Flavia Royón: "El RIGI es necesario para el desarrollo del GNL, hidrógeno y minería"

Flavia Royón sostuvo que el Gobierno no paralizó la obra de las plantas compresoras para el gasoducto Néstor Kirchner, y finalmente serán terminadas. Además, afirmó que el RIGI es necesario para reducir la carga tributaria y fomentar proyectos de GNL, hidrógeno y minería. En cuanto a la crisis que vive el Ministerio de Capital Humano, señaló que es un lugar desafiante debido a la cantidad de áreas claves que contiene. “Es muy difícil consolidar un equipo, sobre todo con cuadros técnicos y de experiencia”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Flavia Royón fue secretaria de Energía y Minería de la Nación en los últimos dos años del Gobierno de Alberto Fernández. Fue secretaría de Energía y Minería de la provincia de Salta de 2021 a 2022.

Después de la crisis energética que se desarrolló en los últimos días por falta de suministro de gas, Royón defendió la gestión del Gobierno de Alberto Fernández en esa materia y advirtió que la responsabilidad de esta crisis es enteramente de la gestión de Javier Milei.

A lo largo de la última semana, distintos sectores del área energética tuvieron opiniones sobre la responsabilidad del Gobierno actual y el anterior sobre la crisis de gas, y plantearon que el gasoducto Néstor Kirchner fue inaugurado con la mitad de su capacidad de transporte porque le faltaban los compresores. En algunos casos escuché que los compresores estaban listos en un 60% y que con algunos meses se hubieran terminado. Otros decían que estaban al 20% y hubiera sido imposible terminarlos antes del frío. Me gustaría la síntesis más didáctica que pueda hacernos sobre este tema.

Sí, se dijeron muchas cosas. Lo cierto es que el gasoducto se terminó. El gasoducto puede duplicar su capacidad con las plantas compresoras y estaban previstas. Es cierto que las plantas compresoras tenían su fecha de terminación original a finales del año pasado. Pero bueno, como toda obra, tuvo sus demoras. Pero claramente, a partir de diciembre, la nueva gestión que está a cargo, continúa la obra, pero tendría que haber estado antes del invierno.

Lo cierto es que el gasoducto sí se terminó, aunque se dijeron muchas cosas, como que el gasoducto no estaba terminado o que esta obra se había parado por cuestiones ideológicas. La realidad es que creo que a nadie hoy le es relevante cómo se llama el gasoducto, si se llama Neuba, Néstor Kirchner o lo que fuera. El gasoducto está terminado, faltan las plantas compresoras.

El nuevo Gobierno sí va a continuar la obra, tanto de las plantas compresoras como de la reversión del norte, pero no llegaron a terminarla antes del invierno. Y de nuevo, sí, estaban previstas para finales del año pasado. Este tipo de obras siempre tienen demoras, no se llegó en nuestra gestión, y más atravesados por un fin de gobierno, porque también pensemos que ya cuando son las elecciones y se pierden se entra un período de transición donde se avanzó lo que se pudo y no se pudo terminar.

Acá también es importante rescatar en una obra, por ejemplo, estratégica, como fue la reversión del Gasoducto Norte, avanzamos hasta donde se pudo con la licitación de los tres tramos. De hecho, uno había que relicitarlo, pero no se podía avanzar mucho más en nuestra gestión, y, de nuevo, más entrando en un período de transición de gobierno. Lo bueno y lo que se rescata es que este Gobierno que dijo que no iba a haber más obra pública, sí tuvo el pragmatismo de decir que estas obras se continúan, no en el ritmo deseado de terminarlas antes del invierno, pero las obras están continuando.

Al cambio de gobierno, ¿estaba avanzado el 60% o el 20% del compresor que hubiera permitido duplicar la cantidad de gas que se iba a poder enviar? ¿Cuál es el tiempo que demoraba a partir del 10 de diciembre en concluirse esa obra?

