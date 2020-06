De gira por La Pampa y Neuquén

agencias

El presidente Alberto Fernández inició ayer una recorrida por Santa Rosa, en La Pampa, y por Villa La Angostura, en Neuquén, con un breve paso por la rionegrina Bariloche, en sintonía con la nueva estrategia del Gobierno de mostrar agenda más allá de los asuntos vinculados a la pandemia de coronavirus. Es por eso que el Presidente decidió anticipar el anuncio de la prórroga de la cuarentena, el jueves, para cumplir luego con el cronograma de actividades en el interior del país que se extenderá hasta este mediodía.

Fernández fue recibido en La Pampa por el gobernador Sergio Ziliotto, con quien compartió una conferencia de prensa y firmó convenios por más de 2.020 millones de pesos para obras y viviendas. Allí confió en que la economía “se va a recuperar” y se comprometió a seguir auxiliando a todas las pymes “para que no se produzca desempleo”. De acuerdo a las cifras que aportó, el Estado nacional ya asistió a 250 mil pequeñas y medianas empresas y a 141 empresas grandes.

Desde ahí se trasladó al aeropuerto de Bariloche y solo permaneció el tiempo que tardó en abordar el helicóptero que lo trasladó hacia Villa La Angostura, donde pasó la noche y hoy seguirá su agenda. A su llegada aprovechó para recorrer las instalaciones de una Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, acompañado por el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez.

Fernández volvió a defender la cuarentena y dijo no estar “seguro de si tocamos el pico” de contagios por el coronavirus o si “el pico puede ser mayor”. En ese contexto, insistió en que “de ningún modo nos adelantamos a poner la cuarentena. Si no lo hubiéramos hecho, no se podrían haber equipado los hospitales”.

También se refirió a las negociaciones por la deuda y si bien aseguró que quiere llegar a un acuerdo con los acreedores, la condición es no “hipotecar el futuro de la Argentina”.

“Lo que los acreedores corroboran día a día es nuestra voluntad de encontrar una solución. No nos hemos encerrado en dogmas ni en actitudes tercas, lo que sí queremos es garantizar que el acuerdo que hagamos lo podamos cumplir en el futuro”, dijo el Presidente y confirmó que fue uno de los temas tratados con los empresarios que recibió el martes en Olivos.

Alberto Fernández junto a Fabiola Yáñez se quedaron a pasar la noche en Villa La Angostura, en El Messidor, la residencia oficial de la Gobernación de Neuquén por la que pasaron varios ex presidentes como Raúl Alfonsín.

Rechazan la visita a La Angostura

Alberto Fernández llegó a ayer a la tarde en helicóptero y pasó la noche en Villa La Angostura. Con unos 15 mil habitantes, esta villa turística no registra casos de coronavirus. La pandemia, sin embargo, la golpeó especialmente, al suspender el negocio del esquí y el flujo de visitantes. Se cerraron los hoteles, restaurantes, bares y centros de esquí. Recién desde el próximo lunes se harán una serie de flexibilizaciones, con el ingreso de Neuquén a la llamada fase 5.

Ante ese panorama, la sección local del macrismo rechazó la visita del Presidente. La única concejala PRO de La Angostura, Marta Cicconi Vidal, organizó un bocinazo en repudio. En el grupo de Whatsapp amarillo la indignación fue unánime. “Nos preocupa mucho porque no tenemos casos. Nos hemos cuidado mucho y respetamos las indicaciones. Muchos vecinos lo consideran una falta de respeto en nuestra querida villa”, se queja Vidal.

La concejala además se define como la “tía del corazón” de María Eugenia Vidal. Si bien no tiene un parentesco de sangre con la ex gobernadora, Cicconi Vidal la conoce desde que nació. Era amiga de José Luis Vidal, el papá de la ex gobernadora. Con la ex mandataria tiene contacto permanente, y la considera su “sobrina”.

“¿Era necesario venir a pueblo que no tiene recursos como otros, en caso de que haya infectados, para romper la cuarentena de esta forma?”, se pregunta retóricamente la dirigenta del PRO. “No somos partidarios de las protestas masivas. Pero decidimos como bloque decir lo que nos parece. Pero con palabras y no con acciones. Optamos por un bocinazo, de forma muy pacífica”, revela. En el diario La Angostura digital, la vecina Marina Salamida Detry también se quejó: “Considero de total irresponsabilidad, falta de respeto y ejemplo por parte de nuestro Presidente su visita”.