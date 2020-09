Por impulso oficial, el Senado empezó a discutir los fondos de la Ciudad

En medio de la polémica entre el oficialismo y Juntos por el Cambio por la reciente quita de fondos al distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzaron a tratar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que apunta a reducir más la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires,

Se trata de una iniciativa que establece que la participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la ley de coparticipación, se fije en un coeficiente de 1,40 por ciento sobre el monto total recaudado por los gravámenes de esa normativa.

Además, manifiesta que el monto sea actualizado en relación a un índice integrado por el 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal, y por un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC), dispuesto en el informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la ciudad.

El proyecto fue elevado el jueves pasado y empezó a ser tratado este lunes en el plenario que se llevó adelante a través de videoconferencia y del que participó también Silvia Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, quien explicó los alcances del proyecto y respondió preguntas de los senadores.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, reconoció que "nadie quiere resignar recursos" y agregó "hay una diferencia entre concertar e imponer, cuando se trata de imponer estamos en problemas, es un error político avanzar con un federalismo de imposición"

Tras esta primera reunión, se decidió ingresar en un cuarto intermedio hasta este miércoles, cuando se espera que se firma el despacho de comisión, paso previo a su debate en el recinto.

"El traspaso de la Policía tenía que financiarse, pero el dinero era excesivo para financiar a la Policía de la Ciudad y este proyecto de ley repara eso", sostuvo en su exposición la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, al defender la iniciativa.

Por su parte, el bloque de Juntos por el Cambio se manifestó en contra de estas iniciativas, tras el conflicto generado por la quita de coparticipación a la Ciudad a través de un decreto presidencial de Alberto Fernández luego del conflicto salarial de la Policía Bonaerense.

El senador por Río Negro Martín Doñate, del oficialismo, advirtió que "es falso" que la iniciativa surgió luego de la protesta de la Policía Bonaerense, y que "se viene discutiendo con el ministro De Pedro desde fines del año pasado esos fondos ilegítimos de la Ciudad de Buenos Aires que le dio el ex presidente Macri al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta"

El senador de Juntos por el Cambio por la Ciudad Martín Lousteau afirmó que no se vio "ni una sola fundamentación con números" y reclamó "poder discutir en base a números y eso tiene que estar en función de cuánto sale el gasto de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires".

Lousteau recordó que se está "discutiendo esto contra reloj, porque después de las manifestaciones fuera de forma de la Policía de la Provincia, nos enteramos por una conferencia del Presidente que esto iba a ocurrir". "La Ciudad de Buenos Aires no solo va a recibir menos plata, sino que no hay una base de cálculo y además el mecanismo va a ser distinto que al resto de las jurisdicciones de la Argentina", se quejó el ex ministro de Economía.

El senador del Frente de Todos por La Pampa Daniel Lovera dijo que el traspaso de fondos a la Ciudad "fue excesivo" y que no se puede "avalar la consolidación de una centralidad" en el país.

Su compañero de bancada por Formosa Jose Mayans remarcó que a la Ciudad "les aumentaron el 170% la coparticipacion de un saque, con la firma de un decreto", y agregó: "Pregunten a cualquier otro si quisiera o no un aumento de coparticipación del 170%, aunque sea un aumento del 50%".

