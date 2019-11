El lawfare, eje de los debates tras la liberación de Lula

por Mariano Beldyk

“Lo que estamos enfrentando en Ecuador es una persecución judicial que no habíamos vivido en la historia contemporánea de nuestro país, mi generación no había vivido nunca esto”, remarcó ante PERFIL Guillaume Long, ex canciller de Rafael Correa, que participa del segundo encuentro del Grupo de Puebla en Buenos Aires. Más temprano, Alberto Fernández había cargado con dureza contra el gobierno de Lenín Moreno –sin mencionarlo– por lo que califica de persecución política contra referentes opositores.

“Lo que Lula dice del Poder Judicial y de la Justicia brasileña no es muy distinto de lo que yo digo de la Justicia argentina, y acá se rasgan las vestiduras. Y no es muy distinto de lo que pasa en Ecuador”, destacó Fernández. Y añadió: “Tan preocupados que están, y resulta que en Ecuador detienen a gobernadores, a opositores, los acusan del delito de rebelión sin que ninguno haya tenido un arma en sus manos, y nadie levanta la voz. Y allí hay un vicepresidente preso desde hace más de dos años que se llama (Jorge) Glass, y nadie levanta la voz. Tenemos que levantar la voz porque allí también hay situaciones de injusticia que no debemos tolerar”.

En un mensaje de video, Lula anunció que estaba dispuesto a luchar contra el “lado podrido” de la Justicia de su país. El lawfare es otro de los temas en la agenda del Grupo aunque la salida de prisión del brasileño lo revigorizó bajo un entusiasmo positivo. De hecho, fue Marco Enríquez-Ominami quien recordó la reciente creación del Consejo Latinoamericano de la Justicia y la Democracia contra el Lawfare (Clajud), encabezado por la jurista brasileña Carol Proner, en el que participan veinte especialistas de siete países, entre ellos el español Baltasar Garzón.

“El diagnóstico del presidente Fernández es acertadísimo. ¿Qué puede hacer el Grupo de Puebla? Para eso nació. Una de las tareas fundamentales es enfrentar esta persecución antidemocrática”, respondió Long a este medio. “(El Clajud) será el brazo jurídico y técnico, no hay que politizarlo, y tiene que revisar todas las causas penales, los presos políticos que hay en Ecuador y en otras latitudes”.

Para Long, “todo el mundo está asustado porque lo que pasa (en Ecuador) es un caso paradigmático”. El Grupo de Puebla había repudiado el 16 de octubre la “vulneración de DD.HH. y la persecución de líderes políticos en Ecuador” luego de que detuvieran a dirigentes del Movimiento Ciudadano y la ex presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira tuviera que ingresar a la Embajada de México.

Una de las ideas que circularon ayer fue la de empoderar al Clajud para que envíe misiones de monitoreo allí donde entienden que hay persecución. “Creemos que el lawfare es usar la ley para sacar de carrera a políticos por sus proyectos ideológicos”, explicó Enríquez-Ominami en la mañana, al cruzarse con este diario y otros medios en la antesala de la reunión. Luego, al introducir el evento, enumeró a Correa como uno de los participantes “que no puede venir por razones totalmente inaceptables e injustas”, en alusión a las causas en su contra.