Habló Fernando Vilella, tras su salida del Gobierno: "Me gustaría saber qué metas no cumplimos"

Fernando Vilella, exsecretario de Bioeconomía, hasta ahora el último funcionario echado por Javier Milei, dijo que él no quería irse del gobierno y que el cambio de nombre al frente del área no va a acelerar las liquidaciones del campo.

Vilella negó los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que no había “podido alinear” sus objetivos con los del Ministerio de Economía y aclaró que desde su rol no podía influir para la baja de retenciones.

“Algunos entendieron que, quizás a partir de mala información o no entender la lectura del mundo del futuro, había que retroceder conceptualmente, volver a una Secretaría de Agricultura que es solo una parte importante del futuro, disminuir las capacidades que la Argentina tiene para ingresar al mundo con productos con más valor y una formulación que los consumidores requieren”, dijo Vilella a Radio Mitre, buscando las razones de fondo de su desplazamiento.

Y preguntó: “Me gustaría saber cuáles son las metas que no cumplimos”.

Dijo que "dentro de los límites", durante su gestión desreguló "infinidad de situaciones", abrió mercados y generó "proyectos que estaban esperando que saliera la Ley Bases".

"He recibido más de 300 mensajes de apoyo en las últimas 48 horas de casi todas las organizaciones de los productores que no entienden qué pasó”, aseguró.

Y aclaró, pese al comunicado del Gobierno que decía que había renunciado: "No es mi decisión, habrá que preguntarles a los que tomaron la decisión por qué lo hicieron".

Sobre su reemplazo por su segundo, Sergio Iraeta, y las demoras de los productores para las liquidaciones, dijo: "Pensar que un cambio de una figura de un secretario, que no tiene nada que ver con las medidas macroeconómicas que hacen que los productores no vendan suficiente material... Eso tiene que ver con la expectativa eventual de una posible devaluación, un anuncio del tema del acercamiento de la brecha entre el precio real del dólar y el que reciben; eso es lo que hace que no se mueva, no la figura de un secretario”.

“Nunca lo hice, nunca fue así. Nunca un secretario puso o sacó retenciones, eso lo hacen con una decisión que va a una escala presidencial o ministerial”, concluyó Vilella.

