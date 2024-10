El Gobierno, duro contra la masiva marcha universitaria: “Fue un acto kirchnerista”

“Acto kirchnerista” y “tren fantasma” fueron solo algunas de las palabras que soltó la Casa Rosada para calificar la impactante movilización que protagonizaron en el centro porteño estudiantes, trabajadores docentes y no docentes además de gremios y movimientos sociales por la Ley de Financiamiento Universitario. Javier Milei estuvo activo en X compartiendo posteos contra autoridades de las casas de estudio.

En la Casa Rosada volvieron a insistir además en los cuestionamientos al Congreso por aprobar un proyecto que otorga fondos a las casas de estudio pero sin precisiones sobre el origen del dinero. “No es un problema de las universidades, sino de donde sale la plata que no hay y hay que seguir cuidando las cuentas públicas”, lanzó un colaborador estrecho del jefe de Estado.

Marcha universitaria: una movilización multitudinaria se manifestó afuera del Congreso contra el veto al financiamiento

Bajo este contexto, se repitió algo que ya se mencionó en abril pasado, en ocasión de la primera marcha federal universitaria, y que en aquella oportunidad no se cumplió: que la protesta “no mueve el amperímetro” de La Libertad Avanza y que no va a haber cambios en la hoja de ruta diagramada. Esto significa que el Presidente vetará la ley, tal como menciono, y no existirán fondos adicionales. En abril, tras la movilización, el Gobierno dio marcha atrás y habilitó dinero para el funcionamiento de las casas de estudio.

Solo trascendió la posibilidad de conformar una mesa técnica para discutir distintas cuestiones de fondo con los gremios que nuclean a los trabajadores docentes y no docentes, no solo la paritaria, negociación trabada ya que el Gobierno no logró quebrar la unidad en el reclamo de las dos CONADU. En concreto, en Balcarce 50 pretenden hablar de la posibilidad de fusionar universidades de pocos alumnos, entre otros temas.

Desde el entorno de un referente sindical le indicaron a PERFIL que la chance es factible siempre y cuando se cierren los números de aumentos de salario. Los sindicatos pretenden no solo el 5,8% que ofreció el oficialismo, sino un 40% adicional en lo que resta del año. Hasta el momento, no hay indicios de que LLA avance en ese sentido.

Milei, por lo pronto, se mantuvo activo en X compartiendo mensajes contra la marcha, que remarcaron que la masiva salida a las calles fue organizada por “el kirchnerismo” y el “tren fantasma” opositor. Los posteos contra los gremios que participaron, como Camioneros, también fueron reposteados por el economista.

