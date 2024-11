El Gobierno apuesta a un triunfo de Trump pero muestra cautela

El Gobierno mira y de cerca la elección en Estados Unidos y apuesta principalmente a un triunfo de Donald Trump ante Kamala Harris. Cree que con el republicano en la Casa Banca habrá mayores facilidades para renegociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y profundizar entendimientos que sean beneficiosos para el país. Pero evitó declaraciones altisonantes.

Hace semanas, cerca del Presidente reconocían que una victoria de la postulante demócrata significaba “un verdadero problema”, sobre todo porque no existieron esfuerzos por entablar algún tipo de vínculo, y que la expectativa estaba concentrada en la performance del ex mandatario y el abanico de posibilidades que se podían abrir, con foco especial en la apertura de un nuevo canal de diálogo directo con el FMI y el arribo de inversiones norteamericanas. Un canal que además permita establecer facilidades para pagar los compromisos que tiene Argentina a partir de enero del año próximo y que eso derive en el fin del cepo cambiario.

No obstante, en las últimas horas, esa visión se modificó y en Balcarce 50 mencionaron que gane quien gane los comicios, la relación con Estados Unidos no va a sufrir alteraciones y el alineamiento continuará. No hubo frases contra la candidata demócrata por lo bajo y la primera línea de La Libertad Avanza no cargó críticas contra ella. Tampoco hubo, pese a la simpatía total, expresiones a favor de Trump.

El jefe de Estado también siguió esa línea: a través de X, se dedicó a repostear datos de la economía nacional, elogió a Patricia Bullrich y le pegó a la oposición. No hubo referencias a lo que pasa a nivel electoral en el país norteamericano.

Por otro lado, se espera que una vez que se defina la elección, Milei seleccione quién va a convertirse en el embajador argentino en Estados Unidos luego de la salida de Gerardo Werthein para convertirse en el Canciller.

