El FMI renueva programa, pero reclama superávit fiscal

por Luis Di Lorenzo

Tras el espaldarazo del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno sobre lo “insostenible de la deuda argentina”, el Poder Ejecutivo y el organismo pasaron a una nueva etapa: definir los términos de un nuevo programa y las condiciones y plazos de repago. Pero el Fondo, pese a que intente una vez más mostrar un “cambio” en sus políticas, seguirá reclamando austeridad fiscal y capacidad de pago. Para eso también avaló la posibilidad de una quita a la deuda con los tenedores privados. Si el esquema es sustentable para el país, el Fondo se asegura cobrar.

El ministro Martín Guzmán recibió en las últimas dos semanas a Luis Cubeddu y Julie Kozack del FMI en Buenos Aires, pero ayer también analizó cómo sigue el programa con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, en el marco de la Cumbre del G20 en Riad, Arabia Saudita.

El Fondo exige un severo control fiscal al Gobierno, con el objetivo de mantener un equilibrio y que antes de 2023 como pretendía el Ejecutivo se alcance un superávit primario del orden del 1% del PBI, según indicaron fuentes del gabinete económico a PERFIL.Este año se mantendría el mismo balance del año pasado, es decir, un cuasi equilibrio con un déficit del orden del 0,5%.

Lo que está claro, según las propias fuentes de Gobierno, es que no se avanzará en un acuerdo de facilidades extendidas por diez años como anticipó este diario. “Un acuerdo de facilidades extendidas incluye reformas profundas que en este momento el país no puede encarar ni asumir como compromisos”, fue la contundente respuesta de uno de los integrantes del gabinete económico.

En la reunión con Georgieva también se acordó el regreso de las auditorías de las cuentas públicas vinculadas con el artículo IV del estatuto del FMI. Siempre que hay un programa en curso, se realizan las evaluaciones trimestrales de la economía de los países que reciben préstamos.

Fuentes de Economía recalcaron que el FMI no le impuso al Ejecutivo ninguna pauta de quita en la deuda privada, aunque el plan de reestructuración debe orientarse a asegurar los pagos al organismo. Economía comenzó a sondear entre los bonistas de cara a la quita que se incluirá en la propuesta. Tanto en los pasillos del Palacio de Hacienda como en el mercado se descuenta que el recorte se ubicará en un piso que oscilaría entre el 30 y el 40%.

Según aseguran en Economía, con ese ahorro en los pagos más un acuerdo con el FMI que contemplaría una ampliación de los plazos, se podría mejorar el resultado fiscal. Este año se deben pagar US$ 1.600 millones al FMI, aunque el grueso de los vencimientos –cerca del 80% de los US$ 44 mil que desembolsó el organismo– tiene que realizarse entre 2022 y 2023. El nuevo programa podría ser una ampliación del acuerdo de Stand By actual.

En el Gobierno descartan que se vayan a comprometer a realizar reformas estructurales, aunque dentro del Palacio de Hacienda se admite que algunas de esas iniciativas podrían encararse “bajo otros títulos”, para evitar el elevado costo político que tienen ese tipo de medidas. “Los capítulos como el sistema previsional o la competitividad laboral sin dudas que serán tratados una vez que se logre el acuerdo integral por la deuda”, agregó la misma fuente.

La semana pasada, Guzmán planteó un horizonte fiscal en su exposición ante el Congreso. “No es sostenible ni realista que haya reducción del déficit fiscal primario en 2020, no se está apuntando a eso”, advirtió en ese momento el ministro, resaltando que no se iban a adoptar medidas de restricción del gasto que complicarían más el nivel de actividad económica.

En Riad, Georgieva como Guzmán celebraron los avances entre Argentina y el FMI.

“Apoyé al ministro, y el liderazgo del presidente Alberto Fernández, en sus esfuerzos para estabilizar la economía y reducir la pobreza”, enfatizó la titular del FMI. “Sobre la base de la reciente misión del personal técnico del FMI a Buenos Aires, también discutimos los planes de las autoridades para garantizar una solución sostenible y ordenada de la situación de la deuda de Argentina”, remarcó.

“Acogí el compromiso de las autoridades argentinas de continuar profundizando nuestra colaboración, a través de una Consulta del Artículo IV y oportunamente obtener un programa respaldado por el Fondo. Las modalidades de estos próximos pasos se seguirán discutiendo”, agregó.

Economía acotó, en otro comunicado, que durante la reunión el ministro Guzmán transmitió “su satisfacción por el intercambio constructivo sobre los desafíos del país y el camino a seguir para garantizar un crecimiento más sostenible e inclusivo”.