la producción y la inversión, pero a la vez, con un impacto coparticipable mayor.

Objetivos: recaudatorio, distributivo y productivo

Tomas Allan, investigador del área de Recursos Naturales de Fundar, Centro de Investigación y Diseño de Políticas Públicas, en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), señaló que los derechos de exportación han tenido siempre, principalmente, “objetivos recaudatorios, distributivos y productivos. Y precisó: “Desde Fundar evaluamos fundamentalmente tres dimensiones de las retenciones: una fiscal, una distributiva y otra productiva. Analizamos los efectos en estos tres aspectos y encontramos que son una fuente de recaudación muy importante, tienen un gran poder recaudatorio. Además son un impuesto fácil de recaudar y se vuelve particularmente atractivo para el Estado Nacional porque no se coparticipa con las provincias”.

“No es el mejor instrumento para redistribuir el ingreso y la riqueza, es cierto que los DEX tienden a recaer sobre los deciles de los ingresos medios y altos donde se ubican generalmente los productores agropecuarios. Sin embargo, son impuestos que recaen sobre valores brutos de ventas por lo que no contemplan las distintas realidades en todo el país. Es decir, paga lo mismo sobre la tonelada de maíz que vende un productor del sur de la provincia de Santa Fe (cerca del puesto y en zona productiva) que uno de Salta. El esquema termina penalizando a producciones agropecuarias que están lejos del puerto y de las zonas de mayor productividad en suelo”, remarcó.

“En la dimensión productiva, las retenciones tienen un efecto negativo sobre la producción, las inversiones y las exportaciones agrícolas. Estimamos que en diciembre de 2025, cuando se eliminaron retenciones al trigo y al maíz y se bajaron las retenciones a la soja, aumentó en un 35% la producción de trigo y también subió en un 25% el consumo de fertilizantes, que es claro indicador de inversión. En paralelo, se produjo una rotación más sostenible en términos ambientales entre el maíz y la soja, es decir, cayó la producción de soja pero subió la de maíz que es cultivo sustituto”.

El reemplazo por otros tributos

“La propuesta se apoya fundamentalmente sobre el diagnóstico de los efectos negativos de las retenciones sobre la producción y la inversión agrícola, así como también en las exportaciones del sector. Una propuesta motivada por el objetivo de producir y exportar más, estimulando al principal sector exportador del país”, explicó el experto.

“Los pilares del nuevo marco fiscal que proponemos son el impuesto a las ganancias y el impuesto inmobiliario rural. Proponemos ir hacia un régimen tributario sectorial que grave menos la producción y las exportaciones como hacen las retenciones, y gravan más las ganancias y la propiedad, como lo hacen el impuesto a las ganancias y el inmobiliario rural. Esto tiene claras ventajas desde el punto de vista de la producción, son tributos menos distorsivos que afectan menos la producción. Y desde el punto de vista de la distribución del ingreso y la riqueza, porque son los impuestos más progresivos del sistema tributario”, señaló Allan a Modo Fontevecchia.

Por consiguiente, ahondando en el esquema propuesto explicó: “Las retenciones deberían reemplazarse con impuestos sobre los ingresos netos y la propiedad. El impuesto por excelencia que grava los ingresos netos en Argentina, es el Impuesto a las Ganancias. Por otra parte, hay dos impuestos que recaen sobre la propiedad rural, el inmobiliario rural que es un tributo regulado y recaudado por las provincias exclusivamente, y Bienes Personales, impuesto que recae sobre el patrimonio general incluyendo a los bienes inmuebles. En la actualidad los inmuebles rurales están excluidos del pago de este impuesto por lo cual eliminar esa exención es una forma de fortalecer la recaudación estatal”.

“Un esquema de quita gradual de las retenciones debería prever una rebaja de algunos puntos porcentuales por año, a lo largo de cierta cantidad de años, en las alícuotas de los derechos de exportación que pagan los productos agrícolas. Esta rebaja gradual debería ser más cautelosa en el caso de la cadena sojera por su impacto fiscal, ya que el complejo sojero es el que más recursos fiscales aporta dentro del sector agroindustrial por DEX”, detalló.

No están dadas las condiciones aún

El objetivo de la reforma fiscal agro que proponemos desde Fundar, es mantener el nivel de recaudación, pero a la vez, permitir un mejor desempeño productivo y exportador del sector agrícola y mejores resultados redistributivos también. Se estaría reemplazando impuestos que afectan a la producción y las exportaciones con generación de inequidades regionales y al interior del sector, por otros tributos más favorables a la inversión, producción y exportaciones y, que además son más equitativos. No se trata solo de bajar impuestos sino de cambiar la estructura y composición del régimen tributario del sector”.

No obstante, el experto remarcó: “Actualmente no están dadas las condiciones para avanzar en esta reforma de modo inmediato. Hoy la prioridad es estabilizar la economía para lo cual es importante la consolidación fiscal y las retenciones juegan un papel importante en esa consolidación”. A su vez, agregó: “Solo las retenciones agrícolas representan 1,5% del PBI, por lo que no están dadas las condiciones. Sin embargo, una vez pasada la actual crisis, es importante pensar en una reforma integral al régimen tributario en general y al del sector agrícola en particular para ir hacia un marco fiscal que grave menos la producción y exportaciones, y más las ganancias y la propiedad”.

“Para avanzar en esta reforma del marco fiscal del sector agrícola requiere resolver algunos desafíos políticos, particularmente administrar la puja distributiva entre Nación y las provincias. Cabe recordar la dificultad porque esta reforma implica bajar un impuesto que es de exclusiva recaudación nacional, como las retenciones que hoy se las queda 100% el Estado Nacional, y reemplazar esos ingresos fiscales que se pierden con un fortalecimiento de impuestos que, o son coparticipables, como el Impuesto a las Ganancias, o son exclusivamente locales, como el Inmobiliario Rural”, enfatizan desde Fundar.

“Hay un ganador claro, que son las provincias, especialmente las que tienen una producción agrícola extendida y pujante; y un perdedor claro en el corto plazo también en la reforma, que es el Estado, porque pierde ingresos fiscales. Para que esta modificación sea políticamente sostenible se necesitan acuerdos fiscales entre niveles de Gobierno que distribuyan equitativamente los costos y beneficios, tanto del proceso de reforma como del marco resultante”, concluyó Allan.

FM