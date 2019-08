Dirigente de la Federación Agraria Argentina defendió la idea de Solá de crear una Junta de Granos

El presidente de la filial Pergamino de la Federación Agraria Argentina (FAA), Sebastián Campo, se refirió este miércoles 28 de agosto a la idea de crear una Junta Nacional de Granos para regular el valor del trigo y del pan mencionada hace días por diputado del Frente de Todos Felipe Solá.

“Serviría siempre y cuando sea un ente transparente y serio. Voy a voy a ser coincidente con lo dicho por Sola, por lo menos parcialmente, porque consideramos que esa mesa debe estar formada por las entidades del campo y cooperativas, distinto sería si es una mesa arbitraria y que no se sepa quién la va a conformar”, expresó en declaraciones a radio Colonia.

“Las veces que en la Argentina hemos tenido libertad absoluta de mercado no nos ha ido del todo bien, aunque tampoco digo que lo que manifestó Solá sea la panacea. Más allá de esto, desde la Federación Agraria consideramos, y es una de las banderas de la entidad, que el Estado debe estar presente para evitar lo que nuestro país sufre desde hace treinta años: que es la concentración en la producción y también en la tierra”, agregó.

Los dichos. Días atrás, Solá había hablado de la idea de incrementar el valor de las retenciones a las exportaciones de soja mediante políticas similares a la Junta Nacional de Granos y Carnes para frenar el aumento en el precio de los alimentos.

"En el caso del trigo habría que volver a un sistema que rigió durante muchísimos años", señaló en declaraciones al canal de noticias TN, y explicó que "en esa época la Junta reservaba un precio y una cantidad, y se la vendía a otro precio a los molineros e impactaba en el precio del pan".

"Yo creo que hay que volver a eso; el pan no puede estar libre al precio internacional del trigo; es una intervención que hubo desde gobiernos liberales a no liberales, dicatatoriales, no dictatoriales; en ese momento existía el instrumento de la Junta de Granos; creo que hay que volver a eso", agregó.

Las críticas. Uno de los primeros en salir a pronunciarse sobre la propuesta de Solá fue el ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere. "Lo que dijo Solá no me llama la atención porque es la forma de pensar del kirchnerismo", indicó a la agencia Télam, y aseguró que ésta "es la plataforma del kirchnerismo".

El jefe de la cartera agropecuaria aseguró, además, que esto es "lo que hizo el kirchnerismo durante 12 años: impedir que haya mercados para los productos agropecuarios, poner trabas a las exportaciones con los ROE, perjudicar a la producción por los diferentes tipos de cambios y poner retenciones que hizo que casi no haya trigo".

En este marco, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) solicitó que aclare si las declaraciones de Solá representan su propuesta de políticas para el sector. "El ya fracasado camino de la intervención en los mercados propuesto por Felipe Solá, apuntando a artificiales transferencias entre sectores, solo genera incertidumbre y llevará a una menor producción y, por lo tanto, mayores precios para los consumidores y menos trabajo", afirmaron en un comunicado.

Historia. La Junta Nacional de granos fue un organismo de regulación creado en 1933. En 1946 se lo habilitó para comprar y vender bienes agrarios y también industriales, así como para maximizar los beneficios de la compra, venta, distribución y comercialización de granos. Fue disuelta a través de un decreto de Domingo Cavallo y Carlos Menem en 1991.

