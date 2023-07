Economistas ven algo de “oxígeno” en medio de la campaña electoral

Tras la confirmación del acuerdo técnico entre Argentina y el FMI, economistas consultados por PERFIL coincidieron en que de esta manera se consigue oxígeno para lo que resta del año y en medio de las elecciones.

A pesar de que los desembolsos llegarán después de las PASO, los vencimientos que el país debe pagar la semana próxima se harán gracias a los puentes de la CAF (que posee una buena tasa y positivo financiamiento), yuanes y fondos del Banco de Pagos Internacionales (BIS).

“El acuerdo con el FMI despeja la posibilidad de un colapso económico antes de la entrega del poder el 10 de diciembre. Los 7.500 millones de dólares, más los créditos puentes del BID y del Banco Mundial, permitirían atravesar los próximos dos trimestres sin solucionar los problemas, pero esperemos que sin graves sobresaltos”, sostuvo a PERFIL Agustín Etchebarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso.

Por otra parte, en cuanto a la delicada situación de las reservas del BCRA, se modificó la meta de acumulación de reservas de USD 8 mil millones a mil millones de dólares.

Para Francisco Ritorto, economista de ACM, esto refleja el reconocimiento del debilitado frente externo del país a causa de la sequía.

El ministro de Economía, Sergio Massa, resaltó que el Fondo aprobó la facultad y capacidad de intervención del Banco Central, “en los momentos en los que aparezcan situaciones de turbulencia, y eso lo que permite es que los dólares financieros que de alguna manera son una preocupación para quienes producen y para quienes tienen que mirar su perspectiva de precio y de rentabilidad y que la acumulación de reservas para quienes importan y necesitan bienes intermedios importados para poder trabajar y producir, tengan un mecanismo de estabilidad”.

Sobre este punto, Ristorto agregó: “Es un reconocimiento del atraso cambiario. En cuanto a esto último, ya nombraron que habrá waivers por los múltiples tipos de cambio, práctica que el fondo no suele apoyar, pero en nuestro caso lo viene permitiendo, creo que eso muestra un poco que el fondo quiere reflejar cierta responsabilidad dentro de este marco electoral, sin intervenir mucho en la política de la gestión”.

En tanto, María Castiglioni, economista de C&T, expresó: “Esto no quiere decir que ya están resueltos los problemas, pero nos permite sostener la situación un poco más. Sigue siendo una situación delicada, pero no inviable, como era no llegar al acuerdo con el Fondo. Se evita riesgo de crisis por colapso de reservas, pero se mantiene la delicada situación financiera”.

Por otro lado, el acuerdo mantiene la meta pactada de déficit fiscal en el 1,9% del PBI.

“Reforzaron la necesidad del último paquete de medidas y bajaron algunas recomendaciones puntuales sobre lo que podemos esperar en términos de gasto primario en esta segunda mitad del año, por ejemplo acelerar la actualización de tarifas de energía”, concluyó Ristorto.

El precanidato presidencial por la Libertad Avanza, Javier Milei, también se refirió al acuerdo: “Si el FMI continúa con esta conducta de regalarle plata al Gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar tendremos que revisar los compromisos con el Fondo”.