Bueno, son tres plantas compresoras. Una de las plantas, la que está en Neuquén, tenía mayor grado de avance, estaba avanzada casi el 80%. Las otras dos plantas compresoras venían más atrasadas.

Con la del 80%, si se hubiera terminado el 20% que faltaba, ¿se hubiera solucionado este problema de falta de gas?

Diferenciemos dos cosas, eso hubiera aumentado la capacidad de transporte de gas. Ahora, al margen de que las plantas estén o no, uno en el mes de febrero o marzo ya sabía si iban a estar o no y eso es como un dato para planificar la compra, o sea que en mayo del año pasado no existía ni el gasoducto ni las plantas compresoras y no faltó gas.

Quiero decir que una cosa es que el gasoducto y las plantas compresoras estén, y otra cosa distinta es el faltante de gas. Cuando uno compra o planifica la importación de energía eléctrica, la compra de GNL, esto es un dato que uno toma al momento de planificar la compra. O sea, si las plantas compresoras no están se compra un poco más de gas, no es culpa de si la planta compresora estuvo o no. Si la planta compresora está, significa mayor ahorro porque uno importa menos, pero es un tema de ahorro fiscal y un tema de divisas, no de faltante de gas.

Minería en Argentina.

¿Cuánto costaba terminar la planta compresora? ¿Cuánto hubiera ahorrado de importaciones si existía?

La inversión total en las plantas compresoras era de alrededor de 300 millones de dólares y el ahorro se mide, en términos globales, en todo el ahorro de importaciones, ya sea energía eléctrica, combustibles líquidos, etc., que está alrededor de 500 millones de dólares. O sea, toda esta inversión, tanto el gasoducto como las plantas, como la reversión, son inversiones que el Estado las recupera en menos de dos años.

Cuénteme respecto del futuro de la Argentina en minería y cual es su opinión sobre el RIGI.

Yo creo que hay una gran oportunidad. Tenemos un sector como es justamente minería y energía, sobre todo minería, que todavía los argentinos, o en general, no lo incorporamos como lo cotidiano que deba ser y lo tenemos como un sector de una gran potencialidad pero que todavía no lo desarrollamos y en eso tenemos una gran diferencia con Chile o Perú.

La minería está en el día a día. Hoy Argentina podría, con los proyectos que tiene en cartera, estar entre los 10 primeros países proveedores de cobre a nivel mundial, y no tenemos ningún proyecto de cobre. El RIGI sí es necesario para el desarrollo de los proyectos de GNL, para el desarrollo de los proyectos de infraestructura, de hidrógeno y de minería.

Entre las partes que rescato, primero creo que es importante reconocer y festejar que sea el Ejecutivo el que haya mandado un proyecto de ley donde resigna carga tributaria para que estos sectores se materialicen. De hecho, nosotros habíamos mandado un proyecto puntualmente para el GNL que está muy en línea con lo que es el RIGI. Yo creo que esto lo conversamos también en la última nota que hicimos, rescatar cuáles son los puntos en común que hay en la agenda y que se están rescatando sobre todo en estos sectores estratégicos, la continuidad de este tipo de obras, el tema de dar las condiciones para que estos sectores estratégicos se lleven adelante, tenemos que construir sobre eso.

Dentro del RIGI, se está corrigiendo el tema de que dejó en una serie de desventajas a los proveedores locales. Este tipo de industrias, gas, petróleo, minería, tienen como objetivo hacer industrias extractivas además de generar exportaciones que generen un efecto multiplicador en la mano de obra, en el trabajo y en el desarrollo de proveedores. Y Argentina es un país que tiene una mano de obra calificada, es un país que tiene un desarrollo de proveedores tanto de productos y de servicios para estos grandes proyectos. Ahora si el proyecto exime todos los impuestos de importación y lo coloca en una desventaja con respecto al proveedor local que tiene que pagar todo, esto era un problema, esto en la última versión se subsana.

