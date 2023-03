El Papa Francisco con Fontevecchia: regreso a la Argentina, familia “gorila”, política demoníaca, tercera guerra mundial y el infierno

En el marco de los diez años de pontificado, Francisco habló con Jorge Fontevecchia para el ciclo Periodismo Puro en una entrevista de dos horas y media. El primer papa argentino abordó todos los temas de interés. Desde cuestiones de filosofía religiosa, la Biblia y los filósofos contemporáneos, pasando por la guerra en Ucrania, la política argentina, los altibajos de su relación con Hebe de Bonafini y Cristina Kirchner, su posición frente al aborto y al matrimonio igualitario y hasta su actuación en los casos Jalics y Yorio en la dictadura militar, sin dejar tema por considerar, ni responder.

De sus múltiples definiciones, extraemos un fragmento donde habla sobre política y la religión en Brasil.

Le voy a preguntar sobre los evangélicos aquí atribuye el crecimiento de las iglesias evangélicas en el mundo si en alguna medida indica alguna falta de representación de la Iglesia Católica en algunos sectores…

Una anécdota. Yo tuve dos reuniones aquí con cuando Lula estaba preso con gente de Lula, un grupo que trabajaba por su la liberación. El jefe era Amorín y en una de esas reuniones vino una teóloga brasileña, mujer joven de 45 años protestante, luterana y al final nos quedamos un rato. Le dije: “Decime, ¿vos cómo vivís el asunto de los diputados de la Iglesia del reino de Dios?”. “Esa Iglesia del Reino de Dios no es evangélica, es demoníaca, porque es política. Usan a la gente, todo es pago allí, todos es con fuerza y de alguna manera buscan el poder. Esa mujer me distinguió lo que es una religiosidad realmente religiosa de lo que es una religiosidad política, que también hemos conocido desvíos de ese tipo. Creo que en gran parte de esa división en Brasil hay que hacerla para pescar bien en qué es lo político y qué es lo religioso.

Hay movimientos religiosos que no son religiosos, son políticos. Y hay movimientos religiosos que son religiosos y no es fácil discernirlo. Pero hay que hacerlo hoy día con lo que usted llamó sectas evangélicas, movimientos evangélicos algunos que son religiosos y otros que no lo son.

El papa Francisco se refirió también a la decisión de no haber visitado la Argentina todavía. Explicó que podría haber venido en 2017, pero que coincidió con la campaña electoral de Chile y debió posponerlo. “El plan era Chile, Argentina y Uruguay, pero ¿qué sucedió? Que (Michelle) Bachelet en ese mes que yo iba a ir, que era fines de noviembre y algo principios de diciembre, estaba en campaña electoral para elegir su sucesor porque ella ya dejaba la Presidencia, entonces no podía ir. Yo no puedo visitar un país en campaña electoral, me hace daño. Tuve que mandar para más adelante la visita a Chile y ya ir a Buenos Aires me quedaba ir a fines de diciembre o principio de enero, donde usted no encuentran ni al gato no en Buenos Aires…” definió.

Con respecto a la situación mundial, explicó que entiende que se vive la Tercera Guerra Mundial “a pedacitos”. “Hace años que estoy diciendo que estamos viviendo la tercera guerra mundial a pedacitos. Siria hace 13 años que está en guerra. Yemen hace 10 años o más que está en guerra (…) Nunca se dejó de pelear desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, no se dejó de pelear”.

También se expresó contra la ideología de género. "Aquí entra a jugar una cosa muy peligrosa que es la ideología de género. Es, entre todas las colonizaciones ideológicas que están pasando hoy día, a mi juicio, la peor, porque des potencializa las diferencias y te va llevando a que no haya diferencias cuando lo más rico es la contraposición de las diferencias que te hace progresar. La ideología de género es nefasta. No las personas que de alguna manera dentro están dentro de otra cosa, pero la ideología que simplifica, unifica, quita las diferencias".

