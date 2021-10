El Congreso regresa a la actividad con plena presencialidad

El Congreso volverá a tener protagonismo la próxima semana con el regreso de la actividad en ambas cámaras, que volverá a ser íntegramente presencial. El martes será el turno de la sesión en la Cámara de Diputados mientras que al día siguiente hará lo propio el Senado. La vuelta al debate poselectoral es la resolución de una serie de tironeos y encontronazos que obligaron al oficialismo a ceder posiciones ante la necesidad de tratar temas postergados.

Sobre finales de agosto, la titular del Senado, Cristina Kirchner, había prorrogado por sesenta días las sesiones virtuales hasta el 31 de octubre, mientras que Sergio Massa, en Diputados, había resuelto la presencialidad para las sesiones pero con la posibilidad de continuar con un sistema mixto para las comisiones.

Sin embargo, la flexibilización de las restricciones que dispuso el Gobierno después de las elecciones llevó a que la oposición presionara para el regreso pleno a las actividades, lo que fue confirmado ayer. De esta manera, no habrá más sistema de conexión remoto y aquellos legisladores que no puedan concurrir al Congreso por cuestiones de salud o licencias especiales deberán presentar la debida justificación médica.

El trasfondo de la discusión tiene que ver, además, con la embestida que encaró Juntos por el Cambio, encabezada por Elisa Carrió y María Eugenia Vidal, quienes aseguraron que si el espacio opositor logra superar en bancas al Frente de Todos a partir del 10 de diciembre, reclamará el lugar que tiene Sergio Massa y la presidencia provisional del Senado.

La maniobra generó roces internos no solo porque todavía Juntos por el Cambio no tiene garantizado ese número sino porque en ciertos sectores más institucionalistas, referenciados en la UCR, consideran que es un tema que podría afectar la gobernabilidad a partir de diciembre ya que ambos lugares forman parte de la línea de sucesión presidencial. No obstante, otros más astutos señalan que prefieren mirar el segundo mandato de Alberto Fernández “desde el balcón”, es decir, sin ningún lugar de responsabilidad con chances de ser señalados con el dedo en el caso de que haya algún cortocircuito.

Presupuesto. Las previsiones para 2022 son el asunto que más interés concita en el Congreso pero por ahora no avanzó el cronograma definitivo para su tratamiento. El oficialismo había prometido una primera reunión del ministro de Economía, Martín Guzmán, con la bancada que comanda Máximo Kirchner, y otra instancia con los bloques opositores pero todavía no hay fecha cierta, ni tampoco convocatoria a la Comisión de Presupuesto.

El martes, en tanto, se avanzará en la sesión con el demorado proyecto para el etiquetado frontal de alimentos, resistido por la industria alimentaria y con chances de perder estado parlamentario.