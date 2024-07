Día 214: Más de un "Afuera, estás despedido" por semana

“El Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. El Ministerio de Obras Públicas, afuera. Nada bueno salió del sector público”. Este ya célebre video de Milei que se viralizó por las redes cuando el hoy Presidente era candidato tal vez anticipaba cómo se iba a manejar más con sus propios funcionarios que con los organismos públicos”, señaló Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 11 de julio de 2024.

Ayer, enemistado con el ministro Luis Caputo, renunció el secretario de Bioeconomía, que sería en realidad el ministro de Agricultura, Fernando Vilella, y ya suman más de 50 funcionarios que se fueron del gobierno de Javier Milei que tiene apenas 7 meses de gestión. Podemos decir que ese cincuenta, en su terminología “sin cuenta”, tanto que no se puede contar, es simbólico. Como enseñó Lacan, los significantes son un mapa de las conductas humanas. Esto nos da un promedio aproximado de entre uno y dos funcionarios por semana. Por eso llamamos a la apertura de hoy Más de un “Afuera, estás despedido” por semana y decidimos abrir el programa de hoy con “Afuera Remix, de Lucapio DJ”.

Evidentemente este tipo de dirigentes de la nueva extrema derecha tienen algún estilo directo en la gestión que los caracteriza. Veamos ahora a otro exponente de este fenómeno, quizás el precursor y el maestro del propio Milei: el ex presidente estadounidense Donald Trump y su clásico “you are fired”. Es inevitable asociar su expresión “Está despedido”, con el “afuera” del presidente. La frase era utilizada por el entonces empresario en su reality El aprendiz.

¿Cuál es la razón para que un Gobierno que viene de firmar el Pacto de Mayo, que logró la aprobación de la Ley Bases, que puede mostrar cifras de baja de inflación y conserva todavía buena parte del apoyo popular que lo llevó al poder tenga semejante números de bajas entre sus filas?

Los resultados del Gobierno son aún contradictorios en varios puntos. Mientras tiene los logros que acabamos de mencionar, también se vive una recesión que hizo aumentar el desempleo, uno de los pocos problemas que el Gobierno de Alberto Fernández no le dejó al país. Además el dólar paralelo sigue subiendo y puede presionar a los precios comprometiendo el logro de bajar la inflación que, de hecho, mañana seguramente muestre números superiores al mes pasado. Ayer, el dólar blue cerró a 1450 pesos. Con esta nueva alza, el dólar paralelo encuentra un nuevo récord nominal cada día.

Vamos a repasar algunas de las renuncias o despidos que tuvo el Gobierno a través de diferentes fragmentos.

Empecemos por el final, la partida de Fernando Vilella de la Secretaría de Bioeconomía, equivalente al Ministerio de Agronomía. En conferencia de prensa, Manuel Adorni explicó que "Fernando Vilella no se podía alinear con algunos de los objetivos que tenía el Ministerio de Economía", y le dio la bienvenida al cargo al secretario Sergio Iraeta.

Ahora pasemos a un momento bastante curioso. El presidente del bloque libertario en el Congreso, Oscar Zago, se desayuna del despido del ex Ministro de Transporte, Guillermo Ferraro, en una entrevista, lo cual habla también del vínculo del presidente con su propia fuerza política. “Ustedes me están dando la noticia”, declaró el jefe del bloque, y agregó que tiene una relación “muy buena” con Ferraro.

El caso de Flavia Royón, la ex secretaria de Minería, siempre fue curioso. Era una funcionaria del gobierno de Alberto Fernández y una allegada al ex contrincante presidencial de Javier Milei, Sergio Massa, también muy ligada al gobernador salteño, Gustavo Sánz, hoy muy ligado al gobierno. Sin embargo, había quedado al frente de la Secretaría. Luego del fracaso de la primera Ley Bases, renunció. “Vamos a renunciar” siempre es una figura en el caso de quien trabaja en el poder ejecutivo de esa frase de Donald Trump, “Está echado”. "No puedo responsabilizarme de qué hayan votado los diputados de Salta" dijo Flavia Royón en Radio con Vos, y aclaró que fue un “revés político”.

Es interesante ver el criterio de Milei para echar a Flavia Royón. Como los diputados de Salta ligados al gobernador Saenz votaron en contra de Ley Ómnibus, dejó de tenerle confianza. Confianza que parece reaparecer ahora con el Pacto de Mayo. Este tipo de purgas por asociación siguieron sucediendo en el Gobierno. Vamos al siguiente fragmento que es otro caso de este mecanismo. Este tiene que ver con Osvaldo Giordano, quien estuvo al frente del ANSES y fue un exitoso Ministro de Economía de Córdoba en el gobierno de Juan Schiaretti. “Giordano está durmiendo con el enemigo, con un traidor”, declaró Javier Milei en Radio la Red.

