Daniel Scioli despidió a su subsecretaria de Turismo por tomarse vacaciones en Londres

La subsecretaria de Turismo, Ambiente y Deportes Yanina Martínez fue despedida de su cargo este lunes por haber iniciado vacaciones en Europa. Pese a que el presidente Javier Milei le pidió austeridad a sus funcionarios, Martínez viajó a Londres. La excepción de Manuel Adorni y Patricia Bullrich, que vacacionarán en Estados Unidos.

Daniel Scioli solicitó la renuncia días después de que la ahora exfuncionaria iniciara sus vacaciones en el exterior. Según se informó, la subsecretaria tenía autorización para comenzar su viaje desde este lunes, por lo que al salir del país con anticipación incumplió dicha directiva.

Martinez, abogada de profesión, era una sobreviviente de la gestión de Alberto Fernández, bajo la conducción del entonces ministro Matías Lammens, habiendo logrado mantenerse en el cargo durante el cambio de gestión, a pesar de sus críticas a La Libertad Avanza

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Yanina Martínez, subsecretaria de Turismo

Lealtad ciega al presidente, el único requisito para ser parte de La Libertad Avanza

Milei le pidió austeridad a sus funcionarios: la excepción de Adorni y Bullrich

El presidente Javier Milei, que permanecerá en la Quinta de Olivos durante el verano a cargo de la gestión sin tomarse un receso, había insistido a sus ministros que mantuvieran un perfil bajo durante la temporada de vacaciones.

Pero el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, justificó la decisión de algunos funcionarios de irse de viaje al extranjero durante sus vacaciones.

"El presidente no impidió que viajemos al exterior, no recomienda adonde irnos. Nos pidió lógica austeridad y razonabilidad, ya sea los que se queden, los que vayan a países limítrofes o a los que vayan al Congo. Quizás algunos no revisten de carácter austero, pero no hubo ninguna prohibición. Algunos se van a ir al exterior”, indicó.

El gobierno porteño desafía a Bullrich por hablar de corrupción en la gestión Larreta: "Debe denunciarlo"

El vocero presidencial confirmó en una entrevista televisiva que desde hace más de diez años viaja a Miami, en Estados Unidos y dijo: "Todo el mundo sabe dónde yo me iba de vacaciones en años anteriores y no voy a modificar lo que venía haciendo".

En este sentido, Adorni consideró que el espíritu del Gobierno es que los funcionarios sean coherentes con “como venía uno viviendo su dinámica familiar, la vida anterior“, pero aclaró que el mandatario nacional "jamás prohibiría un destino en particular porque no es su filosofía”.

Kueider & Ritondo, aliados de Milei en problemas

Por su parte, Patricia Bullrich aseguró que viajará a Disney, también en Estados Unidos, pero porque fue "un compromiso de honor" con sus nietos que terminaron la escuela primaria y ya había obtenido la 'bendición' de los hermanos Milei.

"Me cayó justo este año, y fui y hablé con Karina primero. Le dije que tenía un compromiso, un compromiso de honor con mis nietos. Los chicos vienen ahorrando plata desde que son chiquitos para ir a Disney", explicó la funcionaria en Urbana Play.

"Y bueno, la verdad es que me dijeron que sí, que estas promesas que son sagradas. Después me habló el presidente y me dijo que por supuesto, que era un viaje con toda mi familia, ya pensado. Que era una promesa con los chicos, que la cumpla", ahondó la ministra de Seguridad.





LV CP ML