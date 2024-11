Donald Trump elogió a Milei: “Javier, el trabajo que has hecho es increíble, hagamos que Argentina vuelva a ser grande”

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump elogió a Milei durante su discurso en la gala del America First Policy Institute tras sus primeros once meses al frente del gobierno y expresó: “Javier, me gustaría felicitarte.Tu discurso fue espectacular, pero el trabajo que has hecho es increíble, make Argentina great again (hagamos que Argentina vuelva a ser grande)”.

Durante su alocución en Mar-a- Lago, el magnate republicano destacó que el Jefe de Estado argentino tuvo una gran labor en un período muy corto de tiempo y celebró “¿saben? Él es una persona MAGA y lo está logrando” , haciendo un juego de palabras con la frase característica de su campaña electoral en EE.UU, “Make America Great Again”.

Acto seguido, en el desarrollo de su disertación en Florida, Trump se refirió a la economía argentina y le aseguró a Javier Milei que “sus números están funcionando” y que ha tenido un trabajo fantástico.

El futuro mandatario norteamericano señaló que “funciona con la EA, por eso no tenemos que preocuparnos. Pero, no funciona tan bien como en otros países”.

“Es un honor tenerte aquí, es realmente genial. Gracias por eso también”, agradeció Donald Trump.

Además de la cumbre con Trump y su vice, Milei se saludó en la gala con el empresario Elon Musk, con quien ya se ha reunido en varias ocasiones cuando visitó Estados Unidos. Musk se ha transformado en una pieza clave del futuro gabinete republicanao, y un backchannel directo a Trump.

Javier Milei junto a Donald Trump y Elon Musk durante la cena informal en Florida

Las repercusiones en la comitiva de Javier Milei

“Lo que pasó en Mar -a- Lago con Trump, ni en nuestros mejores sueños. Fue increíble”, aseguró un miembro de la comitiva que acompañó al presidente durante la cena informal en el condo propiedad de la familia de Donald Trump.

