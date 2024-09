Facundo Chaves: "El discurso de Milei en la ONU será el punto de arranque de una cruzada"

En su sexto viaje a Estados Unidos, esta tarde el Presidente dará un discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Facundo Chaves, periodista y politólogo, explicó que el rechazo de Argentina al acuerdo global es parte de la “revolución” que intenta iniciar Javier Milei, no sólo en el ámbito nacional, sino también en el internacional. “Lo que está tratando de plantear con su presidencia es un cambio absoluto”, observó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Facundo Chaves es periodista de Infobae y licenciado en Ciencias Políticas (UCA).

Alejandro Gomel: ¿Qué va a pasar con el posicionamiento argentino en la ONU?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El discurso de Milei en la ONU será el punto de arranque de una cruzada. Esa cruzada tiene como meta difundir las ideas libertarias y tratar de construir una polarización en el contexto internacional distinta a la actual entre Oriente y Occidente y entre los países alineados con el progresismo y un esquema político e ideológico que lo rechaza. Va a tratar de impulsar estas ideas desde su lugar para convencer e ir reuniendo voluntades.

Lo que ha hecho con la posición sobre el Pacto del Futuro es el punto inicial que va a terminar cuajando en el discurso de esta tarde en la ONU. El Pacto es un compromiso que han tomado los países representados en la Asamblea General de la ONU con varios objetivos.

El acuerdo busca reordenar las estructuras de la ONU para luego plantear una serie de compromisos en materia de ecología, de economía y de derechos civiles. También tiene un capítulo fundamental que es el Pacto Digital.

Entre el alineamiento con EEUU y la batalla "anti woke": contradicciones y desconcierto por la agenda de Milei en la ONU

AG: ¿Esta posición argentina se inscribe en una pulseada que hay en el mundo en cuanto a apoyar o no esto, o hay un consenso acerca de avanzar con el Pacto y Argentina queda en una situación minoritaria?

El acuerdo fue casi total. Solamente 7 países expresaron su rechazo efectivo al Pacto. El Gobierno tiene una diferencia sobre el posicionamiento, porque en los hechos no hubo una votación porque el trabajo que tuvieron las representaciones de los países fue de 18 meses y terminó en la reunión del domingo, donde se dio por aprobado, y no hubo votación porque se llegó a la Asamblea con un acuerdo.

Facundo Chaves explicó que aunque el Pacto no se votó en concreto, la votación de un párrafo planteado por Rusia sirvió como “radiografía de cómo está alineado cada país frente a este compromiso”.

Sí hubo una votación antes de que se proclamara la vigencia del Pacto, que fue una propuesta de Rusia para incluir un párrafo que instaba a que se respeten las políticas nacionales. Ese párrafo y esa votación fue una radiografía de cómo está alineado cada país frente a este compromiso.

Dentro de esa votación, hubo 7 países que votaron en contra, 15 abstenciones y 27 países, entre los cuales está Argentina, que directamente no participaron. Esa votación es la que muestra cuál es el posicionamiento de cada país frente al Pacto, independientemente de que haya sido sobre el Pacto en concreto.

Elizabeth Peger: En las últimas horas, hubo especulaciones sobre la posible inclusión de Milei de algún cuestionamiento respecto del avance global de China.

Lo que va a haber en el discurso de Javier Milei va a ser una posición muy crítica sobre China y sobre sus políticas comerciales y de adhesión a las reglas del mercado. Milei va a intentar plantear una nueva polarización, y en la crónica que escribí, puse un ejemplo acerca de lo que está guiando a Milei en estos planteos, que es un poco la lógica doméstica.

Se corrió de la grieta tradicional kirchnerismo-anti kirchnerismo y generó una nueva con él en el centro, y lo que quiere hacer en el contexto internacional es un poco lo mismo. Va a tratar de relativizar la grieta China-Estados Unidos y plantear una nueva idea que tiene que ver con el respeto por la libertad, es respeto por los Estados y la reforma de la gobernanza global.

Javier Milei en Wall Street y su prédica sobre el equilibrio fiscal: "No estoy dispuesto a sacrificar el déficit fiscal"

Además, va a recoger mucho de lo que habló en el Foro de Davos, donde castigó a China y a los países autocráticos como Rusia, pero también a países que ahogan la libertad, según su mirada, como pueden ser algunos países europeos o ciertos sectores de EE.UU, que sostienen la idea del partido del Estado, donde el Estado avanza sobre las libertades intelectuales y sofoca las económicas y las individuales.

La lógica va a ser plantear una crítica muy fuerte a China y a los gobiernos autocráticos, y defender a Israel, ubicándose en un encuadre ideológico y en un espectro geopolítico. Al mismo tiempo, va a cuestionar a países como Alemania, Francia o Canadá: países con políticas progresistas o que representan el partido del Estado.

Claudio Mardones: Ni Milei ni Diana Mondino van a estar acompañados por el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Ricardo Lagorio. ¿Esto tiene que ver con que Milei no lo quiere o es una intervención de la Casa Rosada que tiene otros motivos?

Lagorio representa a la estructura política y a todo lo que representa la formalidad del ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando uno ve a Lagorio, ve a la diplomacia argentina, y lo que viene a hacer Milei es romper con todo eso. Lo que está tratando de plantear con su presidencia es un cambio absoluto y una especie de revolución, no solo en la política doméstica, sino también en el ámbito internacional.

Mondino acumula conflictos y sigue sin poder controlar toda la Cancillería

Muchos de esos cambios van en contra de muchos de los postulados que Argentina sostuvo durante toda su historia: el respeto por el multiculturalismo, por la multilateralidad y por la no intervención, por ejemplo. Javier Milei quiere borrar y reordenar muchos de los principios diplomáticos.

La Cancillería está mostrando cierta resistencia ante estos cambios. Una persona de consulta cotidiana con Javier Milei es que la Cancillería es el único lugar que no se enteró que asumió un presidente libertario. Lagorio representa un poco eso, y no porque tenga la intención de enfrentarse al Presidente, sino porque no está alienado con esa nueva dinámica de acción política y de reordenamiento ideológico.

“Cuando uno ve a Lagorio, ve a la diplomacia argentina, y lo que viene a hacer Milei es romper con todo eso”, expresó el periodista.

Tengo la información de que Lagorio va a estar en el momento del discurso, pero puede cambiar porque su relación con el Presidente y con su hermana es pésima. Esa situación puede llevar a derivar en que Milei no quiera que esté presente en la sesión, pero es probable que esté sentado entre las 16 posiciones que tiene cada país. Va a ser raro que no esté Lagorio, que es la representación encarnada de la diplomacia argentina hasta ahora.

AG: Prácticamente hay una intervención de la secretaría General de la Presidencia en Cancillería...

Exacto. De hecho, es una intervención que Diana Mondino tolera y entiende como parte de la dinámica de gobierno. No hay una resistencia a esa intervención de parte de Diana Mondino y no ha expresado críticas, ni en on the record, ni en off the record. Es parte del trabajo que ella asume y entiende que algunas decisiones no pasan por su escritorio, sino por el de Karina Milei o el de Santiago Caputo.

TV FM