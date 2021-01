Carolina Piparo quedó en el centro de la escena en 2021. Su figura está envuelta en internas de la oposición, acusaciones cruzadas y una madeja judicial que se desarrolla en La Plata.

Ahora, tras la detención de su marido, Juan Ignacio Buzali, acusado de homicidio –y la liberación de los presuntos ladrones por las cuales se originó todo–, resurgió la posibilidad de que Carolina Piparo sea imputada y de que, incluso, sea apartada de su cargo.

Por lo pronto, hay tres ejes en los que se mueve la diputada provincial: por un lado su rol como legisladora bonaerense, en segundo lugar su cargo como funcionaria de La Plata en el área de Asistencia a la Víctima, y en tercer lugar, la cuestión judicial.

Desde hace poco más de una semana en la intendencia de La Plata esperaban que Carolina Piparo tomara la decisión de tomar una licencia de, al menos, 90 días, hasta que la causa avance. Sin embargo, eso no ocurrió.

Ahora, en el municipio que conduce Julio Garro afirman que solo le pedirían la renuncia si la Justicia decide imputar a la diputada provincial. La lógica política es clara: obligarla a renunciar hoy sería un golpe político muy fuerte y una muestra de que le “soltaron la mano”.

Aunque su cargo es ad honorem – cobre su sueldo como legisladora -, cerca de Garro se habían mostrado conformes con el trabajo realizado por la funcionaria durante el 2020.

Igualmente, por estas horas, en JxC aseguran que ya hubo casos donde funcionarios se pidieron licencia y regresaron. Un caso conocido fue el de Juan José Gómez Centurión, quien fue apartado de la Aduana. Otro, menos resonante, ocurrió en la Ciudad: el titular del Ente de Turismo, Gonzalo Robredo volvió a su cargo tras ser acusado de haber contratado de manera irregular a un hotel para víctimas de Coronavirus. Regresó a su cargo meses atrás con el panorama judicial despejado.

En ese marco, el fallo que ordenó la detención del marido de Piparo fue evaluado en el seno de JxC. Hasta el jefe de los fiscales, Julio Conte Grand, lo leyó en detalle. Hubo coincidencia en que había muchas pruebas contra el marido de la legisladora.

De todas maneras, hay otra mirada unánime en la oposición: la política se metió en el caso y el Frente de Todos aprovechó para lanzarse en una ofensiva.

En este marco, el segundo eje es su rol como diputada provincial. La idea de que renuncie o se pida licencia a su banca hoy está descartada. Incluso, debería ir por su reelección este año – entró en 2017 – por la octava sección electoral, es decir, La Plata. Hasta estaba en la mente de los armadores electorales opositores que pueda ser la reemplazante de Garro en 2023, si es que sigue adelante la ley que impide la re reelección de los intendentes.

De todos modos, Piparo tuvo días de bronca y furia, además de angustia. También repartió culpas y críticas a su propio bloque y a los funcionarios municipales. Sintió que no la ayudaron y que, hasta hoy, no había habido un fuerte respaldo a su figura.

Por ello, durante los últimos días habló con el jefe del bloque local, el radical Maximiliano Abad, con el titular del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, y con otros integrantes de la bancada. También habló con Garro varias veces, y también con funcionarios municipales.

Eso sí: no hubo una comunicación general a su bancada. Es más: en el chat de Whatsapp la semana pasada, mientras debatían qué hacer y le daban señales de apoyo, una legisladora provincial subió – por error – dos fotos divertidas posando en Miami. Las borró rápidamente.

En las charlas con la dirigencia política, Píparo les explicó algo similar a lo que contó en los medios de comunicación con los que habló. Pero también reclamó, en varias oportunidades, que no la hayan “bancado” desde el comienzo.

“Se cerró mucho”, la cuestionan en La Plata. Con la detención de su marido, la parte emocional y personal se coló en lo político. Por ello, repite que se sintió “muy sola”.

En ese contexto, en JxC apuntan que cometió “muchos errores” desde que comenzó todo. Uno de ellos: un enfrentamiento con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. También, sus críticas a las fuerzas de seguridad. Su abogado, Fernando Burlando, desaconsejó que sume enemigos políticos.

En su Twitter, Píparo le dijo a Berni que era “el ministro de la vergüenza”.

Por su lado, el ministro le respondió:

. @CarolinaPiparo La Justicia no hace operativos policiales ¿Sabe quién comanda a la policía que detuvo al sospechoso? Yo. Le recomiendo no omitir la verdad para justificar lo injustificable.

Hoy mismo, la diputada provincial volvió a twittear para realizar un nuevo descargo por la situación que atraviesa:

Si algunos pensaron que politizando una causa me iban a callar, se equivocaron. Estoy más fuerte que nunca y tantas muestras de apoyo y cariño que me siguen llegando, me fortalecen aún más. Voy a seguir trabajando para que la seguridad sea un derecho de todos.