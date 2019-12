Duros cruces entre Ramos Padilla y la Procuración por Stornelli

por Cecilia Devanna

El nombre y la situación del fiscal Carlos Stornelli es motivo de cruces y futuras medidas. Mientras el Procurador General interino, Eduardo Casal, respondió al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre parte de lo argumentado por éste último en el procesamiento de Stornelli, cerca del fiscal se prepara la apelación a la medida judicial. Todo se da en vísperas de la feria de verano, tras la cual también se abrirían distintos escenarios. Mientras que por un lado, en febrero Stornelli cumple 60 años y se especula con su jubilación, por otro también se espera que comiencen cambios en la Procuración, adonde, de lograr los votos necesarios, podría llegar Daniel Rafecas.

En lo inmediato, tras el procesamiento de Stornelli, parecen abrirse dos caminos. El primero, rumbo a la Cámara Federal de Mar del Plata, que interviene en el caso en el que se investiga una presunta red de espionaje ilegal. Allí se espera que la defensa del fiscal apele el procesamiento por asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público que le impuso el magistrado. Por otro lado, debe definirse el tema de sus fueros y posible prisión preventiva, lo que motivó la dura respuesta de Casal, de seis carillas.

En la resolución donde lo procesa, de 534 páginas, Ramos Padilla sostuvo: “No se impone la prisión preventiva pese a haberse comprobado la existencia de los peligros procesales de elusión de la acción de la Justicia y de entorpecimiento de la investigación, en razón de los fueros e inmunidades de los que goza el imputado”. Tras lo que agregó que ningún sentido tenía disponer “una medida que no se habrá de aplicar y que, cuando pudiere hacerse efectiva, corresponderá analizar nuevamente la concurrencia y permanencia de aquellos riesgos procesales que hoy se observan”. Al tiempo que consideró que, “de todos modos, ello no implica que no esté en la obligación de hacer notar esta situación excepcional que se plantea y de exhortar nuevamente al Procurador General de la Nación interino para que, en el marco del debido proceso, sin más demoras y dilaciones, lleve adelante con premura el necesario juzgamiento en el ámbito disciplinario y de juicio político, que en el caso se exige”.

En la Procuración llamó la atención, entre otras cosas, que el magistrado reclamara el inicio de las medidas contra Stornelli para removerle los fueros, cuando aún no está firme el procesamiento y que se cuestionara al organismo, cuando desde el primer momento inició un sumario interno por el caso.

Todo lo cual motivó la respuesta de Casal, el viernes último. Sobre el tema de la prisión preventiva sostuvo: “En este sentido advierto que el temperamento propuesto por el Juez parte de considerar que previamente al dictado de la prisión preventiva deben removerse los obstáculos constitucionales y legales que obstarían su aplicación, cuando el procedimiento adecuado es exactamente el opuesto”.

En tanto que sobre lo actuado por la Procuración desde el inicio del caso, Casal detalló que él mismo llevó “adelante todos los procedimientos aplicables a partir del llamado a indagatoria del doctor Stornelli, la que finalmente tuvo lugar”. Y agregó que “los tiempos que eso insumió no fueron producto de inactividad alguna de este organismo sino de la estricta aplicación de un régimen disciplinario que, además, es el que se encuentra vigente desde principios de 2015”.