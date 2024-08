El retorno político de Michelle Bachelet

La irrupción de la expresidenta Michelle Bachelet en el escenario político chileno en apoyo a candidatos del oficialismo, en el marco de las elecciones municipales y de gobernadores que se realizarán el 26 y 27 de octubre próximo, ha generado revuelo y ha vuelto a acaparar la atención del mundo político local e internacional.

Su regreso a la primera línea de la arena política despierta ansiedades y expectativas en la izquierda nacional, que la ve como una carta competitiva para las elecciones presidenciales de 2025. Y al mismo tiempo genera una serie de preguntas sobre sus reales intenciones y el rol que pretende jugar en el futuro de la coalición oficialista.

¿Está considerando postularse nuevamente a la presidencia? ¿Está dispuesta a arriesgar su capital político para salvar a la izquierda? ¿Quiere jugar desde Chile un rol de liderazgo para evitar la consolidación de la extrema derecha en la región? ¿Está preparando el terreno para un papel destacado en el ámbito internacional? Mientras ella no muestre sus cartas, estas preguntas seguirán sin respuesta y alimentando la especulación, ya que su irrupción puso en duda su negativa previa a competir por un tercer mandato.

Tercera vez presidenta. La reciente encuesta CEP posiciona a Bachelet como la figura con la segunda mejor evaluación positiva en Chile (45%), detrás de la candidata de centroderecha Evelyn Matthei (47%). Aunque esta distancia se amplía cuando se analizan las proyecciones electorales. En la encuesta Cadem de la primera quincena de julio, Matthei lidera en intención de voto espontáneo con el 19% (-1 pto.), seguida por Kast con el 11% (-3 pts.) y Bachelet con el 9% (+3 pts.); el 41% no sabe o no responde. Mientras que la última encuesta Criteria señala que Matthei (con un 29%) sigue liderando preferencias espontáneas y Bachelet y Kast (13%) comparten el segundo lugar.

En 2013 Bachelet aceptó competir porque lideraba ampliamente las preferencias y terminó derrotando a Matthei, que en esa elección fue la carta de última hora de la derecha, tras la sorpresiva renuncia del candidato de la UDI, Pablo Longueira. Pero en el escenario actual, donde no tiene asegurado el triunfo, es poco probable que la exmandataria decida lanzarse a una tercera aventura presidencial. Por lo mismo, sus cercanos creen que no tomará ninguna decisión hasta que no esté totalmente segura de que su apuesta tiene altas probabilidades de ganar. La expresidenta, que siempre ha demostrado ser muy cautelosa en sus movimientos políticos, sabe que enfrentar hoy a Matthei es una pelea perdida.

Sin perjuicio de lo anterior, en los partidos de gobierno abrigan esperanzas y no descartan que, de no surgir otras alternativas, ella pueda ser la candidata del sector. Los presidentes del PC, Lautaro Carmona, y del PS, Paulina Vodanovic, han manifestado públicamente que la apoyarían si ella resuelve postularse.

Rearticuladora de la izquierda. Sus recientes apariciones en apoyo de los candidatos del sector a las elecciones municipales sugieren que Bachelet podría estar intentando salvar a una coalición que enfrenta dividida este proceso y que arriesga el voto de castigo que siempre les toca a los partidos de gobierno.

En los últimos días, Bachelet se reunió con nueve centros de pensamiento ligados a la centroizquierda para presentar el manual de “herramientas para la gestión local” a los candidatos a alcalde del pacto oficialista más DC y Contigo Chile Mejor. También apoyó a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y al actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quienes se repostularán a dos de los cargos más emblemáticos de los próximos comicios.

El factor Venezuela. Las recientes elecciones en Venezuela generaron fuertes tensiones internas en el sistema político chileno, principalmente entre las dos almas del gobierno: el socialismo democrático y el Partido Comunista (PC).

En este contexto, Bachelet se refirió esta semana a la situación en Venezuela y a la postura del gobierno de Chile en esta materia. Desde La Moneda, donde fue invitada por la visita oficial del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la exmandataria se mostró a favor de las acciones del presidente Gabriel Boric, lamentó la expulsión del embajador chileno decretada por Nicolás Maduro y evitó pronunciarse por las diferencias en el oficialismo por este tema y por la postura del Partido Comunista (que respalda al régimen).

Desde su sector leen la crisis de Venezuela como una oportunidad política que le puede permitir fortalecer su liderazgo local e internacional, si es que apuesta por generar puentes para la búsqueda de una solución a la crisis política y migratoria venezolana.

Aspiraciones globales. Además de su potencial candidatura presidencial, Bachelet tiene otros prospectos en su horizonte. La posibilidad de convertirse en la próxima secretaria general de la ONU en 2026 es una opción atractiva, dada su experiencia como Alta Comisionada de Derechos Humanos. En este sentido, su activa participación en la agenda política nacional y regional podría interpretarse como una forma de consolidar su influencia local mientras mantiene abiertas sus puertas a la política internacional. Es decir, una estrategia para maximizar su impacto en ambas esferas y preparar su transición a un papel de liderazgo global.

Con todo, el retorno de Bachelet a la política no es inocuo y confirma que sigue siendo un actor importante y vigente en la coalición de izquierda nacional e internacional. Su decisión sobre una posible tercera candidatura presidencial, sus aspiraciones internacionales y su rol en la consolidación de la izquierda están condicionados al contexto político y a cuánto marque en las encuestas en los próximos meses. Mientras tanto sus partidarios seguirán soñando e intentando que se suba a la carrera presidencial. En pedir, no hay engaño.

*Director Comsulting.