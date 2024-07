Cuáles son las dudas de los demócratas por la candidatura de Joe Biden

En los últimos días, Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, se ha encontrado en el centro del debate público por su desmejorado desempeño en el primer debate con Donald Trump, que incluso ha intensificado los rumores sobre una posible renuncia a representar a su partido. Sin embargo, Biden reafirmó sus intenciones de competir y busca aumentar su apoyo.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el periodista Henrik Rehbinder, quien expresó que en el Partido Demócrata “reina la ansiedad, la resignación e incluso una depresión generalizada debido a las expectativas no cumplidas”.

Fracturas internas y calmar los ánimos del bloque

Según el entrevistado, el reciente debate ha causado fracturas internas y ya hay ocho peticiones para que algunos legisladores renuncien. Y agregó que en los últimos días, la Casa Blanca ha llevado a cabo una intensa campaña para “acallar estas solicitudes”, reuniéndose con distintos grupos de apoyo clave dentro del Partido Demócrata. “Han logrado calmar los ánimos bajo el argumento de que Biden ya venció a Trump una vez, que no hay otro candidato que pueda reemplazarlo y que las encuestas pueden mejorar”, agregó.



Rehbinder contó que, en las próximas horas, habrá una conferencia de prensa relacionada con la OTAN, que “será otra prueba de fuego para Biden”. “El presidente está decidido a no retirarse, tiene una larga carrera y cree que puede ganar nuevamente y hasta que él no se retire por voluntad propia o un comité de alto rango del Partido Demócrata lo fuerce, no ocurrirá nada”, continuó.

La solución: un nuevo candidato

Con respecto a la postulación de un nuevo candidato, el entrevistado mencionó que, “nadie se atreve a presentarse como por temor a ser cortado en la primera oportunidad”, e incluso “algunos dicen que no les interesa la presidencia, pero todos ven que es muy prematuro y que Biden está muy aferrado al cargo”. Y continuó: “No quieren provocar un choque grande que podría dañar aún más al Partido Demócrata y abrir una crisis”.

Al ser consultado sobre las chances de la vicepresidenta, Kamala Harris, de ocupar ese lugar, Rehbinder explicó que, “tiene bastantes opiniones negativas y se cuestiona si está lista, lo que complica la remoción de Biden como candidato”. Y expresó que, de hecho, si se remueve al candidato, se habla debe un proceso en la convención para seleccionar a uno nuevo, pero “temen que esto derive en un caos”.



En continuidad con el tema, aseguran que los demócratas podrían preferir al "malo conocido" en lugar de un "bueno por conocer". “Este es un problema grave porque en septiembre habrá otro debate y, hasta entonces, dentro del partido estarán nerviosos de que Biden tenga otro momento desafortunado que podría ser fatal cerca de las elecciones”. Y cerró: “No solo temen a Trump, sino que la base de apoyo de Biden, que incluye a jóvenes, afroamericanos y latinos, muestra niveles de apoyo muy bajos en las encuestas, lo que podría costarles la elecciones”.