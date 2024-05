Falta de gas: aseguran que, “este problema viene de años de malas políticas”

De acuerdo con lo que habían adelantado desde la Secretaría de Energía, comenzó a normalizarse gradualmente el abastecimiento de gas natural sobre las estaciones de servicio de GNC y las industrias. Sin embargo, aún repercuten los entredichos por el panorama que ocasionó la falta de suministro.

Situaciones mal gestionadas y gas insuficiente para el país

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el periodista Darío Irigaray de Vaca Muerta News, quien expresó que, “hay temas que deben tratarse con tiempo”.

Según el entrevistado, “este gobierno lleva apenas seis meses en funciones y se ha encontrado con muchas situaciones mal gestionadas” y con el objetivo de avanzar con claridad en los proyectos de energía “pasaron los tiempos y se comprometieron los lazos”. Y agregó: “Como resultado, el gas producido en Argentina no es suficiente para suplir la demanda interna, lo que obliga a importar gas con antelación”.

La operatividad del gasoducto y las inversiones

Con respecto a la producción del gas en Vaca Muerta, el periodista contó que “efectivamente está operando, aunque no en su capacidad total” porque varias plantas compresoras aún no están en marcha. Y siguió: “En 2023 se estaban inyectando cerca de 90 millones de metros cúbicos diarios, y la producción fue aumentando”.

En continuidad con el tema, Irigaray sostuvo que, “sin el gasoducto, esto no hubiera sido posible” pero “se necesitan inversiones para que esté disponible porque no basta solo con tener el gasoducto”. Y siguió: “Este problema viene de años de malas políticas, falta de reglas claras, restricciones cambiarias, y otras cuestiones que han frenado las inversiones necesarias para el desarrollo de hidrocarburos en Argentina”.

La importación de petroleo de Estados Unidos

En ese sentido, el periodista contó que, hace 10 años, cuando arrancó Vaca Muerta, Estados Unidos importaba petróleo y “ahora es uno de los principales exportadores de gas a Europa”, mientras que “nosotros no avanzamos al mismo ritmo y hoy contamos con menos de 40 equipos de perforación”. “Nos cerramos al mundo, insistiendo en que los recursos son de Argentina, pero sin inversión no se pueden extraer”, continuó.

Soluciones al abastecimiento local de gas

Al ser consultado sobre si el problema estará solucionado próximamente, el periodista mencionó que, “hay recursos valiosos, pero sin capital no se puede avanzar” y “ese problema no surgió de un día para otro porque llevamos tiempo sin suficiente gas y el gasoducto se ha politizado”. Y contestó: “A pesar de esto, creo que la obra estará terminada para el invierno que viene, aunque no al ritmo deseado”.

Para cerrar, dijo: “Esta situación, viene pasando hace 10 años, cuando las industrias y estaciones de servicio debían cerrar por la falta de gas, priorizando el suministro a los hogares. Lo que realmente necesitamos es ordenar el país y proporcionar claridad para atraer inversiones, no solo en el sector energético, sino en todos los ámbitos”.