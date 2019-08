Dudas por el futuro de Duran Barba en el macrismo

por Andrés Fidanza

Elisa Carrió ni siquiera lo menciona por su nombre. Lo suele llamar “el señor teñido”. Así, con ese rebaje, se refiere a Jaime Duran Barba. Durante su stand up motivacional en el CCK, la diputada volvió a apuntarle al consultor presidencial. Sin nombrarlo, le pasó la factura por el derrumbe en las PASO: “No se borren. ¡Cobardes los que se borran y especulan!”. Y detalló que son “cobardes los que se van de viaje”.

Poco antes de esa reunión de arenga y catarsis, frente a unos mil dirigentes invitados, Duran Barba y su socio Santiago Nieto se habían ido hacia Ecuador. La partida del asesor de Mauricio Macri se viralizó en un video publicado por el sitio Infocielo. Ahí, en el aeropuerto de Ezeiza, se ve al gurú ecuatoriano llevando su valija carry-on, mientras hace los trámites de migraciones. Ante la pregunta sobre si volvería a la Argentina, respondió con su habitual sonrisita de nene: “Sí, sí”.

La difusión de esa imagen disparó rumores y versiones. ¿La caída de Macri por 15 puntos derivó en la expulsión del histórico consultor del PRO? ¿Las PASO rompieron un vínculo que había empezado a fines de 2004, consolidado a fuerza de triunfos electorales desde la legislativa de 2005? Desde Casa Rosada lo niegan. Aseguran que se trató de un viaje pautado de antemano. Explican que los encargados de la campaña, como el publicista Joaquín Mollá, aprovecharon para tomarse unos días después de las PASO.

Pero lo cierto es que en el oficialismo nadie esperaba una brecha tan contundente en Nación y provincia de Buenos Aires. Ese derrumbe potenció las suspicacias alrededor del vuelo de Duran Barba y Nieto a Ecuador. “Una derrota así tiene múltiples causas que lo exceden. Si le achacan haber perdido esta, le tienen que reconocer las victorias previas”, opina un funcionario del team peñista.

Ayer, Marcos Peña almorzó con todo el gabinete en la quinta de Olivos, en un intento por transmitir serenidad. Buscó ahuyentar fantasmas sobre un posible cambio de gabinete: en especial, el reemplazo del ministro Nicolás Dujovne. Por estas horas, el oficialismo alterna entre el desbande, las críticas cruzadas y la expectativa en un milagro que ponga a Macri en el ballottage.

El domingo pasado, mientras se confirmaba el fracaso macrista, Carrió reavivó su rivalidad con “el señor teñido”. Dos años atrás, en cambio, Duran Barba subía al escenario de Costa Salguero para festejar junto a María Eugenia Vidal. Tras el triunfo en las legislativas bonaerenses de 2017, el consultor salía definitivamente de las bambalinas macristas. “Quiero agradecer a Jaime, que nos acompaña desde hace tantos años”, le dedicaba Vidal.

Tapado por la sucesión de éxitos, la tribu política arrastra una serie de enojos con el consultor. El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, nunca aceptó que el consejero de Macri tuviera voz y voto sobre la estrategia de alianzas. Ya en retirada de Juntos por el Cambio, el diputado Nicolás Massot fue uno de los adversarios de Duran Barba. “Se extralimitó en su rol de consultor. Todo parece destinado a forzar una tesis que en la realidad no se verifica: que la intermediación política ya no sirve”, afirma Massot en el reciente libro Duran Barba. El mago de la felicidad.

En ese libro, el asesor contraataca: “Nunca he visto a Lilita. No me parece interesante hablar con ella. En el fondo hay un hecho real: yo soy una persona muy cercana a Mauricio y eso todo el mundo lo sabe. Y hay personas que querrían tener esa cercanía”. Tras el derrumbe del domingo pasado, hasta esa cercanía entró en zona de incertidumbre.