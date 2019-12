Daniela Mozetic / Gabriel Ziblat

“Vamos a ejercer una oposición seria, responsable, madura, pero también asumiendo el verdadero control de un gobierno que se presenta con ciertas características diferenciadoras desde el discurso pero que tiene un pasado muy ligado a la tentación hegemónica y el autoritarismo”. El formoseño Luis Naidenoff está estrenando el cargo de presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado. En diálogo con PERFIL, reconoció errores de la administración saliente, aseguró que Mauricio Macri deberá tener un liderazgo horizontal, dudó por los dobles mensajes de Alberto Fernández e ironizó sobre el rol de Cristina Kirchner en las sesiones.

—¿Qué autocrítica hacen y cómo se paran hacia adelante?

—Siempre tenés que hacer una lectura de los cuatro años, fundamentalmente cuando venís de una derrota electoral. Ahora, el radicalismo tiene como desafío consolidar la coalición. Desde 1983, pasamos de un bipartidismo a un esquema de bicoaliciones, donde no hay margen para improvisaciones ni tenés margen para trabajar de manera aislada. Somos un colectivo de más de 10 millones de argentinos que convalidaron a Juntos por el Cambio no por liderazgos personales sino por esta idea colectiva de defender valores y principios. El desafío del radicalismo es construir liderazgos con la suficiente penetración social para ser competitivos en 2023.

—¿Cuál considera que será el rol de Macri?

—Es un actor gravitante en el marco de la coalición, pero la mirada tiene que estar puesta en la consolidación de lo colectivo. Y eso significa conformar una mesa de decisiones de carácter estrictamente horizontal. Los liderazgos se construyen y consolidan con el tiempo.

—¿Si fuese Alfonsín, diría lo mismo?

—No, porque Alfonsín es incomparable. Mirá si no será incomparable que hasta el propio Alberto Fernández en su mensaje ante la Asamblea Legislativa de alguna manera convocó a completar su gesta, la gesta de Raúl Alfonsín de 1983.

—¿Cree que el Presidente cita a Alfonsín para intentar acercar al radicalismo?

—Hay dos Albertos el mismo día de la asunción. Yo me puedo quedar con el mensaje de un presidente que te convoca a la unidad, a dejar atrás el autoritarismo, el rencor y el odio, a superar la grieta. Yo adhiero a esa idea, ahora la pelota está en su cancha. Habrá que ver los primeros pasos que da en ese sentido. Pero hay otro Alberto, el de los festejos con Cristina Kirchner, con un mensaje mucho más duro. Estamos ante un novedoso sistema, de poder dual, donde el vicepresidencialismo detenta el verdadero poder político.

—¿Cómo ve el juego de Cristina en el Senado?

—Va a tener que acostumbrarse a dirigir las sesiones, que es el rol que tiene el vicepresidente. Venimos de una figura que fue parlamentaria, con una fuerte intervención, y este nuevo rol será novedoso.

—¿Cómo van a votar la emergencia económica?

—Primero tenemos que conocer el proyecto. Hay que actuar con mucha responsabilidad porque la situación económica es delicada. Una cosa es intervenciones quirúrgicas puntuales para enmendar situaciones de coyuntura y otra tiene que ver con delegar facultades que le son propias al Congreso, convalidar esta especie de poder único que te gobierna en la Argentina. No estamos dispuestos a consolidar una especie de cuasi suma del poder público. No hay espacios para cheques en blanco.

—¿Está decepcionado de volver a ser oposición tan rápido?

—No, es el juego. Me quedo con el saldo positivo de que se quebró el mito de que un presidente no movimientista pueda culminar su mandato. La frustración tiene que ver con otras cosas. Creo que no nos ganaron la elección, perdimos nosotros. Los errores, más que económicos, fueron políticos. Los centrales fueron subestimar la magnitud de las hipotecas que había en 2015, la sobreestimación de la capacidad de los actores del Gobierno y algunos funcionarios pecaron de exceso de soberbia intelectual.

Quien es

☛ Luis Carlos Petcoff Naidenoff es un abogado formoseño de 52 años que hace 14 es senador por el radicalismo.

☛ Fue elegido como jefe del bloque de la UCR, en reemplazo de Angel Rozas, y espera convertirse en titular del interbloque de Juntos por el Cambio.

☛ En el retorno a la oposición, el formoseño le advierte al Gobierno que “no hay espacios para cheques en blanco” y dice que tienen que “asumir que tienen límites”.

☛ Asegura que está de acuerdo con hacer una reforma judicial pero advierte que “el nunca más, para nosotros, no es impunidad ni pacto de impunidad”.

☛ Confía en la continuidad de Juntos por el Cambio y cree que el camino es la consolidación de lo colectivo y postergar la definición de liderazgos.

☛ Cree que el “vicepresidencialismo detenta el verdadero poder político” y dice que Cristina Kirchner se tendrá que acostumbrar a su nuevo rol en el Senado.