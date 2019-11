El peronismo celebra a Macri como adversario

por Rosario Ayerdi

El posicionamiento de Mauricio Macri como jefe de la oposición es celebrado por el Frente de Todos, que buscará que la figura del Presidente sea el adversario principal en los próximos años. Al igual que el actual oficialismo sostuvo en escena a Cristina Kirchner, ahora el peronismo buscará que Macri no se derrumbe y continúe en política.

“Es más fácil pelear contra el Presidente y su gestión repleta de fracasos que contra Horacio Rodríguez Larreta o incluso contra María Eugenia Vidal”, dice un diputado nacional peronista. Por eso, las primeras palabras de los dirigentes del Frente de Todos después del triunfo fueron elogios hacia la actitud de Macri al reconocer la derrota.

“El Macri que el 27 de octubre por la noche se mostró fortalecido y el que les dijo a los suyos que seguirá en política es el Macri que nos conviene. En unos meses se verá si finalmente puede sostenerse como líder de la oposición”, dice un gobernador que estuvo en el búnker del Frente de Todos el día de la elección. El objetivo es continuar peleando contra el Presidente convencidos de que no podrá volver a ganar elecciones futuras.

Así, el peronismo ya evalúa que Macri es quien tiene que tener la centralidad en sus discursos. “En la campaña de 2015 y aunque la candidata no era Cristina, ellos hablaban de Cristina. Estos cuatro años hablaron de Cristina convencidos de que su figura aún era rechazada por la mayoría de los votantes. No falló esta estrategia, fallaron en la gestión”, reconoce un dirigente que ahora suena como funcionario del futuro gobierno de Alberto Fernández.

En el Frente de Todos evalúan que quien puede reemplazar a Macri en el liderazgo del posmacrismo es Horacio Rodríguez Larreta, con quien muchos peronistas mantienen buen diálogo. También creen que la figura de María Eugenia Vidal quedará desdibujada por la derrota. “Pasó una semana y ya no pudo conseguir que los intendentes que quedaron en pie le sean fieles”, dice un peronista bonaerense. Cuando les toque responder sobre estas dos figuras, dirán al unísono: “Al igual que Macri son responsables de la fuerte crisis en la que dejaron al país” y enseguida se explayarán en la figura del ex presidente.

Además de mantener a Macri como principal “enemigo”, en el Frente de Todos reconocen que la economía será la clave para no volver a perder elecciones. “Lo que sigue es romperles el 40% que consiguieron”, dijo un intendente a sus pares antes de que se dé inicio formal al encuentro que mantuvieron en Tigre con Axel Kicillof. ¿Cómo se rompe ese porcentaje que Juntos por el Cambio obtuvo? “Gestionando, resolviendo, la clave es la economía”, respondió este intendente.

Además, aunque la alianza nacional que el PRO tiene con el radicalismo podría sobrevivir, confían en que muchos intendentes de la UCR de todo el país podrían abandonar sus filas y apoyar la presidencia del Frente de Todos. Acaban de ganar una elección, pero ya están pensando en la siguiente.

Alberto cena hoy con Carlos Slim y tiene cita con el presidente de México

El presidente electo Alberto Fernández llegó ayer a México en su primer viaje al exterior después del triunfo del 27 de octubre. Con una agenda extendida, se quedará allí hasta el miércoles por la noche. Acompañado por su pareja, Fabiola Yáñez, el diputado y futuro canciller Felipe Solá, Miguel Cuberos y Juan Pablo Biondi, fue recibido en el aeropuerto por el embajador de la Argentina en México, Ezequiel Sabor, y el secretario de Asuntos Latinoamericanos de la cancillería mexicana, Maximiliano Reyes Zúñiga.

Fernández y Reyes Zúñiga se reunieron días atrás y hablaron sobre la necesidad de establecer un vínculo maduro entre ambos países. El ex jefe de Gabinete adelantó que busca rearmar la integración regional y anhela apuntalar un armado progresista similar a la Unasur. Mañana se mostrará con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además dará una clase magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México, y tendrá encuentros con empresarios.

Esta noche Fernández cenará con Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo y accionista de América Móvil, el gigante de los celulares que en la Argentina controla Claro, una de las tres compañías de telefonía móvil en la Argentina, con unos 20 millones de líneas activas. Con 79 años, Slim mantiene hace años una amistad con el histórico dirigente peronista Juan Manuel Abal Medina padre, que fue clave para el encuentro con Fernández. Según la revista estadounidense Forbes, Slim ocupa el lugar número siete entre las principales fortunas del planeta, al igual que el listado de multimillonarios de la agencia Bloomberg, que lo ubica también en el puesto número siete, con activos por US$ 58.800 millones. Es un jugador de relevancia global, con intereses en la construcción, la minería, los bancos y hasta el periodismo, ya que es accionista de The New York Times.