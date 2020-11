El oficialismo confía en que tiene los votos para el impuesto a las grandes fortunas

Sobre el final del año parlamentario, el Aporte Solidario y Extraordinario se encamina a lograr la media sanción en la Cámara de Diputados luego de un sinuoso camino y muchas demoras que amenazaron con dejarlo cajoneado durante 2020.

Con el foco puesto en las iniciativas de tono económico enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso, el tratamiento del Impuesto a la Riqueza comenzó a generar dudas incluso al interior del Frente de Todos. Desde allí surgieron disidencias de los sectores más “progres”, que el jueves por la mañana lanzaron una campaña gráfica en la vía pública para pedir “Que la pongan las grandes fortunas”.

Pero sorpresivamente, el jueves por la noche se conoció el pedido de una sesión especial para el martes 17 de noviembre, que surgió desde las usinas del jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Para despejar dudas sobre la viabilidad numérica al momento de la votación, la convocatoria fue firmada por distintos bloques aliados. Entre ellos figuran Unidad y Equidad Federal de José Luis Ramón, el aliado rionegrino Luis Di Giácomo que también salió a plantear en la última sesión la necesidad de suspender las PASO, el rupturista Felipe Alvarez que abandonó Juntos por el Cambio tras el voto a favor del Presupuesto 2021, los schiaretistas de Córdoba Federal y el Interbloque Federal que reúne, entre otros, a socialistas y lavagnistas.

“Nos enteramos anoche a las 22”, admitió ayer el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, el único espacio que anticipó el voto en contra de la iniciativa que prevé recaudar unos $ 300 mil millones a través de un gravamen que se pagará por única vez para aquellas fortunas de más de 200 mil millones de pesos. Negri reveló así que el principal bloque opositor no estaba al tanto de la movida que encaró el oficialismo y se quejó: “A mí no me asusta hablar de solidaridad, pero este Gobierno ya nos metió tres impuestos. En los sectores productivos lo que hay que hacer es incentivar y que haya trabajo”, indicó.

Quienes también quedaron afuera de las negociaciones son los dos referentes de la izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, que ya anticiparon que se van a abstener no porque no coincidan con la propuesta sino porque creen que debe ser más agresiva y ya defendieron su propio proyecto, que contemplaba que con lo recaudado se pudiera otorgar un IFE de $ 30.000.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, encargado de conducir el debate previo que logró el dictamen el 25 de septiembre, confió en que “el número mágico de 129 votos se logrará superar”.

De acuerdo a los cálculos previos, el proyecto que firman Heller y Máximo Kirchner podría oscilar los 134 votos a favor, mientras que en el Senado no tendría dificultades para convertirse en ley ya que allí el Frente de Todos cuenta con una ventaja amplia.

“Creemos que en la difícil situación que está la Argentina producto de la crisis económica pre existente y el agravamiento que produjo la pandemia, estos números que van a llegar de un reducidísimo sector que va a llegar a un amplísimo número de personas”, argumentó Heller.