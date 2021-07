El FdT arranca la campaña que pone en juego la unidad

El Frente de Todos pondrá en juego mucho más que bancas en el Congreso. La alianza que logró reunir a distintos dirigentes del peronismo que hasta 2019 estaban separados tiene el desafío de mantener la unidad y, después de meses de gestión en los que sobraron los cruces internos, el triunfo puede garantizarla. La foto de lanzamiento de los postulantes que encabezaron Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof dejó en claro que en campaña esas diferencias quedarán atrás. Pero saben que para transitar los próximos meses de gestión en armonía además de mostrarse juntos en la pelea electoral deben ganar la elección en el territorio bonaerense.

“¿Qué le parecen los candidatos?”, le preguntó PERFIL a Cristina Kirchner al finalizar el acto. ¿Y qué me van a parecer? ¿Qué me van a parecer?”, contestó la vicepresidenta riéndose. Está claro que bendijo la fórmula para competir en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad más allá de sus preferencias.

Y su decisión tuvo que ver con sostener la unidad del Frente de Todos. El Presidente ya había dicho que su postulante para pelear el territorio bonaerense sería Victoria Tolosa Paz. La titular del Consejo Nacional de Políticas Sociales fue la primera en sonar y finalmente la confirmada. Estará acompañada por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan. Este funcionario responde directamente a la vicepresidenta quien defiende la gestión de la pandemia en la Provincia gobernada por Axel Kicillof y sostiene las mismas críticas al sistema de salud privado que CFK, quien las recordó en el lanzamiento de los postulantes.

Compañeros. Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof presentaron los dos primeros postulantes de la Provincia y la Ciudad. Todos se subirán a una pelea . (Foto: Prensa FdT)

“Estamos ante una elección y ante un país, en una etapa de nuestra vida inédita. Nunca habíamos ido a una elección en estas condiciones. Esto me lleva a plantearme que debemos ser muy cuidadosos, y en homenaje a los que ya no están y también a los que se salvaron, como fuerzas políticas debemos ver si podemos inaugurar una nueva forma de debatir en la República Argentina. Que no sea para el marketing, para que las levante el videograph en la tele. Es una excelente oportunidad para que lejos de discutir de anécdotas, nombres, adjetivaciones, comencemos a discutir de políticas de lo que nos tocó pasar, los errores y los aciertos también”, dijo Cristina Kirchner desde Escobar.

Más allá de los postulantes, los “candidatos” serán el Presidente, la vicepresidenta, los diputados, el gobernador e intendentes.

Como en discursos anteriores, habló del sistema de salud privado y de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. También, sin nombrarlo, habló del “fracaso” de la gestión de Mauricio Macri para pedir “honestidad intelectual” al momento del debate. “Quiero acompañarlos, pero no con la euforia de otras elecciones, acompañemos esta situación tan particular del modo más serio y responsable que podamos”, pidió la vicepresidenta que adelantó así que mostrará un tono moderado en la pelea.

En la presentación oficial de los candidatos las voces fueron las de Cristina, Alberto Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof. Recién después y ante los medios hablaron Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan por la Provincia, mientras que por la Ciudad lo hicieron quienes encabezarán la boleta: Leandro Santoro y Gisela Marziotta.

Esto también es un anticipo de cómo será la campaña oficial que ayer estrenó el eslogan “La vida que queremos TODOS”. Y tiene que ver con que en la contienda estarán presentes los máximos referentes de la alianza. Más allá de los postulantes, los “candidatos” serán el Presidente, la vicepresidenta, los diputados, el gobernador e intendentes.

Firmas. Santoro y Tolosa Paz finalmente quedaron primeros. Cuarteto: solo oficializaron ayer dos postulantes de cada distrito. (Fotos: Twitter y Ernesto Pagés)

En la boleta bonaerense también estarán Marcela Passo (en representación del massismo que también anotó a Moniza Litza y a Jorge D’Onofrio); el titular de la bancaria, Sergio Palazzo (uno de los dirigentes con más vínculo con la vicepresidenta); Agustina Propato (senadora bonaerense y pareja de Sergio Berni); el diputado Leopoldo Moreau; el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra; y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, entre otros.

“Venimos a proponerles que nos sigan acompañando como lo hicieron en 2019. Venimos a traerles a nuestros mejores hombres y mujeres”, dijo Alberto Fernández. Y agregó: “Queremos que la Argentina se ponga de pie de una vez y para siempre, ese es nuestro deseo”.

El Frente de Todos necesita ganar en la Provincia para mantener la unidad creada en 2019. Durante los meses de gestión los distintos sectores tuvieron fuertes cruces internos y llegaron al cierre de listas desconfiando de sus aliados. Un triunfo le podrá dar aire por unos meses a una fuerza que estirará los enfrentamientos hacia las candidaturas 2023. Ese aire también será renovado con un cambio de gabinete que ya reconocen todos que también necesitará recambio.