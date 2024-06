Liquidación agro a lo largo del tiempo: “La economía argentina perdió una cifra exorbitante de USD 230.000 millones”

Una de las quejas principales que se viene reclamando desde el agro a lo largo del tiempo son las retenciones y la constante exigencia de que sean eliminadas, sin embargo, en esta ocasión, se analizará de la mano del presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Horacio Salaverri, los inicios de ese impuesto para las exportaciones y en qué se utilizaron los dólares provenientes del mismo.

“Las retenciones tuvieron 2 cuestiones, la primera cuestión era el planteo de determinados economistas pertenecientes en su mayoría a los gobiernos que han pasado entre 2001 hasta la fecha”, comentó Horacio Salaverri. “En la cual sostenían un término económico que es el desacople de los precios internos, donde se colocan retenciones para bajar los productos de consumo interno, bajando el valor de comercialización internacional”, agregó.

La caída de un mito: nunca hubo desacople de precios internos

Posteriormente, Salaverri planteó: “Con esto no pasó absolutamente nada, hemos tenido una inflación altísima y en alimentos de la misma manera, entonces, lo primero a determinar, en términos económicos, es que se cayó un mito, acá no hubo desacople de precios internos”.

La economía perdió una cifra exorbitante a lo largo de los años

“Cualquier país de la región que exporta lo mismo que nosotros, el productor recibe más que uno de acá”, sostuvo el entrevistado. “La idea de pensar dónde están las retenciones, qué pasó, a dónde se gastaron USD 230.000 millones, es una cifra exorbitante que lo perdió la economía argentina, no sabemos el destino porque no lo vemos en infraestructura, no lo vemos en disminución de la pobreza y no lo vemos en crecimiento económico”.

Por otro lado, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa señaló: “El sector compite en el mundo con los grandes actores de la venta de alimentos, entonces, aún con las retenciones del 33%, somos los principales exportadores de harina de soja y el segundo exportador del mundo de aceite de soja”. Sobre la misma línea, remarcó que, “sin retenciones, negamos la competitividad y el valor agregado que podríamos poner a todo lo que es la producción argentina”.

“El tema de las retenciones tiene que ver con la producción con el ingreso de divisas y si hay un problema en el país son los dólares”, expresó Salaverri. Para finalizar, dijo que, “la economía necesita dólares, mayor competitividad en el sector, mayor producción y mayor cantidad de dólares”.