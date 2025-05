Liliana Franco sobre el nuevo blanqueo: “Se está hablando de un monto máximo de US$ 150 mil"

El anuncio del Gobierno con respecto al plan que se planea implementar para que los argentinos utilicen los dólares “debajo del colchón” en sus consumos cotidianos tuvo repercusión en la agenda económica, sobre todo por cómo se implementará y el marco legal que tiene detrás. En ese sentido, este medio se contactó con la periodista, Liliana Franco.

“Efectivamente estamos manejándonos en realidad con el on, el on de récord que dio el ministro Luis Caputo cuando dijo, vamos a permitir que todo aquel que tenga un dólar en un canuto, como dijo, sea, vale decir, guardado en una latita en su casa o lo que fuera, o lo que conocemos comúnmente dólares en el colchón, los puede usar, los puede usar libremente sin que se les pregunte el origen”, explicó Liliana Franco.

A su vez, destacó que las medidas aún no están claras, pero se barajan ciertos límites. “Se está hablando de un monto de US$ 150.000 en ese orden. Yo desconozco, porque este es un tema legal más que estrictamente económico: cuál sería el monto aceptado por los organismos internacionales para que no constituya un problema con el narco lavado de dinero”, expresó.

El Gobierno perfila un nuevo esquema tributario sin pasar por el Congreso

Además, Franco indicó que el Gobierno está trabajando en un esquema de presentación espontánea, una figura legal que permitiría usar dólares sin declarar sin pasar por el Congreso: “La figura legal sería presentación espontánea, porque tiene una serie de beneficios el hecho de que yo espontáneamente saque mis dólares de mis bolsillos y los use. Por de pronto se puede establecer por decreto, porque olvídate, si fuera por ley no sale”.

A su vez, remarcó la diferencia entre el blanqueo anterior y la nueva estrategia: “En el blanqueo, vos blanqueás y el Gobierno lo que hace es, bueno, te pongo una multa, puede ser una multa muy generosa en el sentido de no gravosa, pero siempre tenés que aplicar a un castigo. En este caso, si es una presentación espontánea, ahí vos podés realmente no cobrarle una multa”.

Sin embargo, advirtió que no todo estará permitido: “No se van a poder aplicar, por lo que me decían, para el impuesto, por ejemplo. Debe ser por un tema legal, aparentemente no podrías aplicarlo al pago de impuestos”.

El objetivo del Gobierno

La periodista señaló el motivo detrás de esta iniciativa del Gobierno: “Básicamente, necesita pesos, dinero en circulación, como no va a emitir, indudablemente esto te frenaría al crecimiento. Entonces, necesita que la plata, gástenla, úsenla ustedes”.

Por otra parte, cuestionó la efectividad del plan considerando los resultados del blanqueo anterior: “El tema es la historia, la historia nos condena. Hubo blanqueos y después persiguieron a los que blanquearon”. Asimismo, se mostró escéptica respecto a la posibilidad de que los argentinos adopten el uso de dólares para gastos cotidianos: “Yo creo que algunos argentinos podrán realmente sacar sus dólares, donde es habitual sacar los dólares, en los autos, cuando compras autos, cuando compras propiedades, pero me cuesta imaginar por un tema de uso sin costumbre, que la gente vaya al supermercado a pagar con dólares, cosa que vos ves en Uruguay”.