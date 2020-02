El 'duelo de estilos' de los economistas fuertes del oficialismo

por Patricia Valli

Puede ser un juego de diferencias o un duelo de estilos. Lejos de la versión misógina que se juega con las primeras damas, no se trata de a quién le quedó mejor el traje o si usan o no corbata, sino de cómo se lleva adelante la negociación y la relación con los acreedores.

A mediados de enero, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó una propuesta de pago para un bono provincial, el BP21, que planteaba una extensión en el plazo de cobro para los tenedores. Tenían que recibir US$ 250 millones en capital el 26 de enero pero, según la oferta, pasaba al 1º de mayo. La provincia venía trabajando con un grupo de acreedores, representados por Mens Sana –al igual que en la negociación con la Nación– para coordinar propuestas. Pero no alcanzaba a todos y el plan no fue consultado, según marcan algunos bonistas.

En el caso provincial se trataba de la postergación de un vencimiento. La que plantea el ministro de Economía, Martín Guzmán, a nivel nacional, es más amplia. Ahora también incluye al Club de París.

La unidad de deuda que formó Guzmán abrió una casilla de mails para recibir ofertas. A fin de este mes, los funcionarios del área financiera analizarán las propuestas y tendrán un intercambio con los bonistas para evitar que se repita la experiencia de la Provincia: que unos pocos bloqueen el canje. Las diferencias de fondo radican en el intercambio con los protagonistas más que en su tono. No se trata de si Kicillof sube el tono o de los modales de Guzmán, que esta semana pidió la colaboración de los bonistas.

Los dos coinciden en que el pago de la deuda tiene darse de forma sustentable. Y en la premisa de que hay que crecer para poder pagar, aunque sin perder de vista que en el mercado sobrevuelan los fondos buitre.

Para la provincia, solo bastó con que un puñado de fondos no aceptara. Fidelity, con el 16% de los títulos, fue uno de los que lo rechazó. Y también tiene títulos nacionales.

En el entorno de Kicillof aseguran que en algunos de los fondos operan ex funcionarios macristas. Máximo Kirchner señaló la semana pasada que un ex funcionario del macrismo es abogado del grupo de bonistas que negocia con el Ministerio de Economía a nivel nacional. Fue una referencia a Eugenio Bruno, que llegó al gabinete con Alfonso Prat-Gay y se fue cuando salió Luis Caputo. Sin embargo Bruno, abogado del estudio Nicholson y Cano, negó a PERFIL que tanto él como el estudio participen del grupo que coordinan Greylock Capital, Mens Sana y el UBS.