Acá Milei echa al titular de la Anses que venía del peronismo cordobés, porque su esposa, del mismo espacio político votó en contra de la Ley Ómnibus.

Otro de los echados de importancia fue Guillermo Ferraro, el ex ministro de Transporte. “Posse vino a pedirme disculpas, pero el daño ya estaba ocasionado”, explicó en Radio con Vos.

Este caso también podría ser considerado un despido paranoide por así decirlo. En este tipo de despidos, el Presidente de una conspiración en su contra y sin ninguna prueba, manda a echar a funcionarios. Probablemente haya gente cerca de él que se aprovecha de este rasgo para subir en la estructura jerárquica del Gobierno. Tal vez hablaba de eso Ferraro al referirse a “una mala intención”.

Otro caso impactante fue cuando el presidente echó por televisión al secretario de Trabajo el 11 de marzo de este año. "Al secretario de Trabajo lo he despedido, lo están notificando en este momento", manifestó durante una entrevista en La Nación+.

El caso del mega ministerio

La cara de temor de los pobres periodistas que entrevistan a Javier Milei, o que él acepta que lo entrevisten, es de horror. De los más de 50 funcionarios menos que hay a 7 meses de Gobierno, 42 son de Capital Humano. Esto es interesante pensarlo desde varias aristas. En primer lugar, Capital Humano, entre otras cosas, se dedica a lo que anteriormente hacía el Ministerio de Desarrollo Social. En esa función, el Gobierno tiene los peores números. Lo calculamos en otra apertura hace un mes, cuando la gestión libertario cumplía un mes. Seis millones de nuevos pobres, prácticamente 1 millón de nuevos pobres por mes y 250 mil por semana. Esto se termina expresando en el conflicto permanente con los movimientos sociales, las denuncias por la falta de entrega de alimentos y la falta de transparencia en la contratación dentro del Ministerio.

Además, Capital Humano es un mega ministerio, que también se ocupa de educación, trabajo y cultura. Es decir, es un ministerio que se ocupa de lo que antes hacían tres. Además, dirigido por una ministra que no tiene ningúna experiencia en la gestión pública.

Vamos ahora a compartir el fragmento en el que Adorni explica el despido de Pablo De La Torre, quien era el número dos de Sandra Pettovello. Este despido surgió luego de las denuncias de Juan Grabois sobre la falta de entrega de alimentos a los comedores barriales. "Cuando se pierde la confianza en un funcionario, se toma la decisión de removerlo", declaró el vocero presidencial el 31 de mayo en conferencia de prensa.

Recordemos que este despido luego terminó en una denuncia penal contra De La Torre, a quién se lo acusó de contratar personal de manera poco transparente en el Ministerio.

Ahora vamos a otro despido en Capital Humano. En este caso, la renuncia de Fernando Szereszevsky. Manuel Adorní explicó que “Pettovello sabía de antemano que su paso por el ministerio era temporal”.

En el ministerio de Seguridad también hubo un despido que dio que hablar. “Toda mi vida he pregonado la transparencia en la gestión”, dijo Patricia Bullrich luego de desplazar a Vicente Ventura Barreiro.

Barreiro era el número dos de Bullrich y fue acusado de intervenir en una licitación para la comida del servicio penitenciario. Sin embargo, hay quienes dejaron trascender que Barreiro fue echado por la interna que existe en el PRO entre la ministra de Seguridad y Mauricio Macri.

El patrón de la ultra derecha

Según la célebre clínica Mayo, el mecanismo de defensa pasivo/agresivo consiste en “un patrón que consiste en expresar sentimientos negativos de forma indirecta en lugar de abordarlos abiertamente. Hay una desconexión entre lo que la persona que presenta la conducta pasivo-agresiva dice y lo que hace.

Por ejemplo, alguien que tiene una conducta pasivo-agresiva podría parecer aceptar, quizás incluso con entusiasmo, el pedido de otra persona. Sin embargo, en lugar de hacer lo que se le pidió, podría expresar ira o resentimiento al no cumplir con el pedido o con un plazo”.

Salvo con su hermana y su asesor estrella, Santiago Caputo, sus ministras favoritas, Patricia Bullrich y Sandra Pettovello, sus espadas económicas, Luis Caputo y Federico Struzenegger y su negociador político, Guillemo Francos, Milei se comporta en la gestión de la manera descripta: pasa de un entusiasmo maníaco a una ira de igual calibre. Allí es donde aparece el “afuera, estás despedido”, lo mismo que hacía Donald Trump, antes de que medien otro tipo de conductas más reflexivas. Sabido es que reflexión y racionalidad son dos conceptos vecinos.

