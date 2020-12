Laura Alonso calificó de "patético" al Gobierno por el vuelo a Moscú: "No es un cohete a Marte"

La ex titular de la Oficina Anticorrupción durante la gestión de Mauricio Macri, Laura Alonso, es una de las ex funcionarias más activas en las redes sociales, donde opina sobre la actualidad política y las decisiones del actual Gobierno. La partida del vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino Moscú para traer 300 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V no fue la excepción.

“Mandaron un avión a Rusia: no un cohete a Marte. Patéticos”, lanzó Alonso en su cuenta de Twitter, al referirse a la forma en la que el Gobierno y periodistas afines al kirchnerismo como Víctor Hugo Morales narraron la partida del vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en tono épico.

Quieren épica? Armen un regimiento profesional con nada, crucen los Andes, liberen tres países y vemos — soy laura 🚀🎡🌈 (@lauritalonso) December 22, 2020

La Casa Rosada transmitió en vivo el despegue a través de su canal de Youtube. Por su parte, Aerolíneas Argentinas también compartió varias imágenes en su Twitter del momento en que la aeronave tomó vuelo.

Además, en los barbijos de los pilotos de la aerolínea de bandera, se había estampado la frase “Operación Moscú. Diciembre 2020”. Ese eslogan se convirtió en tendencia en las redes sociales por la forma en la que se bautizó el operativo. Hubo voces a favor, en contra y también hicieron aparición los ya clásicos memes.

Todo ese conjunto de hechos fue considerado como una exageración desde algunos sectores, mientras que otros celebraron que con el despegue del avión se marcó el puntapié inicial para que empiece la vacunación contra el coronavirus en la Argentina, tras una cuarentena que duró más de ocho meses, 42.254 muertos y más de un millón y medio de contagios.



Alonso fue una de las que salió a cuestionar la forma en la que la Casa Rosada se refirió al vuelo y afirmó que si querían vanagloriarse de alguna gesta, que llevaran a cabo un logro como el de José de San Martín. “Quieren épica? Armen un regimiento profesional con nada, crucen los Andes, liberen tres países y vemos”, manifestó la ex diputada. Tras la repercusión que tuvieron esos tuits, volvió a escribir: "Se pusieron muy nerviosos con este mensaje. Felices Fiestas!".

Se pusieron muy nerviosos con este mensaje. Felices Fiestas! https://t.co/KTV8h5X2jp — soy laura 🚀🎡🌈 (@lauritalonso) December 23, 2020

B.D.N./FeL