Nicolás Pino: "El diferencial cambiario no es bueno para los productores"

El productor agrario Nicolás Pino, desde el Predio de La Rural, en la antesala de la apertura de la 136º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, sostuvo que la Argentina ha tenido "una buena cosecha" y pidió mayor participación del sector en el tratado que firmó el Gobierno la semana pasada: "El campo tiene que integrar la mesa de gestión del Pacto de Mayo", señaló, entrevistado por el periodista Bruno Guiso para el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Bruno Guiso (BG): ¿Cuáles son las expectativas de esta nueva exposición?

Hay muchas expectativas a partir de que uno ve que hay más de 400 expositores comerciales, más de 2.000 animales en el predio de Palermo, de hecho ya tuvimos una adelanto con la presencia del secretario de Agricultura en la llegada del primer de la animal, y la confirmación del presidente de la Nación de concurrir. La situación es buena y de mucha expectativa.

BG: Desde el plano económico, ¿cómo ve la cosecha respecto al sector? ¿Le llamó la atención la no convocatoria al Pacto de Mayo?

Gracias a Dios, la Argentina ha tenido una buena cosecha, seguramente no acompañada con valores de algunos commodities como la soja, que ayer bajó de los 400 dólares y eso no es bueno ni para los productores ni para el país.

De todas formas, hay expectativa hacia adelante. Ojalá que La Niña que se está anunciando no llegue tan potente y que nos permita ir hacia adelante en lo que respecta a la siembra que viene en pocos meses. Se ha visto una siembra de trigo un poquito mayor que lo que se venía esperando. Hay buena expectativa, ganas de hacer y de que realmente empecemos a caminar un camino viscoso para todo el país.

Al respecto de la no convocatoria, en realidad el Gobierno convocó al grupo de los seis, en el que está el sector agropecuario con la Sociedad Rural Argentina y hay otros sectores, como la UIA, Comercio y Construcción. Bueno, ese G6 fue convocado al Pacto de Mayo y estuvimos.

Pero eso fue un acto protocolar y que está muy bien, casi dieciocho gobernadores. Está bueno poder haber estado y agradezco la invitación. Lo que sí, el campo tiene que integrar la mesa de gestión del Pacto de Mayo. Y eso sí se lo hicimos saber al Gobierno nacional, el campo tiene que estar en esa mesa donde se plasmen las posibles acciones de lo que es este pacto.

¿Por qué baja la soja a menos de 400 dólares? Al mismo tiempo, ¿las enormes inundaciones que hubo en el sur de Brasil generarían también una pérdida en la cosecha? ¿Y por qué baja a nivel mundial?

Es un manejo de toma de ganancias de los que juegan en los mercados de granos, entiendo que va por ese lado, porque si hay algo que el mundo sigue demandando es alimentos. Creo que esa baja es una jugada de mercado y esperemos que se normalice lo antes posible porque Argentina tuvo buenos volúmenes de cosecha y necesita que los precios sean buenos en beneficio no sólo del productor sino de la Argentina toda.

Además, esperemos también que los diferenciales cambiarios puedan realmente aplicarse, no por un tema puntual de ningún tipo de especulación sino de que nosotros como productores entregamos nuestros producidos con un valor y cuando nos damos vuelta y tenemos que ir a comprar insumos para seguir produciendo, los valores son otros

¿Eso también podría explicar la expectativa de que se trata de una bajada coyuntural por cuestiones más especulativas de quienes compran a futuro que por la verdadera demanda? ¿La expectativa de corrección del retraso cambiario también puede justificar que los productores estén liquidando menos?

Vale aclarar que los productores no somos los que liquidamos. En realidad, los productores entregamos nuestro producido a los acopios y a los exportadores, los cuales sí son los que generan la liquidación.

Entonces, desde el punto de vista productivo, los productores, en general, seguimos comercializando a esta altura del año el mismo porcentaje de los últimos 6 o 7 años. Y no solo de soja, porque hoy se sigue vendiendo trigo, girasol y maíz. Así que, desde la parte de los productores, la comercialización es totalmente normal.

Elizabeth Peger (EP): Sé que hay algunas conversaciones con el Gobierno, pero hasta ahora, ¿qué expectativa tienen de que el Gobierno pueda efectivamente avanzar con algún cambio en el dólar blend, que es la principal preocupación del sector? ¿Qué piensan de que se modifique ese esquema en el corto plazo?

Yo no he recibido confirmaciones, por parte del Gobierno, de hacer algún cambio en este tipo de dólar que se utiliza para liquidar exportaciones del nuestro sector. Sí sé, en línea con lo que le decía a Jorge, que este diferencial cambiario no es bueno para los productores, por la sencilla razón de que vendemos a un precio y compramos insumos a otro.

Esto genera incertidumbre y también te obliga a que el productor vaya a ir vendiendo lo que necesita en el día a día para seguir con su trabajo. Pero no veo ningún comportamiento irregular en la comercialización fluida que se viene teniendo desde el sector.

EP: ¿Es decir que no ve ninguna señal en el sentido de que el Gobierno pueda o esté evaluando modificar este esquema?

La señal que tengo clara es lo que ha dicho Milei en esta misma casa, en la Sociedad Rural, cuando anticipó que lo primero que va a hacer el Gobierno será eliminar el cepo y, automáticamente después, se va a hablar de la eliminación de retenciones. Los tiempos los pone el Gobierno y ellos son los responsables de que ojalá la cosa suceda más rápido de lo que uno prevé o que uno puede esperar.

Lo que sí estamos seguros es que la Argentina está en una posición que no podemos dejar pasar porque a lo que el mundo demanda, Argentina puede responder, no solo en alimentos, sino minerales, energía, etc. Así que tenemos que estar a la altura de esta demanda, y seguramente esto va a ser un círculo virtuoso para que el país se ponga realmente a funcionar de la manera que debe funcionar y eso en beneficio de todos los argentinos.