El otro tema es la duración, la duración del RIGI era de 30 años, yo creo que con 20 años hubiera sido razonable, pero es un punto en el que uno se puede mover para adelante. Y después el tema de las autonomías provinciales que también está parcialmente solucionado en la última versión del RIGI.

Así que mi opinión es que el RIGI sí es necesario, debería avanzar y tenemos que tener una agenda de promoción y de crecimiento atrás del RIGI. O sea, Argentina es un país que ha tenido sus problemas de credibilidad y hoy tenemos que empezar a dar muestras de que Argentina es un país confiable, de que este régimen se va a respetar y empezar a construir el desarrollo de estos sectores con una mirada de sustentabilidad, de inclusión y de que tenga un efecto multiplicador del empleo, tanto directo como indirecto, para que estos proyectos se sigan adelante.

Alejandro Gomel: De diciembre a febrero convivió con el Gabinete, y con Luis Caputo al que Milei le dijo “el chanchito de yeso” porque no había manera de sacarle un peso. ¿Qué pasó en esa relación sobre todo con la necesidad de plata? ¿Se entendía la necesidad? ¿Costaba sacarle plata a Caputo?

Yo no he participado en estas conversaciones puntualmente.

Este tipo de obras, además de requerir, por supuesto, el dinero, también lo que requieren es estar encima de la obra y mucha gestión sobre los proveedores. O sea, no son obras sencillas de llevar adelante.

El ministro Caputo es un hombre muy inteligente, yo creo que si simplemente se le explica lo que era la inversión con respecto al ahorro, sobre todo en un año tan complejo para la Argentina, rápidamente lo entendería.

Pero no he participado en este tipo de conversaciones y tampoco puedo asegurar que la demora de la obra fue simplemente que no se quería gastar, porque también hay una parte importante en este tipo de obras que es la gestión propia de la obra.

AG: Cuando asumió el Gobierno, ¿se paró la obra?

La obra, tengo entendido que no se frenó nunca totalmente, se puede haber ralentizado, pero entiendo que nunca se frenó. Sí cuando se hizo la transición se marcó la importancia que para nosotros tenía esta obra.

Pero de nuevo, más allá de temas ideológicos, siempre trato de ser lo más objetiva y lo más profesional posible, la obra es importante para nuestro país y en la transición sí se informó en qué estado estaba, y la nueva gestión tomó la obra. Yo no tengo información de que la obra se haya parado totalmente nunca. Yo creo que se ralentizó, pero entiendo que nunca se paró.

¿Es posible hacerse cargo de un gobierno sin los cuadros técnicos preparados y que haya un Ministerio como el de Capital Humano que concentre la enorme cantidad de áreas que antes tenían Ministerio? Le pido una opinión, más allá de que esto pueda ser cuantificable de manera exacta.

No, es muy difícil consolidar un equipo, sobre todo con cuadros técnicos y de experiencia. Por supuesto que lleva tiempo, y también alinearlos con liderazgo y con un objetivo.

No conozco todo el detalle de Capital Humano, por supuesto desde afuera es un Ministerio importante, enorme, y la gestión es muy desafiante. Uno que ha pasado por la gestión, tanto provincial como nacional, entiende lo que es el dinamismo de la toma de decisiones cuando uno está en la gestión y sobre todo cuando uno llega de una gestión nueva y tiene los cuadros técnicos que están, o muchas veces estos cuadros técnicos se retiran. Pero, sin duda, es muy difícil llevar adelante una gestión sin todos los cuadros técnicos.

Cuando uno llega a una gestión, en líneas generales hay cuadros técnicos formados y también hay que rescatarlos, pero de nuevo, depende de cada caso en particular. Capital Humano es un Ministerio enorme, y yo creo que el más difícil de todo el Gobierno por la cantidad de áreas claves que tiene ahí adentro y la cantidad de conflictividad que hay dentro de esas áreas claves.

